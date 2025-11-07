Tarybai pateiktus projektus pavyko patvirtinti be ilgų diskusijų

Spalio 30 dieną vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje apsvarstyta 18 klausimų. Panašu, jog šįkart opozicijos ir valdančiosios daugumos nuomonės svarstytinais klausimais kardinaliai neišsiskyrė, tad sprendimus pavyko priimti greitai, be ilgų diskusijų.
Tiesa, dauguma Tarybai pateiktų sprendimų projektų šįkart buvo labiau procedūriniai – posėdžio metu buvo tikslinami įvairūs aprašai, nustatytos naujos tarnybinių automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo taisyklės, Savivaldybės nuosavybėn perimami inžineriniai statiniai ir kt.
Daugiau paslaugų Prienų ligoninėje
Posėdžio pradžioje Taryba vieningai pritarė projekto „Ilgalaikės priežiūros paslaugų užtikrinimas Prienų rajono savivaldybėje“ rengimui ir, gavus finansavimą, įgyvendinimui. Kaip rašoma sprendimo projekte, „projekto metu bus siekiama pagerinti sergančiųjų Alzheimerio liga, demencija, gyvybę ribojančia liga (terminalinės būklės) pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę“. Įgyvendinant šį projektą, Prienų ligoninėje bus teikiama stacionarinė paliatyvioji pagalba, stacionarinės slaugos paslaugos demencija ir Alzheimerio liga sergantiems pacientams ir dienos stacionaro paliatyviosios pagalbos paslaugos.
Taip pat projekto metu planuojamas ligoninės infrastruktūros modernizavimas: naujo priestato statyba ir senojo pastato rekonstrukcija, o Prienų rajono PSPC ir ligoninės mobiliosios komandos, teikiančios paslaugas namuose, bus aprūpintos elektromobiliais su įkrovimo stotele bei kita reikalinga įranga. Taip pat Prienų rajono PSPC bus vykdomi mokymai sergančiųjų demencija ir Alzheimerio liga artimiesiems. Anot pranešėjos Vaidos Stasytienės, numatyta preliminari projekto vertė 2 823 529,42 Eur (su PVM), iš kurių ES lėšos sudaro 2 400 000 Eur (85 proc.). Savivaldybė prie projekto įgyvendinimo turi prisidėti ne mažiau kaip 15 proc. projekto vertės (423 529,42 Eur su PVM).
Bendruomenės prašymas paskatino naują pasiūlymą
Posėdžio metu Taryba taip pat patenkino asociacijos „Anties sodas“ prašymą statyti stogastulpį Prienų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomoje valstybinėje žemėje – F. Vaitkaus gatvėje. Anot Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo Vaido Mazuronio, stogastulpis statomas, bendruomenei įgyvendinant projektą „Prienai – tūkstančio upelių miestas“. Projekto metu mieste bendruomenė jau yra pastačiusi keturis stogastulpius. Šis asociacijos kreipimasis ne tik sulaukė Tarybos narių pritarimo, bet ir opozicijos atstovų – Algio Marcinkevičiaus ir Loretos Jakinevičienės – pasiūlymų inventorizuoti Prienų rajone esančius atminimo paminklus.
Džiugi žinia Strielčių gyventojams
Vieningai pritarta ir sprendimui kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą dėl 55 arų valstybinės žemės sklypo, esančio Strielčių kaime (Prienų seniūnija) perdavimo Savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Kaip nurodoma sprendimo projekte, perėmus nurodytą valstybinės žemės sklypą, čia būtų įrengta poilsio ir kultūrinių renginių erdvė, kiti viešosios erdvės susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros objektai, skirti seniūnijos gyventojams ir svečiams. Tai džiugi žinia Strielčių kaimo bendruomenei, kuri jau ne vienerius metus susitikimų su savivaldos atstovais metu prašo įrengti tokią erdvę gyvenvietėje.
Po posėdžio Tarybos nariai apžiūrėjo atnaujintus Prienų miesto objektus.
Rimantė Jančauskaitė
Prienų rajono savivaldybės nuotrauka