LRT filmavo laidą apie aktyvų balbieriškietį

Lapkričio 11 dieną Užnemunės pagrindinės mokyklos Balbieriškio skyriuje badmintono treniruotę filmavo LRT televizija. Būsimos laidos pavadinimas – ,,Mano pasas meluoja“.
Televizijos laidoje pagrindinis dėmesys buvo skirtas mokyklos neformaliojo švietimo mokytojui Vitui Rymantui Sidaravičiui. Filmavimo metu treniruotėje dalyvavo šios mokyklos mokinių ir suaugusiųjų grupių žaidėjai. O lapkričio 5 dieną mokytojas Vilniaus Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto klausytojams Balbieriškio bažnyčioje skaitė pranešimą, kuriame pristatė miestelio, mokyklos bei bažnyčių istoriją. Televizijos laidą ruošia LRT naujienų žurnalistė Rūta Lankininkaitė. Šio mėnesio pabaigoje laida bus rodoma per LRT televiziją.
„Gyvenimo“ informacija