„Greitai pralėkė laikas, o vaikystės šviesa lydi visą gyvenimą“

Danguolės Marijos Lincevičienės interviu su poete, prozininke, muziejininke Aldona Ruseckaite, šį rudenį šventusia 75-ąjį gimtadienį.
– Šį kartą norėčiau Jūsų paklausinėti apie ankstyvąją vaikystę, paauglystę, įdomu, kokioje šeimoje augote, kokia buvo aplinka? Apie dabartinę veiklą, kūrybą, įvertinimą daug žinome, tad iš karto klausiu: kokie yra Jūsų pirmieji vaikystės prisiminimai?
– Gimiau dideliame Ingavangio kaime, Padaržinėje linijoje, kuri yra arčiausiai Šilavoto, gan didelėje senelio Antano Rusecko statytoje sodyboje. Tad vaikystėje buvo kur lakstyti, slapstytis: du sodai, daug medžių, krūmų, pastatų. Štai vienas iš ankstyvų prisiminimų yra gana baugus: mūsų kluono durys buvo masyvios, didžiulės, rodos, tuo metu vežė javus ar šieną, tad durys buvo nuo vyrių nukeltos, lakstome su kaimynų berniuku, lendame prie durų, ir kas nutinka – durys virsta ir mudu abu prispaudžia. Nežinau, kaip būtų pasibaigę, jeigu prie durų būtų buvę lygu, bet prie įėjimo į kluoną buvo didelis pažemėjimas, tad mudu ten ir papuolėme. Prisimenu tą tamsą, išsigandimą, bet buvome tuoj pat surasti ir išvaduoti, gal dėl to nelabai mėgstu lįsti į urvus, į siaurus plyšius… Smilkčioja tokios keistos, tarsi visai nesvarbios akimirkos: man gal dar treji ketveri metai, pavasaris, sėdime su mama ant stubelės slenksčio, mama skuta bulves, aš jas metu į kibirą su vandeniu, kuris tyška, o saulė lyg žaidžia tame kibire, spinduliai šokinėja ir man taip smagu, ir taip išliko – rodos, koks čia įvykis… Kitas jau tikras įvykis – vėlgi man buvo gal penkeri, žiema, važinėjuosi nuo mūsų kalno su rogutėmis, jau į popietę, staiga matau – manęs link artėja didžiulis šuo, toks lyg gelsvas kailis, vis artyn, lėtai slampina, aš sustingstu, bėgti namo į pakalnę jau vėlu, tas šuo per arti. Įsikertu į rogučių virvelę, tyliu. Jis prieina prie manęs, prie pat mano veido, šliurpteli seilėmis, šiek tiek pastovi ir nubidzena tolyn trakelio link. Tėtė grįžta su rogėmis, prikrautomis malkų,
pamato situaciją, išsigandęs stebi, bet tas šuo-vilkas jau nueina. Aš atbėgu pas tėtę, jis spaudžia mane prie savęs. Išsigandau vėliau. Po daugelio metų parašiau vilkui skirtą eilėraštį, jo iki šiol nepamirštu, tas vilkas lyg koks ženklas… O šiaip iš vaikystės prisimenu tetas, dėdes, kurie dažnai svečiuodavosi pas mus, atlaidus, jų saldainius, krikšto mamos dovanotą lėlę Rūtelę. Žinoma, įstrigę suaugusiųjų darbai, šienapjūtė, ypač linų „kančia“, nes tėvai augino plotelį linų ir juos apdirbdavo iki staklių, iki audimo. Turėjome visus linų apdirbimui reikalingus įrankius. Vaikui buvo įdomu ir gražu – kaip mėlynai žydi, kaip nurauna, sustato gubeles, kaip plonai išguldo…
– Štai knygoje „EMMI“ apie V.Mykolaitį-Putiną Jūs rašote, kad suvalkiečių šeimoje santykiai yra gan santūrūs, nors vieni kitus myli, rūpinasi, bet bendrauja šiek tiek uždariau, o kaip buvo Jūsų šeimoje?
– Su tais santykiais viskas įdomiai klostosi. Kokioje šeimoje augi, tai rodos, kad taip viskas turi ir būti, nes kitaip nesuvoki. Tik daug vėliau, jau labai suaugęs, pažindamas gyvenimą, turėdamas su kuo palyginti, gali pamąstyti ir konstatuoti, tačiau ir tada sunku vertinti savo šeimą, kurią myli bet kuriuo atveju. Ir V.Mykolaitis-Putinas apie savo šeimos santykius prakalbo tik romane „Altorių šešėlyje“ ir jau visai senatvėje atsiminimuose. Bet prakalbo ir su nuoskauda, ir su meile. Iš tikrųjų – ir mūsų šeimoje su vaikais nebuvo kokių nors kraštutinių emocijų – nei mus labai glebėsčiavo ir mylavo, nei mus barė ar mušė, viskas vyko gana lygiai ir ramiai. O vaikui įkrenta skaudžios akimirkos. Štai du įvykėliai, kurie įsiminė. Nei tėtė, nei mama mūsų nemušė. Ir vieną kartą (tą vienintelį!) aš užsižaidžiau su kaimynų Lapinskų vaikais, smagu, lakstome po kalnus. Temsta, ir mama ateina manęs ieškoti, jos rankoje trumputė rykštelė, aš atbėgu prie jos, ir netikėtai mama šmaukšteli ta rykštele per kiškas. O varge! Kiek buvo įsižeidimo, supykimo, mamą palikau ir dūdas paleidusi parlėkiau namo. Įlindau į lovą, bet mama neatėjo manęs glostyti, guosti. Tokia buvo natūra mamos – Krunglevičių giminės – be galo santūrūs, harmoningi, su pusiausvyra. Ruseckai emocingesni. Kitas atvejis (irgi vienintelis). Buvome namuose dviese su tėte. Jis man, gal penkiametei, liepė kažką atnešti, paduoti, o aš nenoriu to daryti ir tyliai pasakau negražų žodį, tėtė išgirsta, jis mane pasikviečia, prieinu, pliaukšteli delnu per užpakalį ir net nepaleisdamas atsitupia, pasisodina ant savo kelio, prisiglaudžia ir klausia, ar man labai skaudėjo, o aš tik tada susigaudau, kas įvyko, ir imu sriūbauti. Tiek ir tebuvo bausmių. Neatsimenu, kad sesuo ar dvyniai broliai būtų lupami. Nebuvo mūsų šeimoje agresijos.
Mėgstu pasakoti, kad su tėte buvo mano pirmas verslas ir uždarbis. Jau ėjau į mokyklą. Tėtė, kaip ir kiti kaimo vyrai, prasivarydavo periodiškai ruginukės, turėjo įrangą. Manęs prašydavo forminės duonos minkštimu apklijuoti katilo dangtį, o paskui sukti ir sukti tokią rankeną, kad broga neprisviltų. Tas darbas užtrukdavo, dūmai grauždavo akis, bet žinojau, kad gausiu užmokestį – penkis rublius. Mama skeptiškai vertino, sakė lyg per daug iš karto mažai mergaitei, bet tėtė nepaisė – duodavo, o aš kitą dieną parduotuvėje pripirkdavau daug vaflių, vaišindavau klasiokus. Dabar suprantu, kad taupymo geno neturėjau (ir neturiu…). Šiaip tėvai už jokius darbus mums nemokėdavo, bet už šį – besąlygiškai. Nespėjau iki galo pažinti savo tėtės, deja, jis mirė staiga mano akyse, kai man buvo šešiolika. Beje, iš tėtės anksti patyriau, kaip jis nekentė kolūkio ir to kolūkinio darbo, juk turėjo 60 margų žemės, viską atėmė, labai pergyveno…
Dar viena itin įsimintina istorija su mama. Dabar galvoju, kad buvau gan savarankiškas vaikas. Taigi tą vasarą, prieš einant į pirmąją klasę, per kaimą ėjo Ingavangio pradinės mokyklos mokytojas, surašinėjo vaikus. Užsuko pas mus. Mama pavaišino arbata ir užkandžiais, o aš kaišiojau galvą pro praviras duris, mokytojas mostelėjo ranka į mane ir paklausė: Ruseckiene, o kur šitą šūdą leisi? Tai pas jus, į Ingavangį. Susitarimas įvyko, kurį aš girdėjau. Ramiai praėjo vasara. Man pasiuvo naują bordo spalvos plonos vilnelės suknelę, paruošė kaspinus, batelius. Mama mane Rugsėjo 1-ąją papuošė, aš išėjau į lauką jos palaukti, bet nelaukiau, nes mintis galvelėje jau buvo subrandinta – pabėgti į Šilavotą. Tad į kalną užbėgau šiek tiek aplinkui, kad niekas manęs nematytų, nulėkiau į Šilavotą, o kur susirinkę pirmokai – nežinau, klausiu, jau visa suplukusi, dulkėtom puskojinėm, nusisukusiu kaspinu, įbėgu į klasę, visi susirinkę, atsisuka nuo stalo mokytoja Domicelė Kabišaitienė, klausia – kieno tu mergaitė? Kokia laimė, kad pas ją aš patekau, nuostabi buvo mokytoja. Ar mane mama barė, ne, nė vienu žodeliu, nuėjo, susipažino su mokytoja, viskas buvo gerai.
