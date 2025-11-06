Susitikimas su rašytoju Arūnu Sprauniumi

Maloniai kviečiame lapkričio 13 d. (ketvirtadienį) 18 val. Birštono viešojoje bibliotekoje (S. Dariaus ir S. Girėno g. 12) į susitikimą su rašytoju, poetu, publicistu, žurnalo „Verslo klasė“ apžvalgininku Arūnu Sprauniumi. Vakaro metu kalbėsime apie kūrybą, gyvenimą, literatūrą ir meną.
Arūnas Spraunius gimė Raseiniuose. Tuometiniame Šiaulių pedagoginiame institute įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybę. Mokytojavo, dirbo korespondentu įvairiuose leidiniuose, rengė tarptautinės politikos komentarus naujienų portalui DELFI bei „Žinių radijui“. Šiame radijuje rengė poleminę laidą „Dvi pusės“.
Išleido keletą eilėraščių rinkinių: „Egzaltacijos (1998), Savigraužos karalystė (1999), Letos pliažai saulėti (2004), Siaubingai herojiškai (2012). Jo kūrybai būdinga suskaidyta frazė, prozinė kalbėsena, dėmesys detalei, juose varijuojami kasdienių situacijų paradoksai, cituojami ir parodijuojami masinės kultūros elementai. Romane Sulamita (1996) tradicine stilistika pavaizdavo dramatišką jaunos merginos meilės istoriją. Išleido novelių rinkinį Tylos! (2003), esė rinkinį Profesionalų godos; Mes alkoholikų vaikučiai (2007), romaną Isto(e)rija apie šoferį Sofiją (2011), publicistikos knygą Energetiniai karai (2013), rinktinę 99: rinktiniai tekstai (2015).
Prozą ir poeziją kuriančio autoriaus stiliui būdingas konstruktyvumas, ironija, absurdo elementai. Regzdamas intrigą, tolimos istorijos faktus jis neretai supina su dabarties įvykiais; ryškindamas veikėjų charakterius – suteikia jiems kontrastingų bruožų ir netikėtų poelgių. „A. Spraunius yra vienas iš nedaugelio, kurie po nepriklausomybės bandė rašyti kitaip, naujai, kiek įmanoma adekvačiau mūsų laikų situacijai, kuri buvo ir greičiausiai iš esmės liks apibūdinama postmodernizmo sąvoka“ (Antanas A. Jonynas).
Arūnas Spraunius, žinomas kaip publicistas, apžvalgininkas, tekstuose, pasitelkęs savo aštrų, intelektualų žvilgsnį, gvildena sudėtingas socialines, geopolitikos, etikos ir kultūros temas. Jo apžvalgos pasižymi kritišku, filosofiniu požiūriu ir nevienareikšmišku tonu, skatinančiu skaitytojus atsiriboti nuo kasdienybės ir giliau apmąstyti moralės, etikos bei visuomenės evoliucijos klausimus.