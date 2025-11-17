Kviečiame į biblioterapijos renginius Birštone: diskusija su psichoterapeutu apie knygų naudą įveikiant depresiją

Birštono viešoji biblioteka tęsia biblioterapijos renginių ciklą, skirtą skaitymo ir knygos gydomajai galiai atskleisti. Lapkričio mėnesį kviečiame nepraleisti progos susitikti su žymiais autoriais ir specialistais, kurie padės rasti atsakymus į aktualius psichologinius klausimus.
Artimiausias susitikimas: diskusija su Timu Petraičiu apie depresijos įveikimą
Jau lapkričio 19 d. (trečiadienį) 17.00 val. Birštono viešojoje bibliotekoje vyks susitikimas su psichoterapeutu Timu Petraičiu.
Kviečiame skaitytojus į diskusiją apie biblioterapijos naudą įveikiant depresiją. T. Petraitis, knygų „Tikras Timas. Psichologas be paslapčių“ ir „Pinigų laiškai“ autorius, yra aktyvus ir ilgametę praktinę patirtį sukaupęs psichoterapeutas, kurio įžvalgos nuolat sulaukia didelio dėmesio viešojoje erdvėje. Jo kūryba apima platų temų spektrą – nuo asmeninio augimo iki santykio su finansais. Susitikime jis pasidalins savo profesine įžvalga ir patarimais, pagrįstais realiu darbu su pacientais. Tai puiki proga giliau pažvelgti į tai, kaip tinkama literatūra gali tapti efektyvia priemone emocinei ir psichologinei gerovei stiprinti.
Kiti svarbūs projekto įvykiai
Suaugusių moterų klubas su Lavija Šurnaite-Kairiene
Biblioterapijos renginių ciklas bus užbaigtas lapkričio 28 d. (penktadienį) 17.00 val., kai bibliotekoje svečiuosis TV laidų vedėja, žurnalistė, knygų apžvalgininkė ir autorė Lavija Šurnaitė-Kairienė.
Renginyje bus kalbamasi apie jos knygą „Suaugusių moterų klubas. Pliusai, minusai ir kita amžėjimo matematika“, ieškosime atsakymų į klausimą „kaip amžėti patogiai?“, dalinsimės skaitymo nauda, poveikiu mūsų mąstymui ir gyvenimo būdui.
Sėkminga projekto pradžia: „Gyvenimas be streso“
Šis renginių ciklas, organizuojamas įgyvendinant Birštono savivaldybės finansuojamą projektą „Knyga gali prakalbinti ir gydyti“, lapkričio 7 d. sėkmingai startavo susitikimu su populiarių psichologinių knygų autore, psichologe Lina Vėželiene Dirmote.
Susitikimo metu autorė pristatė knygą „Gyvenimas be streso“ ir surengė praktinį užsiėmimą „Streso mažinimo receptai“. L. Vėželienė Dirmotė, parašiusi ir kitas knygas („Septynios didžiosios nuodėmės psichologo kabinete“, „Žuvis medyje“ ir kt.), pasidalino praktiniais patarimais, kaip psichologinių knygų skaitymas padeda valdyti emocijas, rasti laiko savireguliacijai ir didinti atsparumą stresui.
Visus renginius kviečiame aplankyti Birštono viešojoje bibliotekoje.
Projekto partneriai: VšĮ Birštono pirminės sveikatos priežiūros centras, BĮ Nemajūnų dienos centras, UAB „Gyvenimas ir VšĮ „Krašto vitrina“, UAB „Gėlupis“, Birštono turizmo informacijos centras.