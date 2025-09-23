Matas Šalčius: „Man reikalingi pasaulio centrai, kuriuose aš noriu užkariauti Lietuvai vietą“

Prienų rajone, Čiudiškių kaime gimė XIX amžiaus Lietuvos šviesuolis, žurnalistas, keliautojas Matas Šalčius, kuris kartu su dar dešimt asmenų augo senoje, liepomis apsuptoje, sodyboje. Šiemet, minint 135-ąsias šviesuolio gimimo metines, rugsėjo 20 dieną, į jo gimtinę žmonės susirinko ne tik prisiminti Mato Šalčiaus gyvenimo bei jo nuopelnų, bet ir pasveikinti jo vardu įsteigtos premijos laureatę.
„Pasižiūrėjus į ryškiai geltona spalva nudažytą nameliuką kyla klausimas, kas čia turėjo nutikti, kad XIX amžiuje gimęs žmogus, kurio pasaulis dažniausiai pasibaigdavo ties kaimo riba ar ošiančiu mišku, tapo garsiu keliautoju, savo kojomis išvaikščiojusiu net tris iš penkių pasaulio kontinentų“, – į garbės svečius ir visus atvykusiuosius į minėjimą retoriniu klausimu kreipėsi renginio vedėjas Eugenijus Rakauskas. Jis Matą Šalčių pristatė kaip žmogų, kilusį iš garsios Prienų krašto giminės, kurios vardas buvo minimas jau nuo XVIII amžiaus.
Matas Šalčius – žymus tarpukario keliautojas, žurnalistas, rašytojas bei visuomenės veikėjas, kuris buvo ne tik vienas iš Šaulių sąjungos įkūrėjų, bet ir pirmasis žurnalo „Trimitas“ redaktorius. Vis tik, kaip E. Rakauskas teigė, niekas geriau negali apibūdinti Mato Šalčiaus kaip jis pats. „Man per ankšta ir per maža Lietuvoje. Man reikalingi pasaulio centrai, kuriuose aš noriu užkariauti Lietuvai vietą“, – viename iš laiškų šeimai rašė žurnalistas. Šiuos žodžius jis įprasmino savo veiksmais – keliaudamas motociklu aplink pasaulį rašė reportažus bei straipsnius, kelionėse stiprino kultūrinį identitetą ir skatino tautiečius plėsti savo akiratį bei jaustis pasaulio piliečiais. „Matas Šalčius vežė Lietuvą į pasaulį ir bent keturiasdešimt šalių atvežė į Lietuvą. Net tada, sovietmečiu, jo dėka mes turėjome galimybę pamatyti, kad pasaulis yra ir kad jo žmonės laisvi. Tai svarbu suvokti ir šiandien, todėl ši asmenybė mums be galo aktuali. Matas Šalčius nėra negyvas palikimas, jis – realybė“, – taip šią iškilią asmenybę apibūdino žurnalistų sąjungos pirmininkas Audrys Antanaitis.
Apie šio fenomeno svarbą šiomis dienomis kalbėjo ir Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas „Ši asmenybė kartais yra nepagrįstai užmirštama. Jo pavyzdys dar kartą įrodo, kad mūsų kraštas yra išauginęs daug iškilių žmonių, kuriais privalome didžiuotis“, – po Prienų 206-osios kuopos šaulių atliktų garbės salvių žodį tarė jis. Meras taip pat pridūrė, kad ne veltui 2024 metais Prienų rajono savivaldybė perdavė valdyti patikėjimo teise Prienų krašto muziejui Mato Šalčiaus gimtąją sodybą. „Su nerimu žiūriu į šiuos Mato Šalčiaus namus. Prisiėmėme tikrai didelį iššūkį išpirkdami sodybą ir planuodami ją atkurti, tačiau tikiu, kad tai pavyks padaryti kokybiškai“, – ateities planais dalinosi jis.
Mato Šalčiaus vardui ir darbams atminti, 2017 metais Prienų rajono savivaldybė įsteigė premiją, kuri skiriama žurnalistams už pasaulio pažinimo skatinimą bei brandžius ir išsamius spaudos, radijo, fotografijos, televizijos, interneto žiniasklaidos autorinius darbus kelionių tematika. „Ši premija yra ypatinga. Ji – tarpinstitutinis, daugiafunkcis, daugiabriaunis projektas, kadangi kelionės į Lietuvą ir iš Lietuvos, jos pristatymas pasauliui suburia žmones“, – apie premijos svarbą kalbėjo A. Antanaitis.
