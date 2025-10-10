Angelų sargų dieną pagerbti Prienų rajono pareigūnai

Spalio 2 dieną Lietuvoje minima Angelų sargų – Policijos diena. Įtemptoje policijos pareigūnų kasdienybėje – tai viena iš tų retų dienų, kai gražiausi žodžiai, sveikinimai ir gėlės yra skirti šios atsakingos profesijos darbuotojams. Šia gražia proga spalio 2 dieną į Prienų kultūros ir laisvalaikio centrą susibūrusius Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Prienų rajono policijos komisariato (PK) pareigūnus pasveikinti atvyko gausus būrys svečių.
Pareigūnams sėkmės darbe, tvirtos valios ir pasiryžimo, o namie supratimo ir palaikymo linkėjo: Alytaus apskrities VPK viršininko pavaduotojas Raimundas Jaciunskas, Prienų r. PK komisaras Andrius Rupeikis, Prienų rajono savivaldybės vicemerai Deividas Dargužis, Laimutė Jančiukienė, Alytaus apylinkės vyriausioji prokurorė Daiva Brudnienė. Prie sveikinimų prisidėjo socialiniai partneriai: Prienų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Prienų socialinių paslaugų centro, Prienų visuomenės sveikatos biuro, Lietuvos probacijos tarnybos Vidurio Lietuvos skyriaus bei rajono seniūnijų atstovai, dainomis šventinį reginį papuošė atlikėja Milena Ruseckaitė.
Angelų sargų dieną tradiciškai pagerbiami policijos pareigūnai, įvertinami jų darbai bei nuopelnai Tėvynei ir žmogui. Simbolinio renginio metu Alytaus VPK viršininko Alvydo Jurgelevičiaus įsakymu, policijos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“ apdovanoti policijos pareigūnai Vilma Bitcherienė (II laipsnio) ir Raimundas Malinauskas (III laipsnio), „Už nepriekaištingą tarnybą“ – Ina Raškevičienė (I laipsnio), Virginija Vilkaitė ir Danguolė Pempė (II laipsnio), taip pat dvi papildomos atostogų dienos suteiktos Vaivai Matulaitienei. Atminimo ženklo „Už ištarnautus metus“ apdovanojimai įteikti: Raimundui Malinauskui (II laipsnio), Editai Kubilienei (III laipsnio) bei Ingai Pažėrienei (IV laipsnio).
Už nepriekaištingą tarnybą ir indėlį į viešojo saugumo užtikrinimą Prienų rajone Savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko padėkas ir simbolines dovanas vicemeras Deividas Dargužis įteikė: Albinui Jakimavičiui, Kęstučiui Lodai, Laimai Raulinaitienei, Jolantai Valskienei, Rolandui Savickui, Evelinai Leškevičiūtei, Gintarui Vaitulevičiui.
„Už nuopelnus“spalio 2 d. Alytaus VPK rengiamoje apdovanojimų ceremonijoje Alytaus angelų sargų bažnyčioje I laipsnio policijos pasižymėjimo ženklas įteiktas ir Prienų r. PK viršininkui, vyresniajam komisarui Andriui Rupeikiui.
Į Prienuose vykusią šventę atvykę svečiai taip pat turėjo kam padėkoti: Prienų visuomenės sveikatos biuro, Socialinių paslaugų centro vadovės, Probacijos tarnybos atstovės, sveikindamos pareigūnus su profesine švente, padėkas įteikė bendruomenės pareigūnėms – Inai Raškevičienei ir Editai Kubilienei, o Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros vyriausioji prokurorė Daiva Brudnienė padėkojo Ingridai Žvaliauskienei.
