Krašto muziejui – 30!

19 rugsėjo, 2025

Prienų krašto muziejui rugsėjo 16-oji buvo ypatinga diena – sukako 30 metų nuo muziejaus veiklos pradžios.
Prieš tris dešimtmečius kraštietis poetas Justinas Marcinkevičius muziejaus atidarymo iškilmėse sakė: ,,…Šiandien galime su džiaugsmu ir pasididžiavimu pasakyti: Prienai turi tai, ko dar niekados neturėjo – Prienai turi savo krašto muziejų. Tai daug, tai labai daug. Turime vietą, turime pastogę, į kurią patys atėję ar kokį svečią atlydėję galime ištarti: štai čia su meile sudėtas, su pagarba surinktas ir išrikiuotas šito krašto gyvenimas, jo žmonių darbai, jų džiaugsmas ir vargas, jų kančios ir praradimai. Čia dega niekada neužgesęs mūsų krašto žmonių siekimas laisvės ir šviesos, tiesos ir grožio. Galime pasakyti, kad nuo šiol čia apsigyveno Prienų krašto DVASIA, įsikūnijusi senuose audiniuose, medžio ir molio dirbiniuose, senose nuotraukose ir knygose. Tegul būna jai čia gera ir jauku.“
„Šiandien muziejus – ne tik praeities liudininkas, bet ir bendruomenės susitikimų vieta: edukacijos, parodos, renginiai, naujos tradicijos ir draugystės. Trisdešimtmetis – proga pasidžiaugti, bet ir pažvelgti į ateitį. Muziejus ir toliau sieks augti, įkvėpti ir kurti erdvę, kurioje praeitis tampa stiprybe dabarties ir ateities kartoms. Ačiū, kad esate kartu!“ – šiuo įrašu Prienų krašto muziejaus kolektyvas pasidalino Facebook paskyroje.
Minėdami muziejaus 30-metį, darbuotojai Prienų kapinėse aplankė Amžinojo poilsio atgulusius Pšemeneckius – namo, kuriame įsikūręs muziejus, šeimininkus, bei tylos minute pagerbė muziejaus įkūrėją Antaniną Aleknavičienę.
Prienų krašto muziejaus informacija

