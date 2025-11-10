Kelionė į Norvegiją: įkvėpimo ir patirties semtis iš kolegų

Spalio 21–24 d. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuotoje profesinėje stažuotėje Kauno regiono bibliotekų atstovai, tarp jų ir Birštono viešosios bibliotekos vyr. bibliografė Brigita Šabasevičiūtė, lankėsi Olesiunde, Norvegijoje. Olesiundas – žavus pajūrio miestelis Norvegijos vakaruose, garsėjantis savo jugendo (Art Nouveau) architektūra, jūrų tradicijomis ir nuostabiais gamtos vaizdais. Taip pat, tai vienas didžiausių ir svarbiausių žvejybos uostų Norvegijoje.
Vizito metu bibliotekų atstovai lankėsi Olesiundo, Skodje ir Moa bibliotekose bei turėjo unikalią galimybę susipažinti su Olesiundo kalėjimo biblioteka. Ši patirtis leido iš arti pamatyti, kaip veikia Norvegijos bibliotekų sistema, kokie sprendimai padeda jas paversti atviromis, įtraukiomis ir bendruomeniškomis erdvėmis.
Olesiundo biblioteka – didžiausia viešoji biblioteka Møre og Romsdal regione. Čia ne tik gausu knygų, žurnalų ir filmų, bet ir organizuojami įvairūs renginiai – paskaitos, koncertai, literatūros vakarai, veiklos vaikams ir jaunimui. Biblioteka garsėja savo kūrybiškais užsiėmimais: nuo stalo žaidimų popiečių iki mezgimo ir rankdarbių būrelių. Įdomu tai, kad žaidimų (gaming) kultūra čia laikoma tokia pat svarbia, kaip ir skaitymas.
Skodje biblioteka, įsikūrusi bendruomenės centre, sujungia viešosios ir mokyklos bibliotekos funkcijas. Joje vyksta įvairūs edukaciniai užsiėmimai, skirti ir mokiniams, ir vietos bendruomenei. Čia bibliotekininkė Laura Skirienė, turinti lietuviškų šaknų, pasidalijo savo patirtimi ir įžvalgomis apie švietimo bei bibliotekų bendradarbiavimą Norvegijoje.
Moa biblioteka, įkurta 2018 m. moderniame prekybos centre, išsiskirianti savo neįprasta lokacija, pritaikyta šiuolaikiniam miesto ritmui. Persikėlus į šią lokaciją apsilankymų skaičius išaugo 50 procentų. Bibliotekoje vyksta edukaciniai užsiėmimai įvairaus amžiaus vaikams, diskusijos, knygų pristatymų renginiai.
Vizito metu dalyviai taip pat aplankė Olesiundo kalėjimo biblioteką, veikiančią nuo 2017 m., kuri būna atvira du kartus per savaitę. Čia kaliniams suteikiama galimybė skaityti, mokytis ir dalyvauti kultūrinėse veiklose – tai padeda stiprinti bendruomeniškumą ir kurti saugesnę socialinę aplinką.
Stažuotės programa buvo kupina prasmingų susitikimų, įkvepiančių idėjų. Vizitas sustiprino ryšius tarp Lietuvos ir Norvegijos bibliotekų, paskatino keistis gerosiomis patirtimis ir skatino dar labiau plėtoti atviras, įtraukias ir kūrybiškas bibliotekas. Kaip sakė Norvegijos bibliotekininkai, šiuolaikinė biblioteka – tai ne tik knygų namai, bet ir mokymosi, kūrybos bei bendravimo erdvė.
Stažuotė vyko pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonę „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“. Už projekto įgyvendinimą atsakinga Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
