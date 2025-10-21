Mėlynojo liežuvio liga Lietuvoje patvirtinta: VMVT įveda papildomas kontrolės priemones

ES referentinė laboratorija patvirtino Lietuvoje Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) įtartus mėlynojo liežuvio ligos (MLL) atvejus galvijų ūkiuose. Tyrimais nustatyta, kad protrūkio sukėlėjas priskiriamas 3-iojo MLL viruso serotipui.
Siekiant užkirsti kelią MLL viruso plitimui, VMVT direktorės įsakymu nuo spalio 13 d. šalyje paskelbtos šešios protrūkio vietos: galvijų ūkiai Marijampolės, Pagėgių savivaldybėse, Prienų, Tauragės, Vilkaviškio rajonuose.
Gyvūnų judėjimo apribojimai protrūkių vietose: uždrausta perkelti MLL imlius gyvūnus į kitas laikymo vietas bei gabenti jų genetinės medžiagos produktus (spermą, oocitus, embrionus);
išimtis taikoma tik gyvūnams, vežamiems skerdimui, gavus VMVT leidimą.
Draudimas bus panaikintas tik gavus neigiamus PGR tyrimų rezultatus (paėmus valstybinius mėginius po 21 dienos), patvirtinančius, kad ligos sukėlėjo protrūkio vietoje nebėra aptinkama. Reikalavimai ūkininkams ir prevencinės priemonės protrūkių vietose:
MLL užkrėstus gyvūnus laikyti uždarytus patalpose, kol VMVT nepanaikins draudimo; naudoti apsaugos priemones nuo mašalų (tinklelius, repelentus). Rekomenduojamos cheminės medžiagos ūkiui skelbiamos vmvt.lrv.lt; MLL imlių gyvūnų laikymo patalpose užtikrinti ventiliavimą;
atidžiai stebėti gyvūnų sveikatos būklę ir apie bet kokius pokyčius ar galvijų gaišimus nedelsiant pranešti VMVT; mašalų aktyvumo laikotarpiu šalinti jų veisimosi vietas, kad būtų sumažinta ligos plitimo rizika.
„MLL situacija Lietuvoje valdoma. Nuolat bendradarbiaujame su kolegomis iš kitų šalių, kurios susidūrė su analogiškais protrūkiais, kad Lietuvoje galėtume pritaikyti tinkamiausius sprendimus.
Užkrečiamųjų ligų situacija visame pasaulyje išlieka dinamiška ir reikalauja nuolatinės stebėsenos, juolab kad šalyje pasireiškę MLL ligos atvejai galvijų bandose buvo besimptomiai. Raginame ūkininkus būti budriems, atsakingai įsigyti ir į ūkius įsivežti tik sveikus gyvūnus, stebėti jų sveikatą, turint net menkiausių įtarimų reaguoti laiku ir konsultuotis su veterinarijos gydytojais ir VMVT“, – teigia vyriausiasis šalies veterinaras Vaidotas Kiudulas.
Siekiant išvežti galvijus į kitas ES valstybes nares ar į ne ES šalis tolimesniam auginimui, būtina atitikti priimančios šalies nustatytus MLL kontrolės reikalavimus ir papildomai atlikti bei gauti neigiamus MLL tyrimų rezultatus (PGR metodu). Mėginius MLL ištyrimui iš gyvūnų kraujo atrenka privatus veterinarijos gydytojas, tyrimai atliekami gyvūnų laikytojų lėšomis Nacionaliniame visuomenės ir rizikos vertinimo institute Vilniuje. Mėginiai turi būti atrinkti gyvūnų laikymo vietose ir, kol nebus gauti MLL tyrimų rezultatai, negali būti išvežti į kanopinių gyvūnų surinkimo centrus. Gyvulius vežant skersti į kitas ES šalis, prieš 48 val. siunčiantis ūkio subjektas turi informuoti paskirties vietos atsakingą subjektą. Galvijus Lietuvos teritorijoje galima vežti be papildomų apribojimų. Draudimas taikomas tik MLL užkrėstiems ūkiams.
VMVT primena, kad mėlynojo liežuvio liga yra virusinė liga, kuri nepavojinga žmonėms. Dažniausiai užsikrečia galvijai, ožkos, elniai, kupranugariai, lamos bei alpakos, bet sunkiausiai serga būtent užsikrėtusios avys. Nors galvijai užsikrečia dažniau, jiems ne visada pasireiškia ligos požymiai. Ekonominiai nuostoliai susidaro dėl gyvulių gaišimo, užsikrėtusių gyvulių sumažėjusio primilžio, priesvorių, sumažėjusios produkcijos, dėl reprodukcinių nuostolių bei ilgo gydymo.
VMVT, bendradarbiaudama su Europos Komisija ir nacionaliniais partneriais, tęsia epidemiologinę priežiūrą ir įgyvendina papildomas kontrolės priemones siekdama užkirsti kelią ligai plisti.
Parengta pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimą
-
Pamestus brandos atestatą Nr.142058 ir atestato priedą Nr.056375, išduotus Jurgitai Aukštakytei, laikyti negaliojančiais.
..
Durys – per 3 dienas! „Žmoniškomis kainomis“ Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193. Siūlome darbą miško sodintojams ir ugdytojams Skandinavijoje. Suteikiame darbo drabužius, įrankius, apgyvendinimą, automobilį.
