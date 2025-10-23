Ačiū už meilę Skriaudžių kraštui!

2025 m. spalio 7 d. sukako 85 metai, kai Vilkaviznos kaime (Kalvarijos r.) gimė Pijus Brazauskas – ekonomistas, kolekcininkas, muziejininkas, Skriaudžių kalendorių muziejaus įkūrėjas. Jo žingeidumas, atkaklumas, noras kurti grožį, meilė kultūrai buvo ir išlieka jo viso gyvenimo variklis, kelias, atvedęs iki šių dienų.
Spalio 15 d. Skriaudžių laisvalaikio salėje susirinkome pagerbti šį žmogų. Žmogų, kuris laiko neskaičiavo – jis jį suvaldė. P.Brazauskas buvo ekonomistas „pagal diplomą“, muziejininkas „pagal pašaukimą“ ir kolekcininkas iš širdies gelmių. Sugriuvus senoms sistemoms, Pijus statė naujas – iš atminties ir orumo: atgaivino Skriaudžių buities muziejų, padėjo prikelti Skriaudžių Nepriklausomybės paminklą, o kalendorių parodą pavertė jiems skirtu muziejumi, kur kiekvienas eksponatas – tai mažas laiko žemėlapis.
Vertėtų paminėti ir jo pilietines iniciatyvas: skėčių pakėlimo akciją Lietuvos stojimo į ES dieną, vardinių suolelių mūsų šviesuoliams pastatymą…
Tad ketvirtadienio popietę visi vieningai sakėme: ačiū, Pijau, už meilę Skriaudžių kraštui, už indėlį puoselėjant kultūrą, tiesiog už tai, kad buvote ir esate mūsų šviesulys.
Renginį Vytauto Mačernio eilėmis pradėjo Kauno Maironio universitetinės gimnazijos mokinė Austėja Pažėraitė. Viso renginio metu susirinkusiųjų širdis džiugino, o kartu ir graudino Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro vokalinio ansamblio „Radasta“ atliekamos dainos, jaudino Veiverių krašto poetės Vilytės Stelmokienės eilės. Na, o pats Pijus Brazauskas dalijosi savo gyvenimo istorija, įdomiais faktais iš savo gyvenimo, kurie vertė aiktelėti, stebino, o kartą net ašarą išspaudė.
Pijaus Brazausko pasveikinti atvyko gausus jį pažįstančių ir gerbiančių žmonių būrys.
Prienų rajono savivaldybės atstovai: vicemeras Deividas Dargužis, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis, Tarybos narė Rasa Juocevičienė. Seimo narės, socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės vardu sveikinimą perdavė jos patarėja, Prienų rajono savivaldybės tarybos narė Daiva Macijauskienė. Jubiliatą sveikino ir Veiverių seniūnijos seniūnas Vaclovas Ramanauskas su pavaduotoja Joana Kėvaliene, Prienų krašto muziejaus direktorė Lolita Batutienė, Skriaudžių buities muziejaus ir kalendorių ekspozicijos muziejininkė Kristina Pažėrienė, muziejininkė Daiva Balandienė, Skriaudžių ir Veiverių bibliotekininkės, ilgametė Pijaus Brazausko gydytoja, „Veiveriečių sveikata“ įkūrėja Aldona Leonavičienė ir dar daug daug bičiulių.
Visi linkėjome Pijui sveikatos ir ilgiausių metų, energijos ir atkaklumo siekiant savo naujų tikslų.
Kristina Pažėrienė
Skriaudžių buities muziejaus muziejininkė