Iš vakarinių pasakų, kurias skaitydavo mama, labiausiai įsiminė Jono Biliūno liūdnoji kūryba ir Lazdynų Pelėdos „Motulė paviliojo“ – buvau žliumbikė, verkdavau visada…
– Suprantama – mama, tėtė, jų auklėjimas, o ar buvo vaikystėje daugiau žmonių, kurie turėjo Jums įtakos?
– Taip, labai brangus žmogus buvo Agotėlė – mano tėtės teta, senelio sesuo. Ji buvo ištekėjusi, jos vyras išplaukė į Ameriką, atsiuntė ir jai šipkartę, bet jauna moteris bijojo viena per vandenis plaukti. Taip ir liko gyventi pas gimines, net savo namų neturėjo. Tai ji man atstojo močiutę, nes, kai gimiau, senelių jau nė vieno nebuvo. Agotėlė buvo dainininkė, giedojo ir dainavo kunigo Antano Radušio suburtame Šilavoto bažnyčios chore, o 1909 m. su kitomis dainininkėmis įdainavo į vaško volelius pačiam Jonui Basanavičiui. Buvo nepaprasta pasakorė, man nuolat sekdavo pasakas, ji mane augino, mudvi viena kitą išties mylėjome. Paskui dar ir mano brolius paaugino. Džiaugiuosi, kad palaidota Šilavoto kapinėse, galiu jai uždegti žvakutę, pasodinti gėlę.
Kitas man įdomus ir svarbus žmogus buvo pusbrolis Valius, mano tėtės sesers Adelės sūnus. Teta Adelė su vyru ir trimis vaikais grįžo iš Sibiro gal 1958 metų vasarą. Per šią šeimą dar maža supratau, kas yra tas Sibiras. Taigi Valius, tuomet gal šešiolikmetis, liko pas mus gyventi, ėjo į vakarinę mokyklą. Ir koks stebuklas – iš Sibiro jis parsivežė fotoaparatą, mus fotografavo, o paskui mūsų mamos sandėliuke ryškino juostas, darė nuotraukas. Kaip man buvo įdomu! Tas momentas, kai nuotraukoje ryškėja vaizdas, mane pakerėjo ir kai tik galėjau, pati nusipirkau fotoaparatą, ta aistra iki šiol nepraeina…
Šiaip augant turėjo įtakos kaimynai, giminės, jų bendravimas, juk vaikas mėgsta viską stebėti, labai mylėjau savo krikšto mamą Nastutę, ji dažnai pas mus svečiuodavosi – mamos sesuo.
Gyvenimo pamokos buvo netgi iš ubagų. Tuomet dar po kaimą vaikščiojo ubagėliai, jie būdavo mūsų namuose pagarbiai priimami, mama leisdavo stubelėje permiegoti, net išsiprausti, pamaitindavo ir visada pridėdavo į krepšį. Taip mokėmės, kad nereikia jokiais žmonėmis bodėtis, kad būtina padėti silpnesniems. Mama prieš šventes su lauknešėliu mane siųsdavo pas elgetėlę Emą, kuri turėjo menką lūšnelę prie trakelio.
Kai visi pradėjo grįžti iš Sibiro, parvažiavo ir ponia Marija Senkuvienė, pas mokytojus Senkus Skriaudžiuose mama buvo jaunystėje tarnavusi (mano mama anksti liko našlaitė), juos išvežė 1941 m., ir štai ta mokytoja atvažinėdavo pas savo „tarnaitę“ į Ingavangį, jos vyras Sibire mirė, vaikų neturėjo. Pas mus pabūdavo, tėvai ją rėmė, nuveždavo į Kauną daržovių, mėsos.
O paskui jau pradinėse klasėse pasiruošimas Šv.Komunijai Davatkyne pas labai mielą, švelnią davatkėlę Onutę, ji man įstrigo visam gyvenimui. Kai jau suaugusi ją susitikdavau, lyg kažkaip nedrįsdavau, ji man buvo lyg kokia šventoji…
– O ar prisimenate, kada parašėte pirmąjį eilėraštį, kas apie jį žinojo?
– Su pirmuoju eilėraščiu yra keblu: nepamenu, bet vyresnė sesuo Janina sako, kad kažkoks „gražus“ mano eilėraštis buvo įdėtas į sienlaikraštį, kai dar buvau pradinukė. Įdomu būtų… Pamenu ir kitą savo kūrybos pradžią: buvau dar visai mažė, labai norėjau jau mokėti rašto, tai pasiguldydavau kokį laikraštį ant grindų, pati ant pilvo su pieštuku ir taip rašydavau savo rašmenis – brūkšnelius ir kringelius… Visi laikraščiai būdavo prikeverzoti.
Dabar viskas atrodo tokia tolima praeitis, bet kita vertus – greitai pralėkė laikas, o vaikystės šviesa lydi visą gyvenimą.
– Dėkoju už pokalbį.