Gripo vakcinos pristatytos visoms gydymo įstaigoms: rizikos grupių gyventojai jau gali skiepytis nemokamai

2025–2026 m. gripo sezono vakcinos jau pristatytos visoms Lietuvos gydymo įstaigoms, kurios jas buvo užsisakiusios, informuoja Valstybinė ligonių kasa (VLK). Rizikos grupėms priklausantys gyventojai raginami skiepytis nelaukiant, kol prasidės didžiausio sergamumo laikotarpis.
Šiemet VLK nupirko 223 tūkst. dozių „Vaxigrip“ vakcinos, skirtos rizikos grupių gyventojams, už beveik 770 tūkst. eurų Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų. Vakcina jau paskirstyta 543 gydymo įstaigoms visoje šalyje pagal jų iš anksto pateiktą poreikį.
Gripo sezonas Lietuvoje įprastai prasideda spalį, o sergamumo pikas fiksuojamas sausio–vasario mėnesiais. Gydymo įstaigoms jau gavus vakcinas, svarbu skiepytis ilgai nelaukiant, nes imunitetui susiformuoti reikia laiko, o ankstyva vakcinacija padeda apsaugoti save, artimuosius ir prisidėti prie mažesnio sergamumo visuomenėje.
„Kiekvienais metais pasiskiepijusių nuo gripo gyventojų skaičius auga, tačiau vis dar yra žmonių, kurie rizikuoja savo sveikata. Skiepai išlieka veiksmingiausiu būdu išvengti sunkių gripo formų, hospitalizacijos ar net mirtinų komplikacijų. Ypač svarbu, kad nemokamai pasiskiepyti gali visi rizikos grupėms priklausantys gyventojai, kuriems ši liga pavojingiausia. Kviečiame ilgai nedelsti ir pasiskiepyti, nes gripo virusas greitai išplinta, o imunitetui susiformuoti prireikia maždaug dviejų savaičių“, – sako VLK Centralizuotai apmokamų vaistų skyriaus patarėja Agnė Grušeckienė.
Rizikos grupių gyventojai kviečiami nemokamai pasiskiepyti nuo gripo. Skiepai padeda pasiruošti galimam gripo sezonui – imunitetas susiformuoja per maždaug dvi savaites.
Šią vasarą ligonių kasos užsakymu visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės „Spinter tyrimai“ atlikta apklausa parodė, kad 22 proc. gyventojų šį sezoną ketina pasiskiepyti nuo gripo, 40 proc. dar nėra apsisprendę, o 38 proc. tvirtino visai nesiruošiantys skiepytis. Šie duomenys rodo, kad informacijos apie skiepų naudą vis dar trūksta, todėl VLK specialistai ragina gyventojus neignoruoti rizikos ir laiku pasirūpinti savo sveikata.
Kaip ir kasmet, fondo lėšomis įsigyta vakcina skirta rizikos grupių gyventojams: 2–7 metų vaikams, nėščiosioms, 65 metų ir vyresniems žmonėms, globos ir slaugos įstaigų gyventojams, sergantiesiems lėtinėmis ligomis (onkologinėmis, širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo takų, inkstų ir kt.), taip pat sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, kurie dėl savo darbo pobūdžio susiduria su didžiausia užsikrėtimo rizika. Be to, nuo šio gripo sezono nemokamai skiepijami ir sveikatos mokslų studijų krypčių grupės studentai, kurių programos praktinė dalis vyksta gydymo įstaigose.
Norintys pasiskiepyti rizikos grupėms priklausantys gyventojai turėtų kreiptis į gydymo įstaigą, kurioje yra prisirašę. Pasitarus su gydytoju, vieno vizito metu galima pasiskiepyti ir nuo gripo, ir nuo COVID-19 infekcijos.
VLK primena, kad kiekvienam sezonui vakcina gaminama naujai, atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas. Šiemet pristatyta trivalentė vakcina užtikrina apsaugą nuo aktualiausių, šiuo metu cirkuliuojančių gripo viruso padermių.
