2026-ieji – Ugninio Arklio metai

Tai energingi, drąsių sprendimų bei dinamiškų permainų metai. Ugnies elementas skatins jūsų veržlumą, laisvės pojūtį, riziką ir sveikas ambicijas, tačiau būtina išlaikyti pusiausvyrą, vengti skubos ir impulsyvumo.
Metų spalva – raudona
Ugninio Arklio 2026 metais vyraujančios spalvos raudona, oranžinė ir auksinė. Raudoni atspalviai, kaip sodrus vynas ar stilingas koralas, siejami su švente, energija bei klestėjimu. Ir jūsų rūbuose, ir namų aplinkoje, dekoruose turėtų dominuoti ir šiltos, švelnios spalvos: varinė, geltona, žalia.
Tai stiprybės, sėkmės bei optimizmo simboliai.
Jūsų sielos ramybei bei finansiniam stabilumui derės šilti ir natūralūs atspalviai: tamsi kakava, sodrus rubinas, auksinė medaus spalva, dūminė, samaninė žalsva ar šviesi kreminė…
Šventinė elegancija
Naujųjų išvakarėse venkite prislopintų, išblukusių tonų. Šventinę naktį nedėvėkite pilkos ar smėlinės, juodos ar tamsiai mėlynos spalvos drabužių bei papuošalų. Raudonasis Ugninis Arklys vertina eleganciją, komfortą bei natūralumą. Todėl Naujųjų metų vakarui rinkitės prabangius, švelnius audinius: šilką, satiną, aksomą, odą, medvilnę ar liną.
Sintetiniai audiniai, kaip poliesteris, akrilas, nailonas – netinkamas pasirinkimas
Kas laukia Zodiako ženklų?
Avinas (kovo 21 d. – balandžio 19 d.)
2026-ieji – jūsų metai. Lydės sėkmė, naujos finansinės ir karjeros galimybės. Sustiprinsite asmenines pozicijas darbe ir didės jūsų pajamos. Tai idealus laikas atsisakyti visko, kas nereikalinga, užbaigti projektus ir siekti savo tikslo.
Ugninio Arklio energija puikiai rezonuoja su avinų liepsningu temperamentu. Daugelis Avinų pakeisite profesiją ar gyvenimo būdą.
• Nelaukite idealių sąlygų – veikite čia ir dabar!
Jautis (balandžio 20 d. – gegužės 20 d.)
2026-aisiais atsiras naujų galimybių karjeroje ir asmeniniame gyvenime. Pokyčiai ir įvykiai palies įvairias gyvenimo sferas: profesiją, finansus, namus. Prognozuojamas spartus karjeros augimas: paaukštinimas, didėjantis autoritetas bei atlyginimas. Galimai pakeisite gyvenamąją vietą, tikėtini nauji įvykiai asmeniniame gyvenime.
• Nesipriešinkite permainoms – jos suteiks stabilumo.
Dvyniai (gegužės 21 d. – birželio 21 d.)
Šiais metais laukia nauja atsakomybė, kuri atskleis jūsų potencialias jėgas. Nauji iššūkiai padės augti ir tobulėti. Kantrybė ir tinkama strategija padės įveikti finansinius bei profesinius sunkumus. Dvyniai verslininkai patirs sėkmę versle.
Paleiskite tai, kas netinka, vargina, ir atsivers naujos veiklos kryptys.
• Susitelkite į ilgalaikius tikslus, nešvaistykite veltui energijos.
Vėžys (birželio 22 d. – liepos 22 d.)
2026-ieji – gyvenimo būdo bei mitybos įpročių kitimo metai. Pokyčiai profesijos sferoje ir asmeniniame gyvenime kilstels jus į naują sėkmės lygį.
Antrą pusmetį, tikėtina, atsivers naujos finansinio augimo galimybės.
Bendravimas – jūsų pagrindinis įrankis. Vieniši Vėžiai ras savęs vertą partnerį, o susituokusios poros sustiprins tarpusavio santykius.
• Labiau pasitikėkite savimi ir nedvejodami ženkite pirmyn.
Liūtas (liepos 23 – rugpjūčio 22)
Liūtams žvaigždės žada įspūdingus pasiekimus kūrybos, meno ir viešojo gyvenimo srityse. Galima tarptautinė partnerystė, projektai. Finansinė sėkmė priklausys nuo gebėjimo bendradarbiauti. Ateinantys metai pareikalaus daug energijos, todėl saugokite širdį ir nervų sistemą. Ilsėkitės.
