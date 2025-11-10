Birštono „Eglės sanatorija“: naujos idėjos ir galimybės ilgesniam ir sveikesniam gyvenimui

Nepailstanti idėjų generatorė – Birštono „Eglės sanatorija“ – nuolat rūpinasi atvykstančiųjų sveikata, ramybe bei gera nuotaika. Apie tai, kokios kūrybiškos mintys sanatorijoje įgyvendinamos, pasakoja „Eglės sanatorijos“ komunikacijos projektų vadovė Audronė Mockienė ir Birštono „Eglės“ biorelaksacinių programų vadovė gydytoja Gitana Lapinskaitė.
– Graži Birštono „Eglės sanatorijos“ aplinka: akį traukia pušų paunksmėje išpuoselėti gėlynai, čia pat – pėsčiųjų takas palei Nemuną. Tad ženkime į sanatorijos vidų… Kuo išskirtinė ir patraukli „Eglė“ Birštone?
Audronė Mockienė: – Ji įsikūrusi kurortinio miesto centre, kvepiančių pušynų apsupty, mineralinių vandens šaltinių ir kerinčių Nemuno upės kilpų lopšyje. Komplekse – keturi gyvenamieji korpusai ir gydykla. Atvykusieji, skirtingai nei Druskininkų „Eglėje“, čia mėgaujasi aukščiausiu – Comfort – lygiu. Tai – erdvūs, patogūs kambariai, neišėjus į lauką pasiekiama gydykla, baseinai, pirčių kompleksas, SPA centras, mineralinio vandens biuvetė, švediško stalo maitinimas.
Tik Birštone galite apsilankyti unikalioje Gintaro SPA erdvėje.
Sanatorijoje įrengėme ir apartamentus svečiams su savo keturkojais augintiniais.
– Kokios paslaugos, sveikatinimo programos teikiamos išskirtinai Birštone?
– Mūsų kolektyvas nenuilstamai įgyvendina naujas idėjas, tarnaujančias atvykusių pacientų bei svečių sveikatinimui. Personalizuota medicininė reabilitacija, kai gydymosi metu atliekami ne tik reikalingi medicininiai tyrimai, bet pacientui skiriamas individualus viskuo besirūpinantis specialistas.
Nauja gydomoji programa ilgaamžiškumui „Longevity“ orientuota į fizinės ir emocinės sveikatos stiprinimą, gyvensenos korekciją. Sveiki kasdieniniai įpročiai, aktyvi gyvensena (judesys – kasdienai); žinios apie sveiką mitybą, papildus, kokybišką miegą, visa tai, kas svarbu ilgo gyvenimo kokybei.
– Kaip kilo mintis įgyvendinti išskirtinę ilgaamžiškumui skirtą programą? Beje, ar ji orientuota į vyresniojo amžiaus grupę?
Gitana Lapinskaitė: – Visi norime būti sveiki ir gyventi ilgiau. Ši programa nebūtinai skirta tik vyresniesiems… Ilgaamžiškumu dera rūpintis jau nuo 35–40 metų amžiaus. Programa turėtų sudominti norinčiuosius sąmoningai keisti gyvenimo įpročius dėl ilgesnio ir sveikesnio gyvenimo. Mūsų siekis: pradėjus gyventi sąmoningiau sanatorijoje – tai tęsti ir grįžus į namus..
– Kokie „ilgaamžiškumo“ stiprinimo akcentai?
– Gyvename streso ir įtampos pasaulyje, todėl esame dėmesingi pacientų fizinei bei emocinei sveikatai, išvengiant rimtų susirgimų ateityje. Fizinės sveikatos stiprinimui – eisenos tyrimas (specialus aparatas nustato, kurie raumenys dirba aktyviau, kurie – silpniau), pratimų planas (kineziterapeutas sudaro individualų planą, pacientas išmoksta juos teisingai atlikti, kad saugiai tęstų namuose). Gyvensenos įpročių tobulinimui teikiame mitybos rekomendacijas – kaip pasirinkti tinkamus produktus, maisto papildus, kokia turėtų būti valgymo dienotvarkė ir kt.
Emocinei pusiausvyrai svarbiausi akcentai – relaksacinės procedūros, mažinančios stresą, raminančios nervus, siekiant sustabdyti nuolatinį gyvenimo „bėgimo režimą“. Džiaugiamės, nes pacientai išvyksta pailsėję, sustiprėję ir fiziškai, ir emociškai.
– Ir tai dar ne viskas… Rudenį startavo nauja antistresinė programa…
Audronė Mockienė: – Gyvename neramiais laikais, tad sutelkėme žinias į emocijų bei streso valdymo sritį. Birštone startuoja ne mažiau kaip keturių dienų gydomoji programa Anti – stress. Jos tikslas – sumažinti lėtinio streso poveikį galvos skausmui, širdies ir kraujagyslių ligoms; gydyti nerimo, depresijos, miego sutrikimus. Gydymo programoje: giluminis atsipalaidavimas, kvėpavimo pratimai, deguonies terapija, aromaterapija, audiovizualinė relaksacija; mineralinė vonia su žolelių ekstraktu ir t.t.
Procedūros gerina pacientų savijautą, suteikia didesnį atsparumą stresui kasdienybėje.
Gitana Lapinskaitė: – Gydomieji masažai, vandens porcedūros mažina raumenų įtampą, gerina kraujotaką, ramina. Relaksacinės procedūros mažina kortizolio kiekį, gerina miego kokybę. Pasivaikščiojimai gamtoje atkuria psichoemocinės būsenos balansą.
– Sumaniai panaudojate ir natūralios gamtos kūriniją…
Audronė Mockienė: – Sanatorijoje gilios gydymo, panaudojant natūralius išteklius, tradicijos: gydymas mineraliniu vandeniu, gydomuoju purvu, švelniu klimatu derinamas su moderniomis šiuolaikinėmis technologijomis, inovatyvia įranga. Diegiame naujas procedūras: plūduriavimo terapiją kapsulėje, Negyvosios jūros klimato terapiją, sausą angliarūgštės vonią, audiovizualinę relaksaciją.
– Galimybių atgauti jėgas, pasigydyti daug… Belieka pasirinkti sau tinkančią programą. Dėkoju už naujų idėjų įgyvendinimą ir rūpinimąsi žmonių sveikata.
Veronika Pečkienė