Šiais metais, minint 135-ąsias Mato Šalčiaus gimimo metines, iš keturių pasiūlytų žurnalistų, kuriuos svarstė Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta Mato Šalčiaus premijos skyrimo komisija, premijos laureate išrinkta Lietuvos žurnalistų sąjungos narė, LRT Radijo programų vedėja Jolanta Jurkūnienė. 2000 eurų premija moteriai buvo įteikta už 2024 metų LRT Radijo laidų ciklą „Atrask Lietuvą“. „Jolanta Jurkūnienė viena pirmųjų pradėjo rengti pažintines, šviečiamąsias kelionių laidas apie Lietuvą. Prieš 13 metų nedaug kas tikėjo, kad Lietuvos regionai gali būti įdomūs ir patrauklūs, verti atrasti“, – apie laureatę kalbėjo renginio vedėjas.
Sąsaja, jungianti Matą Šalčių bei premijos laureatę, žinoma, yra kelionės. Nors keliautojas garsėjo noru plėsti lietuvių akiratį ir siekiu kuo plačiau pažinti pasaulį, o Jolanta Jurkūnienė radijo laidoje kviečia klausytojus pažinti savo gimtojo krašto kultūrą ir istoriją, vis tik abi asmenybės skatina nepamiršti savo tikrųjų šaknų, ugdyti kultūrinį jautrumą, stiprinti lietuvišką tapatybę bei pagarbą tautoms, gyvenančioms su mumis. „Man didelė garbė čia stovėti – Mato Šalčiaus gimtinėje. Aš džiaugiuosi, kad esame čia, kartu su šauliais, baikeriais, žurnalistais, keliautojais, nes visa tai ir simbolizuoja jo dvasią. Kai esame užsienyje, dažnai peikiame Lietuvą, o kai būname Lietuvoje, kartais galvojame, kad mes tokie unikalūs, kad pasauliui toli gražu iki mūsų. Palinkėčiau visiems pasisemti M. Šalčiaus požiūrio, kuris sakė: „Esu ir myliu pasaulį, bet myliu ir esu Lietuvoje“, – dėkodama už jos darbų įvertinimą kalbėjo J. Jurkūnienė.
Siekiant išsaugoti Mato Šalčiaus atminimą ir įprasminti jo gyvenimą, renginyje buvo kalbama ne tik apie premiją, bet ir keliautojo, žurnalisto sodybą, kurioje jis praleido savo vaikystę kartu su dviem seserimis ir šešiais broliais. 2024 metų kovo mėnesį Prienų rajono savivaldybė perdavė valdyti patikėjimo teise Prienų krašto muziejui Mato Šalčiaus gimtąją sodybą ir 2,3 ha žemės sklypą, kurio teritorija yra įtraukta į kultūros paveldo objektų sąrašą. Ir Matas Šalčius, ir visa Šalčių giminė buvo reikšminga tarpukario Lietuvoje, todėl Prienų savivaldybė jaučia pareigą tinkamai įveiklinti šią sodybą.
Diskusijoje dalyvavę Prienų savivaldybės, baikerių, žurnalistų sąjungos, šaulių sąjungos, muziejininkų, pasaulio lietuvių, dizainerių atstovai aptarė sodybos patalpų atkūrimo galimybes, tarptautinio patrauklumo bei galimų veiklų planą. „Pirmiausia svarbu turėti viziją. Fantazuoti ir galvoti galime tikrai daug, tačiau reikia koncentracijos. Reikia išsikelti bent minimalų tikslą, kurio galėtume siekti“, – mintimis dalinosi Amerikos lietuvis Ernestas Lukoševičius. Žurnalistų sąjungos pirmininkas A. Antanaitis patikino, kad būtina atsižvelgti ir į tai, koks žmogus buvo Matas Šalčius prieš tvarkant jo gimtuosius namus. „Mums nereikia dar vieno memorialinio muziejaus, kurių Lietuvoje yra ir taip daug. Mums reikia sudominti XXI amžiaus žmogų. Šioje vietoje turi vykti renginiai, stovyklos, kūrybiniai procesai“, – teigė jis. Ir kiti diskusijos dalyviai taip pat pritarė, kad į šią vietą reikėtų pritraukti ir žmones iš užsienio. „Pastatas turėtų būti įdomus ne tik mūsų valstybės žmonėms. Matas Šalčius antspaudą paliko ne vienoje pasaulio vietoje, tad dabar turime pasikviesti pasaulį pas mus“, – sakė šaulių sąjungos atstovas Stasys Ignatavičius.
Renginio organizatoriai tikisi, kad aptartos idėjos paspartins darbus ir bus panaudotos tolimesniems sodybos atkūrimo darbams, kol galiausiai šis medinis pastatas taps traukos objektu, pasakojančiu apie šią, Lietuvai ir pasauliui svarbią, asmenybę.
Smiltė Pikaitė