Atlyginimas „į rankas“ nuo 2000 Eur.
Skubus išvykimas
UAB SKOGRAN +370 600 61 369 karjera@skogran.com
CE kategorijos sunkvežimių vairuotojai (m/f/d) su galiojančiu 95 kodu ieškomi!
Lang Spedition GmbH – šeimos valdoma transporto įmonė iš Vokietijos – siūlo saugias ir ilgalaikes darbo vietas su nuolat priskirtais automobiliais ir asmenine pagalba.
Mes siūlome:
. Patrauklų atlyginimą su premijomis
. Punktualų ir patikimą atlyginimų mokėjimą
. Neterminuotą darbo sutartį ir teisėtą pensijų kaupimą Vokietijoje
. Jokių nuolatinių transporto priemonių keitimų – nuolatinis vilkiko su priekaba priskyrimas
. Darbą tik Vokietijoje (pirmadieniais–penktadieniais)
. Pagalbą tvarkant dokumentus ir ieškant būsto
. Modernų, gerai prižiūrimą transporto parką
Jūsų profilis:
. CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas su galiojančiu 95 kodu
. Atsakingumas ir patikimumas
Kontaktai:
Lang Spedition GmbH
In den Herrenwiesen 11, 73453 Abtsgmünd
Tel.: +49 07975 40597-33
El. paštas: t.lang@lang-spedition-gmbh.de
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ DETALIOJO PLANO KEITIMĄ
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Teritorijos aplink esamą pastatą-šaudyklą (unikalus Nr. 1298-0000-3029) Birštono sav., Birštono m., Muziejaus g. 7, detaliojo plano, patvirtinto Birštono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS-129 „Dėl teritorijos aplink esamą pastatą-šaudyklą (unikalus Nr.1298-0000-3029) Birštono sav., Birštono m., Muziejaus g. 7, detaliojo plano patvirtinimo“, keitimas;
Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-07-25 įsakymas Nr.(2.1.E)-MVE-120;
Planavimo organizatorius – Birštono savivaldybės administracija (Jaunimo g. 2, LT-59206 Birštonas, tel. (0 319) 65555, el. p.: sekretore@birstonas.lt);
Planavimo iniciatorė – MB „Aroma Rex“;
Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas);
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – vietovės;
Planuojama teritorija – žemės sklypas kad. Nr. 1201/0003:260 Birštono m. k.v. (planuojamos teritorijos plotas ~ 0,0401 ha);
Planavimo uždaviniai –
Detalizuoti savivaldybės lygmens bendrajame plane ar vietovės lygmens bendrajame plane, jeigu jis parengtas, nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus;
Nustatyti urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų naudojimo reglamentus;
Plano rengėja – Aido Urmanavičiaus IĮ (Tvirtovės g. 20, Alytus, tel. (0 687) 46509, el. p.: architektas@me.com);
Detaliojo plano viešinimas – detaliojo plano viešinimo procedūra atliekama elektroninėmis komunikacijos priemonėmis;
Nuo 2025-09-29 su detaliuoju planu bus galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD Nr. K-VT-12-24-682) ir Birštono savivaldybės interneto svetainėje: https://birstonas.lt/detalieji-planai/. Nuo 2025-09-29 iki 2025-10-10 Savivaldybėje (Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus skelbimų lentoje) bus eksponuojamas detaliojo plano pagrindinis brėžinys. Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjai ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešinimo pabaigos (tiesioginė transliacija). Raštu pateikti planavimo pasiūlymai bus priimami iki tiesioginės transliacijos pabaigos, t. y. 2025-10-10 17.00 val. Tiesioginė transliacija internetu per Microsoft teams vyks 2025-10-10 nuo 16.00 val. iki 17.00 val. Dalyvavimui tiesioginėje transliacijoje prašome registruotis el. p.: architektas@me.com iki 2025-10-10 16.00 val. Tiesioginės transliacijos prisijungimo nuoroda: https://teams.live.com/meet/9372184681292p=TVqd8zoLE1C8rPTpZH
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
Ieškau pirkti 1 arba 2 kambarių butą Jiezne. Mano telefonas +370 674 42 542. Nebrangiai parduoda geros būklės padangas su ratlankiais R13. Tel. 0 650 73 095. Reikalinga moteris prižiūrėti vaikščiojančią senolę, yra galimybė kartu gyventi. Galimi įvairūs variantai. (Birštono vienkiemyje). Tel. +370 604 83 823. Skubiai ieškome valytojų darbui Kaune. Vežame į/iš darbo. Daugiau informacijos tel. +370 650 77 312.
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
Ieškome darbuotojų – budinčių globotojų.
Padėkite vaikams, netekusiems tėvų globos, užaugti šeimoje. Šiais vaikais budintis globotojas rūpinsis iki tol, kol jie galės grįžti į šeimą arba jiems bus surasti nuolatiniai globėjai ar įvaikintojai.
Budinčio globotojo veikla- apmokamas darbas.
Susidomėjusius galimybe dirbti budinčiu globotoju kviečiame kreiptis Į PRIENŲ RAJONO JIEZNO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO GLOBOS CENTRĄ, Sodo g. 13, Jieznas, tel.: 8 640 82 665, 8 640 66 941, (8 319) 57 497.
_________________
-