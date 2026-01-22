Sausio 13-osios 35-metis Birštone: pagarba, laisvė, atmintis

Sausio 13-ąją Lietuva minėjo Laisvės gynėjų dienos 35-metį. Šiai reikšmingai sukakčiai paminėti visoje šalyje vyko atminimo renginiai, stiprinantys Sausio 13-osios prisiminimus, o į laisvę žvelgiama kaip į gyvą vertybę – nuolat branginamą ir įpareigojančią.
Sausio 13-osios išvakarėse Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje buvo laikomos šv. Mišios už laisvės gynėjus. Vėliau, plevėsuojant šalies Trispalvei, rankose laikant degančius ugnies fakelus, spaudžiant dideliam šalčiui, birštoniečiai žygiavo Šviesos eisenoje. Nuo Šv. Antano Paduviečio bažnyčios vykusioje eisenoje tvyrojo pagarba, vienybė ir ryžtas ginti savo valstybę.
Savivaldybės aikštėje nuskambėjo Lietuvos himnas, prie liepsnojančio laužo buvo prisiminti ir tylos minute pagerbti Sausio 13-ąją žuvę didvyriai. Renginyje dalyvavo Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, vicemerai Vytas Kederys ir Edvardas Citvaras, Administracijos direktorė Jovita Tirvienė. Vakaro nuotaiką sustiprino šiai progai sukurtas tautinių šokių kolektyvo ,,Jievaras“ šokis, skambėjo folkloro ansamblio „Raskila“ dainos, gurkšnodami karštą žolelių arbatą, susirinkusieji dalijosi prisiminimais.
Sausio 13-ąją, 8 val. ryto, Birštono savivaldybė prisijungė prie kasmetinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtos atminti žuvusiuosius už tautos laisvę. Savivaldybės pastato languose ir ant paradinių laiptų sužibo žvakės, simbolizuojančios šviesą, atmintį ir vienybę. Birštono savivaldybės įstaigų languose nuo ankstyvo ryto taip pat ruseno žvakių liepsnos.
Esame dėkingi gyventojams, šauliams, įstaigoms, bendruomenėms už buvimą kartu!
Birštono savivaldybės informacija
-
Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-