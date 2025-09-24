Proveržis paramos jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą, sistemoje

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) informuoja, kad šiandien paskatą pirmajam būstui gavo paskutinės šeimos, eilėje laukusios nuo 2023 metų. Dėl nepakankamo priemonės finansavimo 2025 metų sausio 1 d. paskatos laukė apie 1700 jaunų šeimų. Ministerijai skyrus papildomą finansavimą, visi, laukiančiųjų finansinės paskatos nuo 2023 m., prašymai bus išnagrinėti dar šiais metais.
„Džiaugiuosi, kad pasiekėme proveržį ir pagaliau baigiame ilgametį laukimą finansinei paskatai pirmajam būstui gauti. Mūsų tikslas – kad kiekviena jauna šeima, pasirinkusi kurti ateitį Lietuvoje, turėtų realią galimybę įsigyti pirmuosius namus. Jaunoms šeimoms skiriame išskirtinį dėmesį, todėl nuosekliai mažinome laukimo eiles, stipriname paramos pirmajam būstui finansavimą regionuose, o šiandien jau turime apčiuopiamą rezultatą“, – sako laikinai einanti socialinės apsaugos ir darbo ministro pareigas ir paskirtoji Ministrė Pirmininkė Inga Ruginienė.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atsižvelgdama į jaunų šeimų lūkesčius bei finansinės paskatos priemonės aktualumą ir paklausą, šiais metais skyrė papildomus 4,46 mln. eurų finansinei paskatai jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą, teikti. Iš viso šiai priemonei 2025 m. skirta apie 12,5 mln. eurų.
Ministerija pažymi, jog 2024 m. pagrindinė subsidija išmokėta 342 jaunoms šeimoms. 2023 m. pagrindinė subsidija išmokėta 609 jaunoms šeimoms, o 2025 m. išnagrinėti apie 1 700 laukiančių šeimų prašymai.
Kokio dydžio paskatą galima gauti?
Nuo šių metų sausio 1 d. taikomi šie subsidijų dydžiai:
. neauginančioms vaikų ar auginančioms 1 vaiką – 10 proc.;
. auginančioms 2 vaikus – 12,5 proc.;
. auginančioms 3 ir daugiau vaikų – 15 proc.
Pasikeitus vaikų skaičiui šeimoje, galima pretenduoti į papildomą 2,5 proc. subsidiją. Pavyzdžiui, jauna šeima, gavusi 10 proc. dydžio subsidiją, gimus antram vaikui, arba jauna šeima, gavusi 12,5 proc. dydžio subsidiją, gimus trečiam vaikui, galėtų pretenduoti į papildomą 2,5 proc. dydžio subsidiją.
Kaip pasinaudoti finansine paskata?
. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai paskelbus kvietimą teikti prašymus, užpildyti prašymą www.spis.lt arba pateikti jį tiesiogiai savivaldybėje, kurioje planuojama įsigyti būstą.
. Jeigu šeima atitinka kriterijus, savivaldybė suformuoja pažymą, patvirtinančią teisę į finansinę paskatą.
. Gavus pažymą, per 15 kalendorinių dienų kreiptis į pasirinktą kredito įstaigą ir aktyvuoti gautą pažymą.
. Kredito įstaiga per 4 mėnesius priima sprendimą dėl paskolos suteikimo. Jei paskola suteikiama, pasirašoma kreditavimo sutartis.
. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ne vėliau kaip per 4 mėnesius perveda subsidiją kredito įstaigai.
Papildoma informacija
Planuojama, kad kitas kvietimas teikti prašymus pagal šią paramos priemonę bus organizuojamas 2026 m. I ketvirtį. Detalią informaciją apie tai, kas gali pretenduoti į finansinę paskatą jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą, finansinės paskatos teikimo sąlygas galima rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainės skiltyje Noriu įsigyti ar išsinuomoti būstą.
