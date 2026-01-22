Sausio 13-osios 35-metis Birštone: pagarba, laisvė, atmintis

Sausio 13-ąją Lietuva minėjo Laisvės gynėjų dienos 35-metį. Šiai reikšmingai sukakčiai paminėti visoje šalyje vyko atminimo renginiai, stiprinantys Sausio 13-osios prisiminimus, o į laisvę žvelgiama kaip į gyvą vertybę – nuolat branginamą ir įpareigojančią.
Sausio 13-osios išvakarėse Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje buvo laikomos šv. Mišios už laisvės gynėjus. Vėliau, plevėsuojant šalies Trispalvei, rankose laikant degančius ugnies fakelus, spaudžiant dideliam šalčiui, birštoniečiai žygiavo Šviesos eisenoje. Nuo Šv. Antano Paduviečio bažnyčios vykusioje eisenoje tvyrojo pagarba, vienybė ir ryžtas ginti savo valstybę.
Savivaldybės aikštėje nuskambėjo Lietuvos himnas, prie liepsnojančio laužo buvo prisiminti ir tylos minute pagerbti Sausio 13-ąją žuvę didvyriai. Renginyje dalyvavo Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, vicemerai Vytas Kederys ir Edvardas Citvaras, Administracijos direktorė Jovita Tirvienė. Vakaro nuotaiką sustiprino šiai progai sukurtas tautinių šokių kolektyvo ,,Jievaras“ šokis, skambėjo folkloro ansamblio „Raskila“ dainos, gurkšnodami karštą žolelių arbatą, susirinkusieji dalijosi prisiminimais.
Sausio 13-ąją, 8 val. ryto, Birštono savivaldybė prisijungė prie kasmetinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtos atminti žuvusiuosius už tautos laisvę. Savivaldybės pastato languose ir ant paradinių laiptų sužibo žvakės, simbolizuojančios šviesą, atmintį ir vienybę. Birštono savivaldybės įstaigų languose nuo ankstyvo ryto taip pat ruseno žvakių liepsnos.
Esame dėkingi gyventojams, šauliams, įstaigoms, bendruomenėms už buvimą kartu!
