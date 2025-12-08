Saugaus eismo situacija Prienuose: ką Savivaldybė (ne)gali pakeisti?

Transporto kamščiai Prienų miesto Vytauto gatvėje, paralyžiuotas eismas sankryžose, vėluojantys maršrutiniai autobusai, negalintys laiku nuvykti į darbus ir pikti, eilėje po valandą ar dvi laukiantys vairuotojai – tokia dėl darbų prie Greimų tilto ir šviesoforais reguliuojamų srautų susiklosčiusi situacija paskatino kreiptis į Prienų rajono savivaldybės vicemerą, Savivaldybės saugaus eismo komisijos pirmininką Deividą Dargužį ir jo pasiteirauti, ką Savivaldybė gali padaryti, kad transporto spūstys mieste nesiformuotų, o darbai būtų paskubinti. Vicemeras atsakė ir į kitus klausimus, susijusius su saugaus eismo sprendimais.
Prioritetas spūstyse – vairavimo saugumas
Vicemeras Deividas Dargužis pokalbio metu pabrėžė, kad Savivaldybės netenkina tokia padėtis, kai dėl kontrmobilumo priemonių įrengimo mieste stabdomas eismas, tačiau, jo teigimu, savivalda negali daryti įtakos, atitinkamai paveikti situaciją, nes magistralinis kelias Vilnius – Prienai – Marijampolė (A16), kurio atkarpoje vyksta darbai, priklauso AB „VIA Lietuva“. Ši valstybės įmonė yra užsakovas, o rangos darbus atlieka AB „Kelių priežiūros“ Prienų kelių tarnyba.
– Mes apie planuojamus darbus buvome informuoti vos prieš mėnesį iki jiems prasidedant, gavome eismo schemą, o likus kelioms dienoms buvo kreiptasi į Savivaldybės saugaus eismo komisiją dėl atitinkamų kelio ženklų pastatymo. Pritarėme jų siūlymui, kad, atvažiuojant nuo Birštono pusės, nebūtų leidžiama sukti į Dariaus ir Girėno gatvę ir iš jos išvažiuoti. Praėjusią savaitę komisijoje svarstėme dar vieną įmonės prašymą: išjungti pagrindinės Vytauto ir F. Martišiaus gatvių sankryžos šviesoforą ir palikti tik netoli tilto įrengtą reguliuojamą šviesoforą. Jį atmetėme, kaip galimai pabloginsiantį situaciją ir dezorientuosiantį vairuotojus, – teigė D.Dargužis.
Jis sakė, kad darbams iš vienos kelio juostos persikėlus į kitą, buvo gauta vairuotojų nusiskundimų dėl iškasinėtame ruože susidariusių duobių ir sulėtėjusio greičio, tuomet Savivaldybės atstovai kreipėsi į rangovus, prašydami „kalnelius“ palyginti, užpilti skalda.
Vairuotojai, kuriems tenka kasdien įveikti šias kliūtis, keiksnoja, skuba greičiau pervažiuoti sankryžą ir įsisprausti į eilę kuo arčiau. Vicemero teigimu, eismo dalyviais, kurie nepaiso vairavimo kultūros ir atsargumo, pažeidžia kelių eismo taisykles ir savo automobiliais užtveria kelią kitiems eismo dalyviams, galėtų pasidomėti policijos pareigūnai. Praėjusią savaitę pagrindinėje miesto gatvėje degė sunkvežimis, šis atvejis parodė, kad keliuose gali pasitaikyti neeilinių įvykių, kuriuose bet kada prireiks laisvo privažiavimo specialiųjų tarnybų automobiliams.
Rangovai skuba, dirba ilgiau, jie įsipareigoję darbus prie tilto baigti iki gruodžio 9 dienos, nes, vicemero D.Dargužio turima informacija, laisvo kelio per Prienus prireiks stambiagabaričiui kroviniui, kurio gabenimui išduotas leidimas. „Tikėtina, kad šventes pasitiksim jau važiuodami asfaltuota gatve,“ – viliasi vicemeras.
Miesto gatvės virsta automobilių parkavimo aikštele
Vicemero dėmesį atkreipiu į tai, kad, kuriantis verslams, atsidarant naujoms parduotuvėms, gatvėse daugėja ir automobilių, jie statomi prie šaligatvių abipus Vytauto, J.Brundzos, N.Gyvenimo, Kauno ir kitų gatvių ar jų atkarpose, taip ribojant matomumą iš šalutinių kelių išsukantiems vairuotojams, o neretai ir užtveriant išvažiavimą iš kiemų.
