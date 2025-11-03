Krepšinio pirmenybės

Spalio 26 d. Prienų sporto arenoje buvo žaidžiami Prienų rajono savivaldybės ir „Gyvenimo“ laikraščio krepšinio pirmenybių 2-ojo turo susitikimai.
–
Šių metų pirmenybėse debiutavo Prienų sporto centro 2010 m. gim. jaunimo komanda, o pirmaisiais jų priešininkais tapo „PMVD“ krepšininkai. Prienų SC-2010 krepšininkai, panašu, jokio startinio jaudulio nejuto ir drąsiai kibo labiau patyrusiems varžovams į atlapus. Po pirmojo ketvirčio „PMVD“ pranašumas siekė tik 4 taškus – 22:18. Antrajame kėlinyje Prienų SC-2010 komanda po G. Čepeliausko ir M. Vyšniausko tritaškių buvo priartėjusi iki 2 taškų, tačiau K. Rimgailos dėka „PMVD“ ketvirtį užbaigė spurtu 9:0 ir susikrovė dviženklį pranašumą – 44:33. Trečiajame kėlinyje „PMVD“ ir toliau sėkmingai didino skirtumą savo naudai, o varžovų baudos aikštelėje dominavęs G. Vasiliauskas padidino „PMVD“ pranašumą iki 23 taškų ribos – 69:46. Nepaisant didėjančio skirtumo, Prienų SC-2010 krepšininkai ir toliau pagirtinai kovojo, tačiau M. Seiliaus ir E. Zamblausko tolimi metimai neleido sumažinti atsilikimo ir atkurti intrigos. „PMVD“ užtikrintai laimėjo pirmąsias sezono rungtynes rezultatu 98:68.
„PMVD“ – Prienų SC-2010 98:68 (22-18 22-15 25-13 29-22)
Rezultatyviausi žaidėjai:
„PMVD“: E. Zamblauskas – 24, M. Seilius –21, K. Rimgaila –20, P. Ivanauskas –13.
Prienų SC-2010: T. Šiugždinis 16, J. Bujavičius ir M. Vyšniauskas po –12, G. Čepeliauskas –9.
* * *
Pirmajame ture skaudų pralaimėjimą sugėręs „Rebuildas“ šįkart bandė atsitiesti dvikovoje su „Pušynės“ komanda. Vis dėlto sunkiai kelių prie varžovų krepšio rasdavę „Rebuildo“ krepšininkai jau po pirmojo ketvirčio atsiliko 8:21. Sėkmingai antrąjį kėlinį pradėjęs A. Keblaitis pelnė 6 taškus iš eilės, taip neleisdamas „Pušynei“ dar labiau atitrūkti. Net ir kiek stabtelėjusi „Pušynės“ ekipa įpusėjus susitikimui toliau išlaikė dviženklį pranašumą – 37:22. Po pertraukos įsismaginęs E. Keblikas sėkmingais reidais draskė priešininkų gynybą, o galingą kėlinį sužaidusi „Pušynė“ atitrūko triuškinamai – 67:33. Per paskutines 10 žaidimo minučių vaizdas aikštelėje nesikeitė, kadangi net ir nepersistengdama „Pušynės“ komanda neleido varžovams bent minimaliai sumažinti atsilikimo. A. Keblaičio tolimi metimai kiek padidino „Rebuildo“ taškų kraitį, tačiau „Pušynė“ sutriuškino varžovus rezultatu 89:54 ir sezoną pradėjo pergale.
„Pušynė“ – „Rebuildas“ 89:54 (21-8 16-14 30-11 22-21)
Rezultatyviausi žaidėjai:
„Pušynė“: E. Keblikas –24, T. Švedas –18, G. Andreikėnas –12, D. Židanavičius –9.
„Rebuildas: A. Keblaitis –28, K. Paura –14, R. Vaitkevičius –6.
