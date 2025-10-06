MO muziejaus edukatorių mokymai Birštono viešojoje bibliotekoje

Rugsėjo 17 d. Birštono viešojoje bibliotekoje vyko kūrybiški bei įkvepiantys MO muziejaus edukatorių mokymai „Vizualaus meno ir literatūros kūrinių sintezė. Kaip sukurti įdomius patyrimus bibliotekos lankytojams?“.
Į mokymus susirinko 23 bibliotekų specialistai iš įvairių Kauno apskrities bibliotekų (Kauno V. Kudirkos viešosios bibliotekos, Kauno apskrities viešosios Ąžuolyno bibliotekos, Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Kaišiadorių Jono Aisčio viešosios bibliotekos, Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos, Jonavos rajono savivaldybės Grigorijaus Kanovičiaus viešosios bibliotekos, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos, Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Garliavos bibliotekos), Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos, Birštono viešosios bibliotekos).
Mokymus vedusios MO muziejaus lektorės Jurgita Zigmantė (edukacijų vadovė, kultūrinio ugdymo ekspertė, sukaupusi 20 metų patirtį švietimo, kultūros srityse) ir Ilona Ežerinytė (edukatorė, knygų vaikams ir paaugliams autorė, literatūros premijų laureatė) pabrėžė: „Itin svarbu nusistatyti kuriamo edukacinio užsiėmimo tikslą, žinoti, kodėl darome edukaciją. Edukatorių svarbiausias tikslas MO muziejuje yra ugdyti lankytojų kūrybiškumą“, – sakė jos, pridėdamos, kad svarbu pasiruošti ir edukacijos planą, kuriuo galėtų lengvai pasinaudoti pavaduojantis specialistas.
Mokymuose dalyviai pasinėrė į meno ir kultūros sintezę, išmoko įvairių metodų, kaip įtraukti lankytojus ir paversti apsilankymą bibliotekos edukacijose nepamirštama patirtimi. Edukatorės dalijosi edukacijų rengimo ir vedimo patirtimis MO muziejuje, mokė, kas yra gera edukacija ir kaip ją sukurti, kokie elementai svarbiausi, kaip meno kūrinius integruoti į bibliotekos veiklas analizuojant eilėraščius, prozos kūrinius, kurti vaizdo ir teksto koliažus.
Literatūros kūriniai glaudžiai siejasi su vizualiuoju menu. Ne vienerius metus MO muziejuje taikomos praktikos, kur pasitelkiant modernaus meno kūrinius analizuojama grožinė literatūra: veikėjų charakteristikos prozoje, lyrinio subjekto būsenos poezijoje, atliekamos kūrybinio rašymo bei istorijų kūrimo užduotys. Visa ši praktika, metodika bei įgyta patirtis, kuri jau penkerius metus naudojama MO muziejuje, gali būti puikiai pritaikoma ir bibliotekos darbuotojų kasdieninėje veikloje, siekiant įtraukti, sudominti lankytoją, kurti unikalias edukacijas regionuose bei plėsti bibliotekos darbuotojų akiratį, suteikti šiuolaikinėse edukacijose naudojamų žinių bei metodikų.
Projektas „Tvarumo praktika: ekosofijos ir kultūros dialogas“ finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Birštono savivaldybės. Projekto partneriai: UAB „Gyvenimas“, VšĮ „Krašto vitrina“, UAB „Gėlupis“, Birštono turizmo informacijos centras, Birštono kultūros centras, Birštono vienkiemio bendruomenė, Birštono kurorto bendruomenė, Nemajūnų bendruomenės santalka.
Projekto tikslas – pasitelkus kultūros, meno ir mokslo specialistus stiprinti Kauno apskrities (regiono) bibliotekų darbuotojų profesines ir bendrąsias kompetencijas bei gilinti ir plėsti vietos bendruomenės kultūrines, bendrąsias ir kultūrinio tapatumo kompetencijas, per kūrybinių raiškų įvairovę ugdyti kompetenciją tvarumo, kuris yra bendrosios kultūros ir ekosofijos dalis, tam tikras kultūrinis, filosofinis ir socialinis mąstymas.