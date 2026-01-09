Vėžionių bendruomenė „Topolis“ sėkmingai įgyvendino projektą „Svarbu ne žinoti, bet sužinoti“

2025 metais Vėžionių bendruomenė „Topolis“ įgyvendino bendruomeniškumą, aktyvų mokymąsi ir tarpusavio bendravimą skatinantį projektą „Svarbu ne žinoti, bet sužinoti“. Visus metus bendruomenės nariai buvo kviečiami į įvairias viktorinas ir edukacines veiklas, kurios tapo ne tik žinių gilinimo, bet ir prasmingo laisvalaikio forma.
Projektinės veiklos apėmė platų temų spektrą – istoriją, kultūrą, gamtą, lietuvių kalbą, muziką, meną bei maistą. Tokia temų įvairovė skatino dalyvius plėsti akiratį, ugdyti kritinį mąstymą ir aktyviai įsitraukti į bendruomenės gyvenimą. Užsiėmimai vyko Vėžionių bendruomenės namuose, o dalyvauti buvo galima ir individualiai, ir komandomis, taip sudarant galimybes įsitraukti įvairaus amžiaus ir interesų gyventojams.
Projekto kulminacija tapo 2025 m. gruodžio 27 d. surengta Kalėdinė šventė, kurią vainikavo koncertinė Kalėdų senelio ir dviejų elfų programa, skirta ir vaikams, ir suaugusiesiems. Šventės metu elfai kartu su vaikais dainavo, šoko, krėtė pokštus, demonstravo linksmus eksperimentus ir įtraukė visus susirinkusiuosius į bendras veiklas. Vėliau pasirodęs Kalėdų senelis pasveikino bendruomenę, klausė vaikų deklamuojamų eilėraščių ir dalijo dovanas.
Šventės metu buvo pagerbti ir aktyviausi projekto „Svarbu ne žinoti, bet sužinoti“ dalyviai – jiems taip pat įteiktos Kalėdų senelio dovanos, taip išreiškiant padėką už iniciatyvumą ir aktyvų įsitraukimą į bendruomenės veiklas. Projekto užbaigimą simboliškai pažymėjo bendra visų dalyvių nuotrauka, įamžinusi bendrystę ir bendrą patirtį.
Projektas buvo įgyvendintas bendradarbiaujant su Vėžionių biblioteka, o finansavimą skyrė Prienų rajono savivaldybė. Vėžionių bendruomenė „Topolis“ džiaugiasi sėkmingai įgyvendintu projektu ir tikisi, kad tokios iniciatyvos ir ateityje stiprins vietos bendruomenės ryšius bei skatins nuolatinį domėjimąsi, pažinimą ir mokymąsi visą gyvenimą.
Irma Kereišienė
Vėžionių bendruomenės „Topolis“ pirmininkė
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
