Žiemos rytas pas mamą

„Apšerkšniję mūsų žiemos / Balta balta, kur dairais.“ Salomėja Nėris
Angelė Juodzevičienė
Pagaliau tikras lietuviškas sausis. Taip ilgai lauktas, beveik toks pat, kaip vaikystėje, šaltis ir sniego pusnys. Pasakiška žiema. Pravėrus rytais lauko duris, tave pasitinka šerkšno alsavimas, mieguistos, apsnigtos obelų šakos ir vėl užsnigti tik vakar nukasti takeliai.
Pasiėmusi ragažes, skubu į malkinę, prisikraunu malkų, pasidedu jas prie durų ir čiumpu sniego kastuvą. Reikia nukasti takus, kad neprineščiau sniego į namus. Lengvas speigas žnaibo pirštus, bet kumštinės žieminės pirštinės saugo mane.
Kasu sniegą. Smagu. Kastuvas protarpiais užkliūna už po sniegu pasislėpusių tako plytelių. Sniego beveik sulig keliais. Matau, kaip mama susirūpinusi žiūri pro langą. Ji pakelia ranką ir pamoja man, kviesdama grįžti į pirkią. Šypteliu sau – ji, turbūt, galvoja, kad tik aš nesušalčiau ir koks vargas tokiame šaltyje dirbti. Koks čia darbas – tai malonumas. Lengva ryto mankšta.
Matau, kaip keliu pravažiuoja keletas mašinų. Sniegą valančios mašinos šį rytą dar nevažiavo, tad kelias dar nenuvalytas. Slidu turėtų būti, todėl niekas per daug neskuba. Nukasusi sniegą iki pat kelio, įsitikinu, kad buvau teisi – kelyje tik mašinų provėžos. Norėčiau dar pavaikščioti ir pasiklausyti girgždančio sniego, bet šiai akimirkai lauke daugiau nebėra ką veikti.
Atnešusi malkas, užkuriu ugnį. Pritūpusi prie krosnies, jaučiu, kaip vis tik lengvai užgelia sušalę kojų pirštai. Įsidegusios malkos traška, pamažu sukurdamos jaukų sklindančios šilumos jausmą. Žiūrėdama į ugnį, prisimenu mamos pasakojimą, kaip ji mano mažąjį broliuką išmokė džiaugtis ugnimi krosnyje, o ne vienam lauke, už kluono…
Gera. Nuostabiai geras jausmas tėvų namuose. Už lango šalta, snieguota žiema, o virtuvėje – spragsinčios sausos malkos. Užkaičiu virdulį – tuojau gersime kavą su pienu.
Po minutėlės sąmonę užguls reikalai ir rūpesčiai. Natūralu. Prasidės dar vienos dienos kasdienis ritmas. Bet šis trumpas pusvalandis – nuo pirmo šalčio gūsio žnybtelėjimo į veidą vos pravėrus duris iki užkurtos ugnies spragsėjimo – ši trumpa laiko akimirka tarsi tolimas aidas. Ji primena ir vaikystės žiemas. Gal netgi ne tai, o kažką kitą, labai brangaus ir pasiilgto. Kai nėra skubėjimo. Kai tiesiog gera būti dabar ir čia.