Policijos pareigūnų profesija – neeilinė, ji tikriausiai dažniau siejama su skausmu nei su džiaugsmu. Tačiau, kaip renginio metu pastebėjo vedėja Ligita Gediminienė, šios profesijos atstovai – tai tarsi angelai sargai – nematomi, tačiau visada esantys šalia ir pasirengę ištiesti pagalbos ranką. O Lietuvos policijos devizas – Ginti. Saugoti. Padėti – labai aiškiai apibrėžia misiją, kuriai reikia išskirtinio pasirengimo, pasiaukojimo bei atsidavimo, padėti žmogui, šeimai bendruomenei, saugoti visuomenę ir valstybę, nes nuo kiekvieno pareigūno profesionalumo priklauso šalies gerovė.
Rimantė Jančauskaitė
Pamestus brandos atestatą Nr.142058 ir atestato priedą Nr.056375, išduotus Jurgitai Aukštakytei, laikyti negaliojančiais.
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ DETALIOJO PLANO KEITIMĄ
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Teritorijos aplink esamą pastatą-šaudyklą (unikalus Nr. 1298-0000-3029) Birštono sav., Birštono m., Muziejaus g. 7, detaliojo plano, patvirtinto Birštono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS-129 „Dėl teritorijos aplink esamą pastatą-šaudyklą (unikalus Nr.1298-0000-3029) Birštono sav., Birštono m., Muziejaus g. 7, detaliojo plano patvirtinimo“, keitimas;
Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-07-25 įsakymas Nr.(2.1.E)-MVE-120;
Planavimo organizatorius – Birštono savivaldybės administracija (Jaunimo g. 2, LT-59206 Birštonas, tel. (0 319) 65555, el. p.: sekretore@birstonas.lt);
Planavimo iniciatorė – MB „Aroma Rex“;
Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas);
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – vietovės;
Planuojama teritorija – žemės sklypas kad. Nr. 1201/0003:260 Birštono m. k.v. (planuojamos teritorijos plotas ~ 0,0401 ha);
Planavimo uždaviniai –
Detalizuoti savivaldybės lygmens bendrajame plane ar vietovės lygmens bendrajame plane, jeigu jis parengtas, nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus;
Nustatyti urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų naudojimo reglamentus;
Plano rengėja – Aido Urmanavičiaus IĮ (Tvirtovės g. 20, Alytus, tel. (0 687) 46509, el. p.: architektas@me.com);
Detaliojo plano viešinimas – detaliojo plano viešinimo procedūra atliekama elektroninėmis komunikacijos priemonėmis;
Nuo 2025-09-29 su detaliuoju planu bus galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD Nr. K-VT-12-24-682) ir Birštono savivaldybės interneto svetainėje: https://birstonas.lt/detalieji-planai/. Nuo 2025-09-29 iki 2025-10-10 Savivaldybėje (Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus skelbimų lentoje) bus eksponuojamas detaliojo plano pagrindinis brėžinys. Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjai ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešinimo pabaigos (tiesioginė transliacija). Raštu pateikti planavimo pasiūlymai bus priimami iki tiesioginės transliacijos pabaigos, t. y. 2025-10-10 17.00 val. Tiesioginė transliacija internetu per Microsoft teams vyks 2025-10-10 nuo 16.00 val. iki 17.00 val. Dalyvavimui tiesioginėje transliacijoje prašome registruotis el. p.: architektas@me.com iki 2025-10-10 16.00 val. Tiesioginės transliacijos prisijungimo nuoroda: https://teams.live.com/meet/9372184681292p=TVqd8zoLE1C8rPTpZH
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška

Ieškome darbuotojų – budinčių globotojų.
Padėkite vaikams, netekusiems tėvų globos, užaugti šeimoje. Šiais vaikais budintis globotojas rūpinsis iki tol, kol jie galės grįžti į šeimą arba jiems bus surasti nuolatiniai globėjai ar įvaikintojai.
Budinčio globotojo veikla- apmokamas darbas.
Susidomėjusius galimybe dirbti budinčiu globotoju kviečiame kreiptis Į PRIENŲ RAJONO JIEZNO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO GLOBOS CENTRĄ, Sodo g. 13, Jieznas, tel.: 8 640 82 665, 8 640 66 941, (8 319) 57 497.