– Ši problema egzistuoja ir jai išspręsti ieškoma įvairių sprendimų. Tiesa, juos priimti nėra taip paprasta, kaip gali atrodyti iš šono, nes tenka įvertinti daugelį saugaus eismo niuansų, pasverti naudas ir minusus, – teigia vicemeras.
Antai, į Savivaldybės saugaus eismo komisiją kreipėsi vienas Tarybos narys su prašymu prie riboto matomumo sankryžų pastatyti sferinius veidrodžius, tačiau, pasak šios komisijos pirmininko, ne visais atvejais veidrodžiais galima pasitikėti, ypač blogu oru, tamsiuoju paros metu, kai jie pastatyti tolėliau.
D. Dargužis patikina, kad kiekvienas gyventojų prašymas Komisijoje yra svarstomas, dėl saugumo priemonių diskutuojama, vykstama įvertinti situaciją vietoje, atsižvelgiama į policijos atstovų nuomonę, todėl kartais Komisijoje gimsta alternatyvūs pasiūlymai. Pavyzdžiui, įsitikinus, kad veidrodžio Kauno g. ir Revuonos g. sankryžoje įrengimas nepagerins matomumo iš Revuonos gatvės išsukantiems vairuotojams, priimtas kitas pasiūlymas – prie sankryžos, Kauno gatvės dešinėje pusėje, automobilius leisti statyti ne įstrižai, bet horizontaliai (šonu) prie šaligatvio.
Vicemero teigimu, kartojasi Prienų miesto gyventojų prašymas įrengti ženklus, draudžiančius įvažiuoti į daugiabučių kiemus, kad jais galėtų naudotis tik čia gyvenantieji. „Priėmėm sprendimą taikyti vienodą praktiką: ten, kur bendrojo naudojimo kiemų sklypai yra nesuformuoti, gyventojams nesuteikti išskirtinių sąlygų. Toks draudžiantis ženklas pateisinamas ir reikalingas nebent tuo atveju, kai gyventojams kiemus užstato šalia veikiančių verslo įmonių klientai, pašaliniai asmenys,“– akcentuoja Komisijos pirmininkas.
Saugaus eismo komisijoje diskutuota ir dėl abipusio automobilių parkavimo Naujo Gyvenimo gatvėje. Nors kol kas nusiskundimų iš šios gatvės gyventojų dėl to nesulaukta, vicemeras primena, kad vairuotojai turėtų laikytis kelių eismo taisyklėse nurodytų atstumų ir statyti automobilius ne arčiau nei penki metrai nuo įvažiavimų į kiemus. D.Dargužis ragina gyventojus informuoti policijos pareigūnus apie pastebėtus pažeidimus, kai užstatomas išvažiavimas ir ribojamas matomumas.
Vicemero teigimu, kadangi šioje gatvėje esama laisvos valstybinės žemės, svarstoma įrengti dvi nedideles automobilių stovėjimo aikšteles, tuomet čia veikiančių verslų klientams, nevyriausybinių organizacijų atstovams atsirastų daugiau parkavimo vietų.
– Šių metų biudžete šioms reikmėms nebuvo numatyta lėšų, nes šiuo metu vykdomas kitas didelės apimties dviejų aikštelių įrengimo projektas Revuonos gatvėje, projektuojama erdvi automobilių stovėjimo aikštelė buvusiame Kariniame miestelyje, – vicemeras priduria, kad patogių automobilių statymo vietų mieste daugėja.
Nemažai darbų atlikta J.Brundzos gatvėje, kur, sutvarkius ir išasfaltavus vidinį kiemą, automobilius galės statyti daugiabučių gyventojai, teismo, seniūnijos darbuotojai. Planuojama parengti Stadiono mikrorajono detalųjį planą, kuriame bus numatytos ir automobilių stovėjimo aikštelės. Pasak vicemero, Savivaldybė siekia, kad daugiabučių namų bendrijos imtųsi iniciatyvos formuoti sklypus, o vėliau juos išsipirktų ar išsinuomotų. Jis pasidalina Savivaldybės planais pirmiausia investuoti ten, kur bus pareikštas toks noras, o sutvarkytas aikšteles ketinama perduoti bendrijų priežiūrai ir atsakomybei.
Tiesa, vicemero pastebėjimu, kol kas gyventojai dar neįžvelgia tame naudos, todėl reikėtų daugiau komunikuoti šiuo klausimu. Jis sako, kad, turėdami savo aikštelę, gyventojai joje galėtų numatyti vietas savo automobiliams, pasistatyti atitinkamus ženklus, draudžiančius įvažiuoti pašaliniams, todėl atsirastų ir daugiau tvarkos. Vicemeras kaip pavyzdį nurodo prie naujausių daugiabučių įrengtas uždaras stovėjimo aikšteles su butams priskirtomis parkavimo vietomis.
