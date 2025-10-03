Prienų rajono Metų mokytoju išrinktas Rolandas Meškauskas

Spalio 6 d. 15.00 val. Tarptautinės mokytojų dienos proga Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyksiančios šventės metu bus pagerbti rajono mokytojai, mokyklų ir Prienų švietimo pagalbos tarnybos rekomenduoti Prienų rajono savivaldybės konkurso „Metų mokytojas“ apdovanojimams. Visiems konkurso nominantams bus įteiktos padėkos, vardiniai rašikliai ir M. K. Čiurlionio metams skirti simboliai – LR Seimo narės Jūratės Zailskienės dovana, o šio konkurso laureatui – ir unikalus stiklo suvenyras bei piniginis prizas.
Komisijos sprendimu, Metų mokytojo nominacija skirta Rolandui Meškauskui, Prienų rajono Užnemunės pagrindinės mokyklos Išlaužo skyriaus fizinio ugdymo mokytojui metodininkui ir biologijos vyresniajam mokytojui.
Rolandas Meškauskas – mokytojas, visa širdimi atsidavęs mokyklos bendruomenei. Mylimas mokinių, nes jo pamokos šiuolaikiškos, įdomios, o bendravimas – demokratiškas ir motyvuojantis. Fizinio ugdymo pamokose mokytojas naudoja Olimpinių vertybių ugdymo programos metodiką, integruoja etnosportą, inovatyvias sporto šakas ir rungtis. Biologijos pamokose organizuoja mokymąsi virtualiose aplinkose, įtraukia praktinius tyrimus, bandymus, skatina mokinius būti savarankiškus ir bendradarbiauti. Ypač didelį dėmesį mokytojas Rolandas skiria atnaujintų ugdymo programų įgyvendinimui ugdydamas mokinių STEAM kompetencijas per pamokas bei vadovaudamas STEAM projektiniams darbams. Jo mokiniai dalyvauja STEAM konferencijose, pristatydami savo patyriminę veiklą.
Mokytojas Rolandas daug dėmesio skiria įtraukiajam ugdymui, visų jo mokinių pasiekimai dažniausiai yra geri ir labai geri. Dauguma jų noriai mokosi biologijos, sportuoja fizinio ugdymo pamokose, neformaliojo švietimo užsiėmimuose ir siekia asmeninės pažangos. Tai įrodo ir aktyvus mokinių dalyvavimas sporto varžybose, šaulių organizacijos veiklose, pilietiškumą stiprinančiuose renginiuose. Mokytojo ugdomi mokiniai yra daugkartiniai Prienų rajono varžybų nugalėtojai ir prizininkai, Lietuvos mokyklų žaidynių etapų dalyviai. Užimta 3-ioji vieta Lietuvos kaimo vietovės progimnazijų ir pagrindinių mokyklų grupėje, 8-oji vieta besivaržant su kur kas didesnėmis mokyklomis, 4-oji vieta kaimo mokyklų 3–4 klasių mokinių kvadrato šalies finalinėse varžybose. Mokytojas vadovauja 6 klasei, kurioje mokosi 23 mokiniai, iš jų 9 – turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, kartu su mokiniais dirba 4 mokinio padėjėjai.
Rolandas – ne tik mokytojas, bet ir Šaulių sąjungos narys, aktyvus vadovas, sudominantis vaikus prasminga veikla, jo pastangomis kasmet mokyklą aplanko svečias – žinomas sportininkas.
Mokytojas Rolandas telkia kolegas metodinei veiklai – yra rajono fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkas, mokyklos klasių vadovų metodinės grupės pirmininkas, dalyvauja metodinių darbų parodose. Jo idėjos pritaikomos organizuojant įvairius mokyklos renginius, jis – vienas iš Įsitraukimo į mokymąsi savaitės mokykloje organizatorių.
Mokytojas taip pat yra šalies projektų dalyvis, Kazickų šeimos fondo projekto „Jaunimas gali“ treneris, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto vykdomo projekto „Olimpinė karta“ narys. Jis – sektinas pavyzdys jaunimui.
Parengta pagal Švietimo ir sporto skyriaus informaciją