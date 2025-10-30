Sausgyslių plyšimas: kokie pratimai tinkami?

Esant sausgyslių plyšimui, fiziniai pratimai atliekami gulint ant kilimėlio – ant nugaros, keliai sulenkti, pėdomis remiantis į grindis arba sėdint ant kėdės – nugara tiesi, pėdomis remiantis į grindis. Pratimus pateikia Druskininkų „Eglės“ sanatorijos kineziterapeutė Jūratė Balčienė.
Pratimai su svareliais
1.Vieną ranką su svareliu pakelkite aukštyn, kitą ranką su svareliu nuleiskite žemyn. Keiskite padėtį: nė viena ranka nesiekia grindų.
2. Abi rankas su svareliais ištieskite ir pakelkite aukštyn į lubas. Labai lėtai rankas nuleiskite žemyn. Grįžkite atgal.
3. Abi rankas su svareliais ištieskite ir pakelkite aukštyn į lubas. Ištiestas rankas kryžiuokite 45 laipsnių kampu.
4. Rankas su svareliais sulenkite per alkūnes ir padėkite ant krūtinės. Skaičiuoti iki keturių. Pakelkite ištiestas rankas su svareliais aukštyn, tiesiai į lubas(a).
Tada tieskite rankas į šonus (b). Grįžkite – priešais save (c). Sulenkite rankas ir vėl padėkite ant krūtinės (e).
Pratimai prie sienos su kamuoliu
Stovint priešais sieną:
1. Ant sveikos rankos uždėkite skaudančią. Ridenkite kamuolį aukštyn – žemyn. Ilgas judesys, su tempimu.
2. Spausdami kamuolį, ridenkite jį įvairiomis kryptimis.
3. Skaudančią ranką ištieskite ir padėkite delną ant kamuolio:
a. Spausti kamuolį visais pirštais.
b. Spausti kamuolį tik keliais pirštais.
c. Spausti kamuolį delnu ir tuo pačiu metu daryti mažus ratukus į šonus.
Stovint šonu į sieną:
Skaudanti ranka – prie sienos, sveika – ant liemens.
1. Ridenkite kamuolį pirmyn – atgal. Kuo daugiau tiesti ir lenkti ranką per alkūnę.
2. Darykite ratukus į vieną, o po to į kitą pusę.
3. Spauskite kamuoliuką delnu.
Stovint nugara į sieną:
1.Skaudančia ranka laikyti kamuoliuką. Ridenti jį aukštyn – žemyn.
Veronika Pečkienė