Tarybos mažumos valanda: klausimų-atsakymų maratonas

Šiemet įvykusios rajono mokyklų pertvarkos rezultatai, situacija dėl rajono mokyklų mažų skyrių išlikimo, klasių komplektų formavimo, tuštėjančių mokyklų pastatų išlaikymo kaimiškose teritorijose buvo aptarti ir po Tarybos posėdžio vykusioje Opozicijos (mažumos) valandoje. Tarybos nariai, pasinaudoję įstatymų numatyta teise, valdantiesiems uždavė ir kitus rūpimus klausimus – nuo geriamojo vandens kainos iki infrastruktūros tvarkymo.
Išsakė pastabų dėl mokykloms tekusio dvigubo iššūkio
Opozicijos lyderė Loreta Jakinevičienė paprašė mero Alvydo Vaicekausko bei vicemerės Laimutės Jančiukienės įvertinti, ar mokyklų tinklo pertvarka pasiteisino, su kokiomis problemomis susiduria jungtinės mokyklos, kaip ketinama panaudoti ugdymo procesui nereikalingas mokyklų patalpas.
Švietimo sritį kuruojanti vicemerė L.Jančiukienė teigė, kad, nors pradėjus mokyklų tinklo reformą, buvo ir nerimo, ir panikos, mokyklų sujungimas įvyko sklandžiai, jos dirba visu pajėgumu, mokinių pakanka, vadovai patyrę, dokumentų tvarkymo iššūkiai įveikiami. Ji pripažino, kad situacija, nutikusi Ašmintos daugiafunkciame centre, nebuvo planuota, galbūt mokytojas paprasčiausiai išvargino nuolatinis netikrumas dėl skyriaus išlikimo, todėl nuslopo ir jų užsidegimas susirinkti vaikus. Nepaisant šiandieninės situacijos, vicemerė pasidžiaugė tuo, kad šio krašto mokiniai turėjo galimybę kuo ilgiau ugdytis šalia savo namų.
Kaip parodė opozicijos užduoti klausimai, šiuo metu per didinamąjį stiklą stebima Pakuonio mokykla, kurioje šiais mokslo metais nesusidarė pagrindinio ugdymo klasės ir teko atleisti penkis mokytojus (1,99 etato).
Meras pripažino, kad Savivaldybė mokyklą stengėsi išlaikyti iki tol, kol ji natūraliai nunyko iki jungtinių pradinių klasių su ikimokyklinio ugdymo grupėmis. Pasak A.Vaicekausko, nors išlaidų išlaikant mokyklos pastatą bus, linkstama prie nuomonės, kad nereikia skubėti jį privatizuoti, kaip tai nesėkmingai buvo padaryta Klebiškyje. Meras svarstė, kad dalyje mokyklos patalpų įsikurs muziejaus ekspozicijos, į kitas – galėtų persikelti miestelio biblioteka, kitos savivaldybės įstaigos, sporto sale jis kvietė naudotis ne tik vietos bendruomenės narius, bet ir prieniečius.
Tarybos narei Rasai Juocevičienei rūpėjo, kodėl Suvalkijos gimnazijos Skriaudžių skyriui nebuvo palikta galimybė šiais mokslo metais suformuoti antrąjį ketvirtos klasės komplektą. Jos manymu, šis kraštas yra perspektyvus, todėl kategoriškas politikų požiūris ateityje gali užkirsti kelią jaunų šeimų įsikūrimui Skriaudžiuose.
Vicemerė atsakė, kad mokykla yra gyvas organizmas – ateityje atsiradus daugiau vaikų, papildomi klasių komplektai vėl galės būti atidaryti. Mero pastebėjimu, Savivaldybė visuomet buvo tolerantiška Skriaudžių mokyklai, netgi finansavo mokinius, atvykusius mokytis iš gretimos savivaldybės. Tačiau, pasak jo, dirbtinai mokinių skaičius nebus didinamas, jie nebus vežiojami iš Kazlų Rūdos savivaldybės.
Tačiau opozicijos atstovai vienos ketvirtos klasės komplekto uždarymą siejo su mokytojos, prieštaravusios mokyklų pertvarkai, atleidimu.
Mokyklų sujungimas sutapo su sprendimu centralizuoti buhalterijas. Tarybos narys Algis Marcinkevičius, turėdamas omenyje mokyklų vadovų išsakomas problemas, išsakė savo nuomonę, kad vienu metu vykdyti abi reformas buvo klaida. Opozicijos atstovai teigė girdėję atsiliepimų, kad kai kurios funkcijos, už kurias buvo atsakingi buhalteriai, buvo perduotos vykdyti kitiems mokyklų darbuotojams, negaunant už tai atlygio. Mero teigimu, įstaigų viduje perskirstytos tik tos užduotys, kurios buvo nepagrįstai priskirtos buhalteriams. Jis įsitikinęs, kad mokyklų vadovai turi kontroliuoti situaciją mokyklose, matyti kai kurias sąskaitas, jas vizuoti.
A.Vaicekauskas pripažino: įtampos dėl buhalterijų centralizavimo buvo, tačiau šiuo metu ji slūgsta, o centralizuotos apskaitos įdiegimas buvo reikalingas ne tik dėl ekonominio efekto, bet ir dėl apskaitos suvienodinimo, greitesnio bei tikslesnio duomenų pateikimo.
