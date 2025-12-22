Įvertino žmonių su negalia organizacijų pirmininkų indėlį

Gruodžio 12 d. Prienų rajono savivaldybėje surengtas tradicinis metų pabaigos susitikimas su neįgaliųjų draugijų ir jų skyrių pirmininkais. Tai – proga ne tik apžvelgti per metus nuveiktus darbus, bet ir įvertinti vadovų indėlį telkiant bendruomenes bei stiprinant socialinę pagalbą žmonėms su negalia.
Į susitikimą, kuriame dalyvavo Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas su komandos nariais, taip pat buvo pakviesta LR Seimo narė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė. Gruodžio mėnesį ministrė minėjo gražią jubiliejinę sukaktį, todėl tai buvo puiki proga pasveikinti ministrę ir padėkoti jai už nuoširdų darbą socialinės apsaugos srityje bei paramą Savivaldybės iniciatyvoms.
Padėkos žodžiai susitikime skambėjo ne vieną kartą. Savivaldybės meras, ministrė, kiti vadovai nevyriausybinių organizacijų vadovų darbą įvertino kaip dažnai visuomenei mažiau matomą, bet labai reikšmingą. Anot kalbėjusiųjų, būtent šie žmonės užtikrina, kad bendruomenėse neliktų vienišų ar pagalbos stokojančių gyventojų, buria bendraminčius, rašo projektus, inicijuoja veiklas, kurios kuria didelę socialinę pridėtinę vertę visai krašto bendruomenei.
Visi ragino pirmininkus dar glaudžiau bendradarbiauti su savivalda, seniūnijomis, įstaigomis, taip pat ir tarpusavyje, inicijuoti socialines paslaugas bei stiprinti paramą įvairių negalių turintiems asmenims. Artėjančių švenčių proga visų asmenų su negalia organizacijų nariams palinkėta sveikatos, geros nuotaikos, mylimų artimųjų šalia, kad šventinis laikotarpis į namus atneštų šilumą, šviesą, ramybę, o pirmininkams įteikti simboliniai dovanų krepšeliai.
Neįgaliųjų organizacijų pirmininkai taip pat nuoširdžiai dėkojo Savivaldybei už nuoseklų bendradarbiavimą ir jaučiamą palaikymą.
Vėliau, kalbantis prie kavos puodelio, buvo aptartos organizacijų darbo kasdienybės, socialinių paslaugų prieinamumo didinimo temos, akredituotų paslaugų iššūkiai, su kuriais susiduria žmonės su negalia. Be kita ko, pasidžiaugta ir naujomis patalpomis Naujojo Gyvenimo g. 1, skirtomis Asmenų su negalia draugijai. Čia veiklą vykdo ir regėjimo bei klausos negalią turinčių žmonių bendruomenės.
Primename, kad Savivaldybės interneto svetainėje yra pateikiami gestų kalbos ženkliukai bei informacija lengvai suprantama kalba. Šios priemonės skirtos palengvinti informacijos naudojimą ir žmonėms su negalia, ir vyresnio amžiaus gyventojams.
Prienų rajono savivaldybės informacija