Jis pripažįsta, kad visos naujovės pradžioje nelengvai skinasi kelią. Juk gyventojai atsargiai priėmė ir daugiabučių namų renovaciją, o šiandien tai vertinama, kaip įprastas ir būtinas dalykas. „Manau, kad ir pasiūlymus dėl stovėjimo aikštelių gyventojai ilgainiui įvertins teigiamai,“ – tikisi D. Dargužis.
Jo teigimu, mieste viena kita parkavimo vieta atsilaisvintų, jeigu savininkai iš jų patrauktų ilgą laiką stovinčius neeksploatuojamus senus automobilius. Pašnekovas patikina, kad viešosios tvarkos specialistai, radę tokius automobilius, ieško savininkų, jiems skiriamas terminas automobilius išgabenti.
Sprendimų paieškose būtinas bendradarbiavimas
Gerinant eismo sąlygas ir matomumą keliuose, pasak vicemero, visoms seniūnijoms kiekvienais metais iš Savivaldybės biudžeto skiriama lėšų gyvenviečių viešosioms vietoms, sankryžoms, gatvių atkarpoms apšviesti. Tačiau dėl aukštos darbų savikainos, limituotų lėšų apšvietimo plėtra dar nėra sparti. Todėl, atsižvelgiant į gyventojų prašymus, esamą poreikį, sudaromas ir kartu su Savivaldybės specialistais aptariamas prioritetinių darbų sąrašas, numatoma, kur šviestuvai yra reikalingiausi, pvz., – tankiai apgyvendintose teritorijose, prie nutiestų naujų takų, gatvelėse, kuriomis žmonės skuba į darbą, į mokyklas.
Kaip vicemeras D.Dargužis minėjo, nemažai rekomendacijų dėl saugaus eismo gerinimo priemonių inicijuoja ir patys Komisijos nariai. Savivaldybei sunkiausia sprendimus įgyvendinti tais atvejais, kai privalu gauti „VIA Lietuva“ pritarimą ar suderinimą. Pavyzdžiui, Skriaudžių gyventojai jau kurį laiką prašo įrengti autobusų sustojimo vietą valstybinės reikšmės kelyje, Savivaldybė pasiryžusi stotelę įrengti savo lėšomis, paklausimas įmonei išsiųstas, tačiau „VIA Lietuva“ į jį dar neatsakė.
Klebiškio ir Vartų kaimų gyventojai pageidauja, kad autobusų sustojimo vietose būtų įrengti nuo lietaus ir vėjo apsaugantys paviljonai. VIA Lietuva tam davė sutikimą, tačiau prireikė projektavimo darbų. „Dar šiemet ar kitų metų pradžioje numatyti paviljonai bus pastatyti,“ – žada D.Dargužis.
Vicemero teigimu, ateityje prasidėjus kelio Prienai – Kaunas rekonstrukcijai, kils įvairių eismo saugumo iššūkių, jau dabar svarbu pradėti tvarkyti kelius ir aplinkkelius, kuriais bus nukreipta dalis transporto srautų. Tam spręsti prireiks glaudaus „VIA Lietuva“, Savivaldybės, vietos ūkininkų, verslo įmonių bendradarbiavimo.
Pokalbį su vicemeru D.Dargužiu baigiame pasvarstymais, kad saugumas miesto gatvėse, užmiesčio keliuose negali būti paliktas vien Savivaldybės ar vairuotojų atsakomybei, pėstieji privalo ir patys rūpintis savo ir kitų eismo dalyvių saugumu: per perėjas, sankryžas eiti tik gerai įsitikinus, ar automobilis spės sustoti ir praleisti, sutemus nešioti atšvaitus, einant per gatvę, nekalbėti telefonu. Nors mokyklose yra organizuojami saugaus eismo būreliai, pamokėlės, bet ir suaugusieji turi rodyti tinkamą elgesio pavyzdį savo vaikams. D.Dargužis pritartų iniciatyvai organizuoti mokymus moksleiviams dviratininko pažymėjimui įgyti. Tuomet vaikai dar ankstyvame amžiuje susipažintų su eismo taisyklėmis. „Palaikyčiau šią idėją, juolab kad ateityje Prienuose ir jų apylinkėse bus nutiesta daugiau dviračių takų,“ – tvirtina vicemeras.
Dalė Lazauskienė
Autorės nuotraukos