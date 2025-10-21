Tėčiai skaito vaikams

21 spalio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Birštono viešojoje bibliotekoje spalio 10 d. tėčiai, mamos ir vaikai susitiko su rašytoju Virgiu Šidlausku.
Ypatingai jaukaus susitikimo metu rašytojas skaitė ištraukas iš savo knygų: „Savanos istorijos“, „Ulfas ir stebuklinga barzda“, prisiminė savo vaikystės mėgstamiausių autorių – O. Proislerio ir Dž. Rodario – kūrybą, dalijosi linksmomis istorijomis, nutikusiomis su dukra bei įkvėpusiomis rašyti, kartu su vaikais traukė dainas, kurios pakvietė visus šokti!
Šiltas ir smagus penktadienio vakaras su rašytoju Virgiu Šidlausku bibliotekoje prabėgo kaip vienas mirksnis. Jo skaitymai, intriguojantys pasakojimai ir uždegančios dainos tiesiog ištirpdė laiką ir sukūrė nepakartojamai jaukią atmosferą.
Nuoširdžiai dėkojame rašytojui Virgiui Šidlauskui už knygas, palinkėjimus („nėra nieko, ko negalėtų įveikti draugystė!“, „niekada nebijokite būti tuo, kuo esate!“) ir skaitymo džiaugsmą!
Birštono viešosios bibliotekos informacija

