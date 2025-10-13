VšĮ „Gera Prienuose“ įgyvendina projektą „Dienos stovykla – galimybė kartu tyrinėti Prienų krašto aplinką“

Projekto Nr. 11-432-K-0001
Pradžia: 2025 m. rugsėjo 19 d.
Pabaiga: 2027 m. rugsėjo 30 d.
Projekto partneris – VšĮ „Meninė drožyba“.
Projekto tikslas: suburtą Prienų miesto jaunimo, turinčio mažiau galimybių ir patiriančio socialinę atskirtį, grupę (nuo 16 iki 29 metų amžiaus), įtraukiant į sociokultūrines veiklas, gerinti jų psichinę ir fizinę būklę, mažinti socialinę atskirtį, propaguoti lygias dalyvių galimybes ir nediskriminavimą.
Projekto tikslinė grupė:
Prienų miesto gyventojai nuo 16 iki 29 metų amžiaus. Tai daugiavaikių šeimų nariai, socialinę riziką patiriantys vaikai, nepasiturintys asmenys ir šeimos, mažiau galimybių turintis jaunimas – tokio socialinę atskirtį patiriančio jaunimo 30 dalyvių tikslinėje grupėje turi būti ne mažiau kaip 50 proc., t. y. ne mažiau kaip 15 dalyvių.
Projektas susideda iš kelių dalių:
I. Mokymai. Pirmiausia vyks savanorių mokymai, kuriuose dalyvaus ne mažiau kaip 4 asmenys. Tikslinės grupės (30 dalyvių ir 4 savanoriai) dviejų dienų bendri teoriniai mokymai ir edukacija „Baltame lape sugula istorijos“. Po to dvi tikslinės grupės (viena 15 narių grupė mokysis fotografuoti ir filmuoti, trumpai aprašyti fotografijas, kita grupė – mokysis rinkti pasirinktos srities informaciją ir ją pateikti) po 4 val. turės po 3 teorinius ir kartu praktinius mokymus – iš viso 6 kartus.
II. Išvažiuojamosios dienos stovyklos. Dvi grupės po 15 dalyvių dalyvaus išvažiuojamosiose kultūrinėse dienos stovyklose: ne mažiau kaip 1 kartą per mėnesį, iš viso 12 kartų: kiekvienos grupės dalyvis po tris kartus vyks į Suvalkijos ir Dzūkijos kaimus. Dalyviai dviejose vietovėse fotografuos, kalbins žmones, domėsis to krašto kultūra, juos konsultuos specialistai.
Taip pat vyks trys išvažiuojamosios dienos stovyklos–ekskursijos su edukacijomis: į Rumšiškių liaudies buities muziejų ir edukacija „Per kluoną – ne tik linas, bet ir duona“, ekskursija po Dzūkiją ir etnografinė degustacija, ekskursija į Mokslo salą ir pažintis su Zoologijos muziejumi.
III. Praktinės kūrybinės dienos stovyklos – Išvažiuojamųjų dienos stovyklų metu surinktos medžiagos tvarkymas ir sisteminimas – 11 praktinių susitikimų. Dvi tikslinės grupės po 15 dalyvių po išvažiuojamųjų dienos stovyklų iš viso 8 kartus po 3 val. (kiekviena grupė po 4 kartus) tvarko – redaguoja, šifruoja, aprašo, tikslina – surinktą medžiagą apie aplankytus Prienų rajono Dzūkijos ir Suvalkijos kaimus, juos konsultuoja ekspertai. Jų metu grupės kurs trumpus reklaminius filmus apie savo veiklą, juos iš viso 4 val. konsultuos specialistai.
Tarp praktinių kūrybinių dienos stovyklų, redaguojant išvažiuojamųjų dienos stovyklų medžiagą, organizuojama pažintinė ekskursija po Suvalkiją padės geriau suprasti ir mūsų regiono savitumą, atkreips dėmesį į jų panašumus ir skirtumus.
Numatytos trys kūrybinės stovyklos po 4 val. – praktiniai mokymai, kurių metu dalyviai mokysis paruošti leidinį pagal savo išvažiuojamųjų dienos stovyklų metu surinktą medžiagą. Leidinį išspausdinę dalyviai susitiks su globos namų, vaikų darželio, pradinių klasių mokinių auklėtiniais, kalbės apie savo patirtis, pristatys pačių paruošą leidinį.
Projekto vykdymo pabaigoje organizuojamas surinktų duomenų pristatymas visuomenei – baigiamoji konferencija.
Finansavimas
Projekto bendra suma – 54 570,00 EUR.
Europos socialinio fondo+ ir LR valstybės biudžeto lėšos – 50 477,25 EUR,
Prienų rajono savivaldybės lėšos – 4 092,75 EUR.