Opozicijos akiratyje – ir sklandymo čempionatas, ir „Žiburio“ kalnelis…
Mažumos valandoje buvo paliesti ir kiti klausimai. A.Marcinkevičius teiravosi, ką Savivaldybė nuveikė ar ketina nuveikti, kad centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens kaina, viena aukščiausių Lietuvoje, mažėtų. Anot mero, Savivaldybės prioritetas skatinti, kad kuo daugiau rajono gyventojų prisijungtų prie centralizuotų tinklų, jų plėtrai ketinama įsisavinti ES lėšas, taipogi surastas papildomas finansavimo šaltinis, sumažinsiantis Savivaldybės prisidėjimą lėšomis. Tačiau dėl to vandens kaina nesumažės, nes vartotojų aptarnavimas kaimuose yra brangesnis. Visgi, pasak mero, reikia suprasti ir mažesnių miestelių gyventojus, kurie nori gyventi civilizuotai, naudoti geros kokybės vandenį.
Tarybos narys Jovydas Juocevičius domėjosi, ar Savivaldybė suteiks garantinį raštą dėl Sklandymo čempionato 2028–2029 metais organizavimo Pociūnų aerodrome. Meras atsakė, kad kol kas raštiško prašymo Savivaldybė iš potencialių organizatorių nėra gavusi. Jis neslėpė turintis baimių dėl tvyrančios įtampos tarp klubų ir apmirusios sklandymo veiklos aerodrome. Jo įsitikinimu, surengti sklandymo čempionatą – didelė atsakomybė, tam reikia ir išteklių, ir bendro darbo, ir noro, kad Prienų vardas nuskambėtų gerąja prasme.
Rasa Juocevičienė pasidalino pastebėjimais dėl poreikio sutvarkyti „Žiburio“ kalnelį, kurio nepuošia betoniniai statiniai, o vaizdą į Nemuną užstoja gretimame sklype iškilęs privatus namas.
Meras atsakė, kad ši erdvė bus tvarkoma kompleksiškai kartu su pėsčiųjų-dviračių taku, kuris bus tiesiamas panemune. Jis atkreipė dėmesį ir į tai, kad ateis eilė priimti sprendimą ir dėl kitoje Kęstučio gatvės pusėje esančių šios miesto dalies nepuošiančių apleistų privačių pastatų.
Tarybos narių prašymu, meras suteikė informacijos apie Nemuno krantinės sutvarkymo (pėsčiųjų- dviračių tako) Prienuose projektą. Jis pabrėžė, jog projektas bus sudėtingas ir brangus, darbų vertę padidins planuojamas įrengti stacionarus praėjimas po tiltu. Tikėtina, kad statybos darbai prasidės 2027 metais.
Pasinaudojo galimybe gauti lėšų, bet nevengs ir pasiskolinti…
Opozicijos atstovams parūpo, kodėl Kęstučio gatvės dangos atnaujinimo darbai prasidėjo sulig mokslo metų pradžia. L.Jakinevičienės teigimu, tai kelia daug nepatogumų keliaujantiems į aplinkines įstaigas. Meras sakė, kad lėšos šios gatvės tvarkymui papildomai gautos iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, todėl Savivaldybė negalėjo iš anksto suplanuoti darbų grafiko. A.Vaicekausko manymu, sprendimas perimti šią valstybinę gatvę savivaldybės nuosavybėn pasiteisino, nesiryžus šiam žingsniui, objektas ilgainiui būtų sunykęs. Opozicijos atstovams nurodžius, kad Kauno gatvės pradžios šaligatviai taipogi reikalingi remonto, meras patikino, jog apie galimybę juos atnaujinti bus kalbamasi su Turto banku, kuris planuoja jam priklausančio pastato Kauno g.2 renovacijos darbus.
Arūnas Vaidogas teiravosi dėl Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro pastato rekonstrukcijos. Anot A.Vaicekausko, centro darbuotojai norėtų, kad Veiveriuose išliktų savarankiško gyvenimo namai, todėl bus tvarkomos senosios centro patalpos, dar šiemet ketinama pakeisti pastato stogą. Darbai bus atliekami Savivaldybės lėšomis.
Meras informavo, kad naujos „Žiburio“ gimnazijos sporto salės projektavimo darbai jau nupirkti, tačiau neketinama išsiplėsti iki didelio projekto. Pasak jo, salė bus įrengiama taip, kad atlieptų svarbiausius poreikius: su aikšte, žiūrovų vietomis, sanitariniais mazgais. Mero įsitikinimu, šis objektas bus visiškai įveiklintas, nes šiuo metu sporto bendruomenės narių veikloms trūksta erdvių. A.Vaicekauskas pažymėjo, kad abi bazinės mokyklos – „Žiburio“ ir „Ąžuolo“ – nusipelnė turėti gerą ugdymosi aplinką, ir ji bus sukurta Savivaldybės pasiskolintomis lėšomis.
Taip pat buvo aptartas „Revuonos“ viešbučio likimas, naujo viešbučio prie Sporto centro projektavimo darbų eiga, užsitęsusių „Žiburio“ gimnazijos dirbtuvių rekonstrukcijos į STEAM centrą darbų kliuviniai, mažųjų sporto aikštynų seniūnijose atnaujinimo galimybės.
Mažumos valandos pabaigoje oponentai sutarė, kad diskusijoms ir paklausimams skirtas laikas prabėgo naudingai, gyventojai gavo atsakymus jiems rūpimomis aktualijomis. Reikėtų pridurti, kad stebintieji transliaciją internetu gavo nepilną informaciją, nes nebuvo įgarsinti Administracijos skyrių specialistų paaiškinimai vienu ar kitu aptariamu klausimu.
Dalė Lazauskienė