XXVII knygos mėgėjų draugija – puoselėja meilę ir pagarbą knygai

Kiek istorijos…
XXVII Knygos mėgėjų draugija – visuomeninė organizacija, įkurta 1930 m. Jos įkūrėjai: bibliofilas prof. Paulius Galaunė, karo istorikas pulk. Vytautas Steponaitis, kultūrologė Marija Mašiotaitė-Urbšienė. Draugijos branduolyje – mokslo ir kultūros elitas – Mykolas ir Vaclovas Biržiškos, rašytojas Juozas Tumas-Vaižgantas ir kt. Draugija rūpinosi lietuviškos knygos estetika, kultūra; skatindama išleisti aukšto meninio lygio knygas.
Po Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo draugija buvo atkurta 1993 m. birželio 27 d.
Kokia knygų mėgėjų misija?
Nuo 2007 m. draugijai vadovauja visuomenininkė, žymi kultūros veikėja Dalia Poškienė. Pasak jos, Juozo Tumo-Vaižganto formuluotė „Dviguba bibliofilybė“ genialiai atskleidžia, kad tauta, ilgai buvusi nelaisva, negali to greitai pamiršti. Knygų mėgėjai nėra, kaip anglai ar prancūzai, kolekcionuojantys senas, retas ar žymiausių dailininkų karališkai iliustruotas bei įrištas knygas. D.Poškienės teigimu, „Knygnešių vaikams privalu ne tik knygos šviesą, bet ir apšvietą skleisti, neužsidaryti vien labiausiai išsilavinusių žmonių rate, bet ir suvargusių sodiečių nepamiršti, gerbti ir motinos maldaknygę, ir tėvo sodiečio kalendorių“.
Inteligentai tebeneša apšvietos misiją. Vieni draugijos nariai kolekcionuoja retas ir senas knygas, pašto ženkliukus, senas atvirutes, kiti – populiarina knygos meną ir kultūrą.
Kodėl draugijos pavadinime yra skaičius 27?
Skaičiaus istorija minima XXVII knygos mėgėjų draugijos metraščiuose.
„Viena iš būsimos Draugijos steigėjų – Lietuvos diplomato, Lietuvos pasiuntinio Prancūzijoje Juozo Urbšio žmona Marija Mašiotaitė-Urbšienė, gyvendama ir dirbdama Paryžiuje, susipažino su prancūzų bibliofilais, kurių draugijoje buvo tik 35 nariai. Rengdami lietuviškosios knygų mėgėjų draugijos įstatus, steigėjai apsisprendė pagal prancūzų pavyzdį riboti narių skaičių“. Kodėl jie išsirinko dvidešimt septynis?
Lietuvoje 27 buvo populiarus skaičius dėl liaudyje plačiai vartojamo gydomojo antpilo „Trejos devynerios“ (triskart devyni – dvidešimt septyni). 27 žolių antpilas gydė kūno negalavimus, o XXVII knygos mėgėjai pasiryžo gydyti tautinės kultūros negalias, sveikatinti knygų išvaizdą, puoselėti leidybos kultūrą, – sako draugijos vadovė.
Svarbi sritis – parodos, leidiniai
Draugija rengia unikalių kolekcinių rinkinių parodas, organizuoja tarptautinius ekslibrisų konkursus; nuo 1994 m. rengiamos knygos šventės „Laikas gyvena knygose“. Jų programoje konferencijos, knygų parodos, geriausiai parengto ir išleisto leidinio konkursas. Šventėse dalyvauja Lietuvos miestų ir miestelių bibliotekininkai, knygų mylėtojai. Taip pat surengtos parodos, tarptautinės konferencijos Šveicarijoje, Karaliaučiuje, Sankt-Peterburge, Punske.
Draugijoje – iškilios asmenybės
Draugijoje – tik 27 nariai. Trys iš jų pelnę aukščiausią LR Kultūros ministerijos apdovanojimą „Nešk savo šviesą ir tikėk“, 7 – Lietuvos žurnalistų sąjungos nariai, keli profesoriai, mokslų daktarai, Dailininkų ir Rašytojų sąjungų nariai.
Iškiliems nariams suteikti Garbės nario vardai. 2019 m. Garbės nario vardas suteiktas bibliofilui dr. Gitanui Nausėdai (dabartiniam. J.E. Prezidentui).
Dalia Poškienė yra daugybės parodų ir katalogų rengėja: „Laikas gyvena knygose“, „Nuo Donelaičio „Metų“ iki…“, „Istorinės atminties vardai“ ir kt. Taip pat XXVII knygos mėgėjų metraščio III tomo redaktorė bei IV, V. VI, VII, VIII tomų sudarytoja. Parengtų, sudarytų ir redaguotų knygų kraitėje – 50 leidinių.
Domėjimosi sritys – literatūra, menas, teatras, pasaulio pažinimas, gamta. Štai iš kur ta nenumaldoma meilė knygai…
Šį pavasarį Vilniuje vykusioje knygų mugėje
XXVII knygos mėgėjų draugija, mininti įkūrimo 95-ąsias metines, renginių erdvėje pristatė naująjį leidinį – Metraščio t. 8 – enciklopedinį žinyną „XXVII knygos mėgėjų draugijos nariai 1930 – 2024“. Šios knygos vardinis egzempliorius įteiktas J. E. Prezidentui, Draugijos garbės nariui Gitanui Nausėdai.
Draugijos išleista knyga „Gulbė karaliaus pati“ 1937 m. pasaulinėje moderniojo meno ir technikos parodoje Paryžiuje apdovanota Didžiuoju prizu, o leidinys „Jonas Biliūnas. Liūdna pasaka“ – aukso medaliu.
2021 m. Daliai Poškienei skirta literatūrinė premija už kūrybinę, kultūrinę, visuomeninę veiklą, meilę ir pagarbą knygai bei reikšmingą indėlį į Lietuvos knygos istoriją, už XXVII knygos mėgėjų draugijos idėjų ir veiklų tęstinumą, draugijos metraščių leidybinius projektus.
„Didžiuojuosi, kad jau daugiau kaip trisdešimt metų priklausau XXVII knygos mėgėjų draugijai. Tai motyvuoja, džiugina ir ragina eiti pirmyn…,“ – sako ponia Dalia.
Veronika Pečkienė