Aptarti Užimtumo didinimo programos rezultatai

Gruodžio 16 d. vyko Prienų rajono savivaldybės įgyvendinamos Užimtumo didinimo programos rezultatų ir planų kitiems metams aptarimas. Aptarime dalyvavo Savivaldybės vadovai, Socialinės paramos skyriaus specialistai bei programos įgyvendinimo partneriai – Užimtumo tarnybos prie LR SADM Prienų skyriaus ir VšĮ „Gilės sodas“ atstovai.
Užimtumo didinimo programa skirta padėti ilgalaikiams bedarbiams grįžti į darbo rinką ir stiprinti jų socialinius įgūdžius. 2025 m. programai iš valstybės biudžeto buvo skirta 68 200 Eur. Paslaugos buvo orientuotos į ilgalaikius bedarbius, gaunančius piniginę socialinę paramą ir registruotus Užimtumo tarnyboje. Užimtumo didinimo programoje dalyvavo 69 asmenys: 22 dirbo laikinuosius darbus seniūnijose, o 47 gavo psichosocialines paslaugas.
Programos rezultatus pristatė Socialinės paramos skyriaus vedėja Sandra Mekionienė ir vyriausioji specialistė, atvejo vadybininko funkcijas atliekanti Gitana Sabaliauskienė. Akcentuota, kad dauguma tikslinės grupės dalyvių stokoja socialinių ir darbinių įgūdžių bei motyvacijos dirbti, dalis susiduria su priklausomybėmis ar psichologiniais sunkumais. Todėl jiems buvo teikiamos ne tik praktinių darbinių įgūdžių mokymo, bet ir individualios ir grupinės psichologinės, teisinės, į konkrečias kliūtis užimtumui orientuotos paslaugos.
Paslaugos buvo prieinamos visų seniūnijų gyventojams. Asmenims, neturėjusiems galimybės atvykti, organizuotas nemokamas pavėžėjimas, kurį užtikrino MB „Asidus“. Prie programos įgyvendinimo taip pat prisidėjo asociacija „Iš idėjos“ – organizavo siuvimo mokymus. Mokymų dalyvės ne tik susipažino su siuvėjo profesija, bet ir įgijo praktinių įgūdžių.
Susitikimo metu savo patirtimi dalijosi VšĮ „Gilės sodas“ vadovė Irma Urbonaitė, pabrėždama, kad šiemet dirbta su itin sudėtinga klientų grupe. Buvo organizuojami psichoedukaciniai užsiėmimai, teikiamos individualios ir grupinės psichosocialinės paslaugos, vertinami kognityviniai gebėjimai, ypatingas dėmesys skirtas savarankiškumo ir motyvacijos stiprinimui. Anot vadovės, darbas su tokiais asmenimis turi būti tęstinis, o pagalba – nuosekli, įtraukianti mentorius ir realią darbo aplinką.
Užimtumo tarnybos Prienų skyriaus vedėja Jūratė Radzevičienė pabrėžė, kad svarbu ieškoti įvairesnių paslaugų teikėjų ir aiškiai apsibrėžti, į kurią tikslinę grupę programa bus orientuota ateityje.
Susitikime daug buvo kalbėta apie bendruomenių, seniūnijų, dienos centrų ir savanorystės svarbą, priimant ir padedant šiems žmonėms kaip bendruomenės nariams.
Socialinės paramos skyriaus vedėja Sandra Mekionienė pažymėjo, kad programa labai reikalinga, todėl būtina aktyviau plėsti paslaugas seniūnijose, stiprinti nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių ir savanorių įsitraukimą.
Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas padėkojo visiems programos partneriams už atsakingą darbą, bendradarbiavimą ir realų indėlį sprendžiant ilgalaikio nedarbo problemas.
Susitikimo pabaigoje sutarta ateityje dažniau organizuoti tokius renginius, dalintis patirtimi bei idėjomis ir skatinti paslaugų teikėjus aktyviau įsitraukti į Užimtumo didinimo programos įgyvendinimą.
Prienų rajono savivaldybės informacija
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
