Nosis – pirmasis virusų, bakterijų patekimo kanalas

Nosies ertmėje kovojama su viršutinių kvėpavimo takų infekcijas sukeliančiais virusais. Šiai apsauginei reakcijai vykti trukdo žemesnė oro temperatūra, todėl dažniau peršąlame, kai vėsu ir drėgna. Kokia turėtų būti nosies priežiūra, klausiu Prienų ligoninės gydytojos otorinolaringologės Julijos Šneider.
– Nosis – pirmasis išorinės aplinkos ir kūno vidaus sąlyčio taškas. Šiuo kanalu patenka ir patogenai, sukeliantys įvairias ligas. Kuo tai gresia?
– Nosies gleivinė dalyvauja kvėpavime, sušildo, filtruoja orą, naikina bakterijas ir virusus. Oro drėkinimas – viena svarbiausių nosies fiziologinių savybių. Tačiau ji sutrinka prasidėjus slogai (rinitui), patekus virusams ir pan. Patogenai įkvepiami arba nusodinami (tarkim, nešvariomis rankomis) nosies priekinėje pusėje. Iš ten jie juda gilyn į kvėpavimo takus ir patenka į organizmą, užkrėsdami ląsteles.
Tokiu būdu gali išsivystyti viršutinių kvėpavimo takų infekcija.
– Kaip galime sustiprinti nosies apsauginį mechanizmą?
– Tai gana paprasta. Derėtų kasdien gerti gana daug vandens (2-3 l) ir rūpintis, kad nosies gleivinė nebūtų sausa. Tinka nosį skalauti drungnu paprastu ar sūriu jūros vandeniu su alijošiumi. Galima naudoti medetkų, ramunėlių nuovirą ar kitas natūralias priemones, tinkančias nosies gleivinės komforto palaikymui ar gydymui.
Ypač patarčiau nepamiršti rūpintis nosies higiena rytais ir vakarais prieš miegą. Minėtos priemonės drėkina nosies gleivinę, mažina paburkimą, suskystina ir padeda išvalyti tirštas gleives, kurios trukdo normaliai kvėpuoti.
– Kuo vertingas nosies būklei šiltas dušas prieš miegą?
– Maudantis duše nuo kūno ir plaukų nuplaunamos dulkės, taršos dalelės, alergenai. Todėl lovoje jų neįkvėpsite. Antras dalykas, dušo garuose labiau atsipalaiduoja, išsivalo bei sudrėksta nosies kanalų gleivinė. Pavyzdžiui, 15 minučių trukmės karštas dušas išvalo sinusus, nosies gleivinę ir palengvina kvėpavimą.
– Verta prisiminti, kad ne tik žiemą, bet ir drėgną rudenį reikia dažnai plauti rankas, ypač grįžus iš gydymo įstaigos, parduotuvės ar renginio.
– Geras jūsų pastebėjimas. Tai labai svarbus, sveikatą saugantis įprotis. Norėčiau atkreipti visų skaitytojų dėmesį, kad rankas, grįžus namo ar pasinaudojus tualetu, derėtų nusiplauti šiltu vandeniu. Nepiktnaudžiaukite muilu ar kitomis prausimosi priemonėmis, kurios nuo dažno naudojimo gali sukelti egzemą ar kitas odos problemas.
– Dėkoju už naudingus patarimus.
Veronika Pečkienė