Bibliotekoje aptarėme gyvenimą be streso su Lina Vėželiene-Dirmote

1 gruodžio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Birštono viešojoje bibliotekoje įvyko įdomus susitikimas su populiarių psichologinių knygų autore, psichologe, psichoterapeute, pedagoge, šokio praktikos instruktore Lina Vėželiene-Dirmote. Ji skaitytojams puikiai pažįstama, kaip knygų „Septynios didžiosios nuodėmės psichologo kabinete“, „Žuvis medyje“, „Vidurio amžiaus paauglystė, arba Ką veikti po 50-ies“, „Sibilė“, „Laiškai prie kavos. Psichoterapeuto žvilgsnis į 30 gyvenimiškų situacijų“ autorė.
Vakaro metu kalbėjomės apie jos knygą „Gyvenimas be streso. 105 receptai, kaip nuraminti protą, kūną, jausmus, atgauti jėgas ir pakeisti požiūrį“. Streso sukelta įtampa – visiems gerai pažįstama kasdienybė. Streso sukeliančių veiksnių išvengti negalime – pats gyvenimas yra pagrindinis stresorių šaltinis. Tad ar įmanoma gyventi be streso?
Lina Vėželiene-Dirmotė apžvelgė kelis knygoje pateiktus, efektyvius streso mažinimo „receptus“, pritaikytus įvairioms situacijoms ir skirtingiems patiriamo streso intensyvumo lygiams, pasidalino praktiniais patarimais, kaip ugdyti savireguliacijos mechanizmą, išmokti valdyti savo emocijas, susidoroti su stresą sukeliančiomis problemomis. Susirinkusieji dalyvavo ir praktiniame užsiėmime, mokėsi nuraminti protą, jausmus, kūną.
Autorė pasidalino prisiminimais, kad mokydamasi Humanistinės ir egzistencinės psichoterapijos institute Birštone nemažai laiko praleisdavo Birštono viešojoje bibliotekoje, kuri jai buvo terapine erdve, padėkojo už gerą atmosferą.

Rubrikoje Kultūra. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *