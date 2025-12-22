Jauki advento popietė Siponių bibliotekoje

Birštono viešosios bibliotekos Siponių padalinyje gruodžio 11 dieną tradiciškai surengta jauki advento popietė, kuri subūrė vietos gyventojus prasmingam pabuvimui kartu. Renginio metu dalyviai uždegė žvakes advento vainike, taip tęsdami ramybės, susikaupimo ir laukimo laikotarpį.
Popietės metu dalyviai buvo supažindinti su advento tradicijomis. Kalbėta apie senuosius lietuviškus papročius, simbolių prasmę, susilaikymo ir laukimo laikotarpio reikšmę kasdienybėje.
Renginį paįvairino smagi ir informatyvi viktorina, kurioje dalyviai pasitikrino žinias apie advento simbolius, papročius ir kalėdines tradicijas. Viktorina suteikė ne tik žinių, bet ir sukūrė daug gerų emocijų.
Po renginio visi buvo pakviesti pasimėgauti puodeliu arbatos, kurios aplinkoje mezgėsi pokalbiai, dalyviai dalijosi mintimis apie artėjančias šventes, o bibliotekoje tvyrojo šilta ir jauki bendrystės atmosfera.
Advento popietė bibliotekoje tapo jaukiu bendruomeniškumo akcentu, kviečiančiu sustoti, pasidžiaugti ramybe ir drauge žengti į Kalėdų laukimo laikotarpį.
Ona Gridziuškienė
Birštono viešosios bibliotekos
Siponių padalinio vyresn. bibliotekininkė
