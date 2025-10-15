Pokalbis su rašytoju Sigitu Parulskiu apie knygas, kūrybą, gyvenimą

Maloniai kviečiame spalio 23 d. (ketvirtadienį) 17.00 val. Birštono viešojoje bibliotekoje (S. Dariaus ir S. Girėno g. 12) į Sigito Parulskio, rašytojo, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, knygos „Kaip aš mečiau“ pristatymą. Tai projekto „Tvarumo praktika: ekosofijos ir kultūros dialogas“ renginys, kuriuo siekiama praplėsti vietos bendruomenių kultūrines, bendrąsias, tapatumo (pozityvaus mąstymo, tvarumo ir kt.) kompetencijas.
Kaip sako pats rašytojas „ši knyga apie žmogų, nusprendusį mesti rūkyti, ir šis sprendimas jį nuveda labai toli: į praeitį, į atmintį, į melancholiškos ir linksmos patirties, į padorumo ribas kartais peržengiančios vaizduotės kelionę. Ir norisi į šią kelionę pakviesti kitus, kad ir koks egoistas būčiau.“. Ironiškas, pastabus, nebijantis vertinti ir įsivertinti Sigitas Parulskis laikomas šių dienų klasiku – už novatorišką literatūrinę kūrybą, jungiančią skirtingus visuomenės ir individo patirties klodus, bei stiliaus atnaujinimą jis buvo apdovanotas Nacionaline kultūros ir meno premija. Yra gavęs Zigmo Gėlės premiją už literatūrinį debiutą, prestižinę Jotvingių premiją už knygos „Mirusiųjų“ eilėraščius, Šv. Kristoforo apdovanojimą už debiutą teatre, Lietuvos rašytojų sąjungos premiją už knygą „Trys sekundės dangaus“, geriausios knygos apdovanojimą už „Sraigė su beisbolo lazda“, tarptautinius įvertinimus – „Die Stiftung Preußische Seehandlung“, LCB, „Bank Austria Literaris“, „Kulturkontakt“, Artmanno stipendiją.
Sigitas Parulskis pristatomas kaip kūrėjas be rėmų. Jis poetas, eseistas, dramaturgas, vertėjas, kritikas. Rašytojas, kurio naujausių knygų laukia skaitytojai, o knygų neskaitantieji jo žinučių ieško socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje. Žmogus, gebantis ne tik tiksliai atspindėti laiką, kuriame gyvename, bet ir numatyti ateitį. Kūryba, rašymas yra jo kasdienis poreikis, būtinybė ir būsena, padedanti išleisti viduje susikaupusias ir dažnai netelpančias mintis. „Per rašymą suvokiu pasaulį ir save, atpažįstu žmogiškumą, gyvenimo prasmę ar bent jos galimybę“, – teigia rašytojas. Sigitas Parulskis Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą, vėliau dirbo kultūros ir literatūros leidiniuose. Rašytojo kolekcijoje – 20 knygų, jos išverstos į latvių, suomių, italų, lenkų, čekų, prancūzų, vokiečių, graikų, švedų, norvegų, rusų, anglų ir kitas kalbas.
Projektas „Tvarumo praktika: ekosofijos ir kultūros dialogas“ finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Birštono savivaldybės. Projekto partneriai: UAB „Gyvenimas“, VšĮ „Krašto vitrina“, UAB „Gėlupis“, Birštono turizmo informacijos centras, Birštono kultūros centras, Birštono vienkiemio bendruomenė, Birštono kurorto bendruomenė, Nemajūnų bendruomenės santalka.