* * *
Tikra drama vyko Prienų SC-2008 ir „Jaučakių“ dvikovoje, kuri prasidėjo T. Okmano ir R. Valančiaus taškų lenktynėmis. T. Okmanas jau pirmajame kėlinyje smeigė 4 tolimus metimus ir pelnė 16 taškų, o „Jaučakių“ lyderis R. Valančius pastarajam atsakė dešimčia pelnytų taškų. Po pirmųjų 10-ies minučių minimaliu skirtumu priekyje buvo Prienų SC-2008 komanda – 26:25. Antrąjį ketvirtį R. Valančius pradėjo 8 taškais iš eilės, o spurtą 10:0 surengę „Jaučakiai“ atitrūko. E. Abramavičiaus ir Ž. Varnos tritaškiai „Jaučakiams“ leido pasitikti didžiąją pertrauką pirmaujant 53:39. Po pertraukos D. Stadaliaus vedama Prienų SC-2008 bandė priartėti, tačiau „Jaučakiai“ į kiekvieną tokį bandymą atsakydavo taikliais tolimais metimais. Galų gale prieniškiams pavyko pelnyti 11 taškų be atsako ir priartėti prie varžovų, tačiau fantastiškai rungtyniavęs R. Valančius užbaigė ketvirtį dar dviem tritaškiais ir prigesino kilusį gaisrą. Prieš lemiamą rungtynių kėlinį „Jaučakiai“ ir toliau išlaikė dviženklį pranašumą – 85:72. Ketvirtajame kėlinyje „Jaučakiai“ atitrūko 16 taškų skirtumu, tačiau T. Okmano ir S. Aleksyno rezultatyvus žaidimas leido Prienų SC-2008 ekipai surengti dar vieną spurtą 16:5 ir priartėti iki 5 taškų. Ž. Varnos ir R. Valančiaus taškai leido „Jaučakiams“ ir toliau pirmauti, tačiau du S. Aleksyno tritaškiai apkarpė Prienų SC-2008 deficitą iki vieno metimo – 104:107. Lemiamą ataką rengę Prienų SC auklėtiniai turėjo gerų progų tolimu metimu išplėšti pratęsimą, tačiau pastariesiems pritrūko tikslumo. Dvitaškį su sirena pataikęs J. Minajevas tik sumažino atsilikimą iki minimumo, o pergalę dramatiškoje ir rezultatyvioje kovoje iškovojo „Jaučakiai“ – 107:106.
„Jaučakiai“ – Prienų SC-2008 107:106 (25-26 28-13 32-33 22-34)
Rezultatyviausi žaidėjai:
„Jaučakiai“: R. Valančius –45, Ž. Varna –21, E. Abramavičius –12, N. Petrauskas –11.
Prienų SC-2008: T. Okmanas –31, S. Aleksynas –27, J. Minajevas –11, P. Muliuolis ir D. Stadalius po –10.
* * *
Antrasis turas baigėsi dar viena emocinga dvikova, o šįkart priešingose barikadų pusėse atsidūrė „Stadionas“ ir Regionų krepšinio lygoje žaidžiančiais krepšininkais pasistiprinęs Birštono SC-Marlukas. M. Jančiausko ir M. Gūžio tolimų metimų dėka „Stadionas“ galingai pradėjo susitikimą ir netruko išsiveržti į priekį. Vis dėlto net 21 iš 25 visos Birštono komandos taškų surinkęs V. Diškevičiaus ir A. Rybelio duetas neleido priešininkams anksti susikrauti didelio pranašumo. Po pirmojo ketvirčio „Stadionas“ pirmavo 31:25. Antrajame kėlinyje Birštono SC-Marlukas bandė persverti rezultatą savo naudai, tačiau dar 12 taškų pridėjęs M. Gūžys leido „Stadionui“ įpusėjus rungtynėms išlaikyti 7 taškų pranašumą – 53:46. Antroje dvikovos dalyje aikštelėje ir toliau virė emocinga kova, o „Stadionas“ nuolat išlaikė persvarą savo rankose. Nuostabią atkarpą trečiojo ketvirčio pabaigoje ir ketvirtojo pradžioje sužaidė „Stadiono“ lyderis G. Maceina – 15 taškų iš eilės pelnęs įžaidėjas ant savo pečių traukė komandą į priekį ir neleido birštoniškiams persverti rungtynių svarstyklių į kitą pusę. E. Žemaičio taškai dar leido Birštono SC-Marlukui išlaikyti viltį pakovoti dėl pergalės, tačiau Ž. Mikušausko metimas iš po krepšio įtvirtino „Stadiono“ pergalę rezultatu 91:86.
„Stadionas“ – Birštono SC-Marlukas 91:86 (31-25 22-21 19-21 19-19)
Rezultatyviausi žaidėjai:
„Stadionas“: G. Maceina –32, M. Gūžys –25, M. Jančiauskas –17, A. Snapaitis –11.
Birštono SC-Marlukas: V. Diškevičius –26, A. Rybelis –14, E. Žemaitis –14, P. Blieka –13.
„Stadiono“ komandos žaidėjas G. Maceina nubaustas technine pražanga.
Birštono SC-Marlukas komandos žaidėjas A. Rybelis nubaustas technine pražanga.
Birštono SC-Marlukas komandos treneris A. Liuiza nubaustas technine pražanga.
*****
Pasibaigus „Stadiono“ ir Birštono SC-Marlukas susitikimui įvyko konfliktas tarp Birštono komandos ir rungtynių teisėjų. Prienų rajono savivaldybės ir „Gyvenimo“ laikraščio krepšinio pirmenybių organizacinis komitetas svarstys Birštono komandos atstovų elgesį ir artimiausiu metu paskelbs informaciją apie priimtus sprendimus.
-
-