• Venkite pervargimo – tai gali aptemdyti ir didžiausias pergales.
Mergelė (rugpjūčio 23 – rugsėjo 22)
Tai vidinės laisvės ir savęs atradimo metai. Mergelės mėgsta viską planuoti, tačiau naujais metais gyvenimas parodys, kad planai ir kontrolė ne visada naudinga. Pajusite, kai seni tikslai praras prasmę – ir prasidės tikroji transformacija. Tvarka ir organizuotumas jums atneš sėkmę. Galimi nauji projektai. Finansinė situacija išliks stabili, bet venkite impulsyvių išlaidų.
• Leiskite gyvenimui būti gyvam – ne viską dėliokite į dėžutes.
Svarstyklės (rugsėjo 23 d. – spalio 23 d.)
2026-ieji suteiks pusiausvyrą tarp to, ką duodate ir ką gaunate. Jums svarbi harmonija žmonių santykiuose, bet suprasite, kad tikroji pusiausvyra slypi jūsų sielos ramybėje. Tad bendraudami venkite prisitaikymo. Pavasarį sutiksite žmogų, kuris trauks jus ne tik išore, bet ir emociniu brandumu. Tai suteiks jums saugumo ir naujos patirties.
• Taika santykiuose prasideda nuo taikos viduje.
Skorpionas (spalio 24 – lapkričio 21)
Skorpiono atstovams 2026 metai – gilios asmeninės transformacijos laikas. Netikėtas, bet dėsningas atsinaujinimas. Ugninio Arklio energija suteiks jėgų užbaigti toksiškus santykius, pakeisti profesiją, paleisti nuoskaudas ir baimes. Gal kai kas bus skausminga, bet tai jus išlaisvins. Skorpionams svarbu pasitikėti savo intuicija – ji veiks be priekaištų.
• Kuo ryžtingiau paleisite praeitį, tuo ryškesnė bus ateitis.
Šaulys (lapkričio 22 – gruodžio 21)
Šie metai tinka mokymuisi, karjeros kilimui. Didės verslo plėtra ir atsiras naujų patikimų partnerių. Finansinė būklė gerės, tačiau venkite būti impulsyvūs.
Meilės sferoje laukia daug staigmenų. Galimi romantiški santykiai kelionėse.
Rūpinkitės ne tik protine, bet ir fizine ištverme. Aktyvus sportas, judėjimas gamtoje – jūsų geros savijautos vaistas.
• Prieš darydami sprendimą, dar kartą pagalvokite.
Ožiaragis (gruodžio 22 – sausio 19)
2026-ieji – jūsų stabilumo ir augimo metai. Laukia klestėjimas, finansinis stabilumas, vėluojančių lėšų atgavimas. Rasis erdvės plėtrai profesinėje srityje ir naujų projektų įgyvendinimui, kas atneš finansinę sėkmę.
Ožiaragių šeimoje santykiai taps brandesni, emociškai gilesni ir stabilesni. Galite sutikti draugą, kuris skatins jūsų dvasinį augimą.
• Venkite sąnarių apkrovos. Skirkite laiko fiziniam poilsiui.
Vandenis (sausio 20 – vasario 18)
Vandeniams – drąsių žingsnių ir nestandartinių sprendimų metai. Progresyvios idėjos ir projektai sulauks Visatos palaikymo. Vandenio atstovai atsisakys įprastų dalykų ir kurs laisvesnį gyvenimą pagal savo taisykles. Vieni pakeis profesiją, kiti susikurs gal kam neįprastą asmeninį gyvenimą.
• Nebijokite būti „kitokiais“. Venkite pervargimo.
Žuvys (vasario 19 – kovo 20)
2026 m. Žuvys išgyvens gilų dvasinį artumą. Santykiai taps gilesni, nuoširdesni.
Galimi ateitį lemiantys svarbūs profesiniai sprendimai. Finansinė būklė išliks stabili. Užuot plaukę pasroviui, gyvenimo valdymą paimsite į savo rankas. Turėsite daugiau aiškumo, drąsos ir vidinio pasitikėjimo. Daug energijos skirsite dvasinei pusiausvyrai, meditacijai.
• Nesislėpkite svajonių pasaulyje – turite jėgų jas įgyvendinti.
Veronika Pečkienė