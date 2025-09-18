Žolynų arbata kvepiantis rugsėjis Stakliškėse

Rugsėjo 12-osios popietę Stakliškių bibliotekoje tvyrojo ypatingas kvapas – čia kvepėjo žolynais, o erdvę užpildė smalsių lankytojų šurmulys, nes bibliotekoje vyko jaukus ir prasmingas edukacinis renginys „Žolynų arbata kvepiantis rugsėjis“, kurį organizavo Stakliškių, Užuguosčio ir Vyšniūnų bibliotekų bibliotekininkės Danutė, Rasa ir Živilė kartu su Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologe Rita Balsevičiūte.
Šis renginys kvietė sustoti ir atsigręžti į gamtą – neišsenkantį gyvybės, stiprybės ir sveikatos šaltinį. „Kiekvienas lapas, žolė, žievė, gėlė – visa mus supanti gamta yra dovana. Mums belieka ją pažinti, suprasti ir išmokti ja tinkamai naudotis“, – kalbėjo kultūrologė Rita, pristatydama žolelių pasaulį ir jų naudą žmogaus organizmui.
Rita dalijosi gausiomis žiniomis apie tai, kaip žolelės gali padėti stiprinti imunitetą, apsisaugoti nuo ligų, palaikyti gerą savijautą. Dalyvės aktyviai įsitraukė į pokalbį – diskutavo, dalijosi šeimos patirtimis ir senolių perduotomis žolelių vartojimo tradicijomis.
Popietės metu buvo ragaujamos įvairios arbatos, o šiltas bendravimas sujungė ir praturtino visų susirinkusiųjų patirtį. Kiekviena dalyvė galėjo susikurti ir išsinešti savo asmeninį žolelių krepšelį – kvapnią prisiminimo dovaną, tarsi tęsinį šio jaukaus susitikimo, kuris kartu su jomis iškeliavo į namus.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija