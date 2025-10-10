Angelų sargų dieną pagerbti Prienų rajono pareigūnai

10 spalio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Spalio 2 dieną Lietuvoje minima Angelų sargų – Policijos diena. Įtemptoje policijos pareigūnų kasdienybėje – tai viena iš tų retų dienų, kai gražiausi žodžiai, sveikinimai ir gėlės yra skirti šios atsakingos profesijos darbuotojams. Šia gražia proga spalio 2 dieną į Prienų kultūros ir laisvalaikio centrą susibūrusius Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Prienų rajono policijos komisariato (PK) pareigūnus pasveikinti atvyko gausus būrys svečių.
Pareigūnams sėkmės darbe, tvirtos valios ir pasiryžimo, o namie supratimo ir palaikymo linkėjo: Alytaus apskrities VPK viršininko pavaduotojas Raimundas Jaciunskas, Prienų r. PK komisaras Andrius Rupeikis, Prienų rajono savivaldybės vicemerai Deividas Dargužis, Laimutė Jančiukienė, Alytaus apylinkės vyriausioji prokurorė Daiva Brudnienė. Prie sveikinimų prisidėjo socialiniai partneriai: Prienų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Prienų socialinių paslaugų centro, Prienų visuomenės sveikatos biuro, Lietuvos probacijos tarnybos Vidurio Lietuvos skyriaus bei rajono seniūnijų atstovai, dainomis šventinį reginį papuošė atlikėja Milena Ruseckaitė.
Angelų sargų dieną tradiciškai pagerbiami policijos pareigūnai, įvertinami jų darbai bei nuopelnai Tėvynei ir žmogui. Simbolinio renginio metu Alytaus VPK viršininko Alvydo Jurgelevičiaus įsakymu, policijos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“ apdovanoti policijos pareigūnai Vilma Bitcherienė (II laipsnio) ir Raimundas Malinauskas (III laipsnio), „Už nepriekaištingą tarnybą“ – Ina Raškevičienė (I laipsnio), Virginija Vilkaitė ir Danguolė Pempė (II laipsnio), taip pat dvi papildomos atostogų dienos suteiktos Vaivai Matulaitienei. Atminimo ženklo „Už ištarnautus metus“ apdovanojimai įteikti: Raimundui Malinauskui (II laipsnio), Editai Kubilienei (III laipsnio) bei Ingai Pažėrienei (IV laipsnio).
Už nepriekaištingą tarnybą ir indėlį į viešojo saugumo užtikrinimą Prienų rajone Savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko padėkas ir simbolines dovanas vicemeras Deividas Dargužis įteikė: Albinui Jakimavičiui, Kęstučiui Lodai, Laimai Raulinaitienei, Jolantai Valskienei, Rolandui Savickui, Evelinai Leškevičiūtei, Gintarui Vaitulevičiui.
„Už nuopelnus“spalio 2 d. Alytaus VPK rengiamoje apdovanojimų ceremonijoje Alytaus angelų sargų bažnyčioje I laipsnio policijos pasižymėjimo ženklas įteiktas ir Prienų r. PK viršininkui, vyresniajam komisarui Andriui Rupeikiui.
Į Prienuose vykusią šventę atvykę svečiai taip pat turėjo kam padėkoti: Prienų visuomenės sveikatos biuro, Socialinių paslaugų centro vadovės, Probacijos tarnybos atstovės, sveikindamos pareigūnus su profesine švente, padėkas įteikė bendruomenės pareigūnėms – Inai Raškevičienei ir Editai Kubilienei, o Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros vyriausioji prokurorė Daiva Brudnienė padėkojo Ingridai Žvaliauskienei.
Policijos pareigūnų profesija – neeilinė, ji tikriausiai dažniau siejama su skausmu nei su džiaugsmu. Tačiau, kaip renginio metu pastebėjo vedėja Ligita Gediminienė, šios profesijos atstovai – tai tarsi angelai sargai – nematomi, tačiau visada esantys šalia ir pasirengę ištiesti pagalbos ranką. O Lietuvos policijos devizas – Ginti. Saugoti. Padėti – labai aiškiai apibrėžia misiją, kuriai reikia išskirtinio pasirengimo, pasiaukojimo bei atsidavimo, padėti žmogui, šeimai bendruomenei, saugoti visuomenę ir valstybę, nes nuo kiekvieno pareigūno profesionalumo priklauso šalies gerovė.
Rimantė Jančauskaitė

Rubrikoje Teisėsauga. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *