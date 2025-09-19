Vyko Birštono ir Prienų rajono savivaldybių atstovų susitikimas

Rugsėjo 10 d. Birštono savivaldybės vadovai ir specialistai lankėsi Prienų rajono savivaldybėje. Susitikime dalyvavo Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Birštono savivaldybės vicemeras Edvardas Citvaras, Prienų rajono savivaldybės vicemerai Deividas Dargužis ir Laimutė Jančiukienė, Birštono savivaldybės administracijos direktorė Jovita Tirvienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė, abiejų savivaldybių Administracijos specialistai.
Susitikimo metu buvo pasirašytas susitarimas dėl VĮ Kauno regiono plėtros agentūros dalininko teisių perleidimo, taip pat aptarti abiems savivaldybėms aktualūs klausimai.
Daugiausia dėmesio skirta Prienų rajono ir Birštono miesto civilinių kapinių tvarkymui bei plėtrai, kurią įgyvendina abi savivaldybės. Tartasi dėl privažiavimo kelių, automobilių stovėjimo aikštelių, tvoros įrengimo bei tvarkymo, kolumbariumo įrengimo. Šiuo metu vyksta dokumentų rengimas, o kitais metais planuojama pradėti konkrečius darbus.
Abiejų savivaldybių vadovai pabrėžė, kad konstruktyvus bendradarbiavimas leidžia greičiau spręsti bendruomenėms aktualius klausimus ir užtikrinti patogesnę bei tvarkingesnę aplinką gyventojams.

