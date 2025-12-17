Kaip žiemos šventes sutikdavo prieniškiai?

Apie kraštiečių senovės papročius bei burtus pasakoja Prienų krašto muziejaus edukacinių programų vadovė Emilija Petrauskaitė.
– Ką veikdavo kraštiečiai advento laikotarpiu?
– Advento metas visuomet buvo ypatingas laikotarpis, kai nurimsta gamta, o žmonių širdys atsigręžia į vidinę tylą ir apmąstymus. Kaip ir visuose regionuose, taip ir pas mus advento laikotarpis buvo rimties ir susikaupimo metas. Prieniškiai laikėsi pasninko, jaunimas nesilinksmindavo, nešokdavo, dainuodavo tik advento dainas. Iki šventinio laikotarpio stengėsi grąžinti visas skolas, užbaigti būtinus darbus, susitvarkyti namus.
Beje, piršliai važiuodavo tik po Kalėdų, per adventą niekas nesituokdavo.
– Kuo puošdavo Kūčių stalą?
– Kūčių išvakarėse ant stalo statydavo nekultą rugių pėdą, simbolizuojantį būsimųjų metų gerą rugių derlių, po stalu pakišdavo kūlį šiaudų, kuriais rytojaus dieną aprišdavo obelis, – buvo tikima, kad jos gerai derės. Kuokštą šiaudų palikdavo javams biržyti, kad būtų geras derlius.
Be to, kai kur ant stalo dėdavo degančias vaško žvakes, simbolizuojančias Saulės šviesos gimimą ir šalia po puodu pavoždavo akmenį, kurį laikydavo per visas šventes, tikėdami, kad nuo to derėsią… kopūstai.
– Kokius ragaudavo patiekalus?
– Kūčių stalo patiekalai buvo šutintos bulvės su „mundurais“, sėmenų druska, spanguolės, riešutai, kūčia, kisielius, aguonpienis, kūčiukai; taip pat žuvis, duona, obuoliai, medus. Dėdavo tai, ką turėdavo, tik niekada nebūdavo nei mėsos, nei pieno produktų.
– Papasakokite apie Prienų krašto Kūčių tradicijas…
– Kūčių vakarą prieniečiai prie stalo priklaupę kalbėdavo poterius, po to sėsdavo valgyti vakarienės. Plotkelių ant stalo dėdavo tiek, kiek šeimoje narių, buvo paliekama viena vieta prie stalo mirusiems ir jiems taip pat dėdavo plotkelę.
…Susėdimas prie stalo galėdavo užtrukti ilgai, nes stalą apšviesdavo žvakė, o šeimininkas ją turėjo padėti taip, kad visų šešėliai būtų „gražūs ir su galvomis“, nes kitaip kieno šešėlis bus negražus, to ateinantys metai bus negeri.
Per Kūčias statė ant palangės ąsotį su kisieliumi – tai buvo susiję ir su klajojančių vėlių, galinčių sukelti vėją bei šaltį, maitinimu, prašant, kad jos nebūtų piktos ir negadintų žiemkenčių.
– Vyravo saviti žaidimai, burtai…
– Burtai, kaip ir visuose regionuose, buvo nukreipti ateities spėjimui: poringi ar neporingi bus metai – skaičiuodavo kūčiukus, spanguoles, atsineštas malkas, tvoros štankietus. Lauke klausydavo šunų lojimo – tai iš tos pusės atvyks piršliai. O ištraukus iš po staltiesės šieną, smilgą spėdavo apie kitų metų būsimą derlių.
Blukis (masyvi kaladė ar kelmas) – Kalėdų šventės ženklas. Tikėta, kad lazda trenkus per Blukį, jam galima perduoti visas kaltes, negeroves ir pykčius, o jį sudeginus, sudega ir visos blogybės, išlaisvinama šviesa ir gausa.
– Sugrįžkime į dabartį … Kokiomis mintimis ir viltimis sutinkate žiemos šventes?
– Labai norisi, nustoti bėgti darbų ir dovanų pirkimo maratone, mažiau lindėti internetinėje aplinkoje, atrasti laiko sau, artimiesiems, pasidžiaugti gamta, išpuoštais miestais ir gyvenvietėmis. Labai viliuosi, kad kiekvienoje šeimoje išliks bent maža dalelytė mūsų senolių Kūčių ir Kalėdų papročių, kad vaikai supras, jog šios šventės skirtos ne tik dovanoms gauti, bet pabūti mylimų, brangių žmonių tarpe: pasidalinti prisiminimais, bendrauti, džiaugtis buvimu kartu.
Tikiuosi, jog Kalėdos bus baltos su sniegu, o ateinančiais ugningo Arklio metais žmonės gyvens santarvėje ir darnoje.
– Dėkui už gražias viltingas mintis. Tebūnie jos pildosi…
Veronika Pečkienė
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys" iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas" (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
