Tarptautinis menų festivalis „Transmisijos Balticum“ tęsia tradicijas Stakliškėse

Kas galėjo pagalvoti, kad Stakliškėse vaikai taps ne tik teatro žiūrovais, bet ir sporto varžybų teisėjais ar sirgaliais? Visa tai tapo įmanoma tarptautinio menų festivalio „Transmisijos Balticum“ dėka. Rugsėjo 9 d. jis pristatė Auksiniu scenos kryžiumi įvertintų, profesionalumu pasižymintį „No Shoes teatrą“, kuris Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centre parodė naujausią savo spektaklį „Kuris kurį“.
Spektaklis pasakoja apie dviejų skirtingų tautybių sportininkų kelionę per įvairių sporto šakų varžybas. Abu jie siekia pergalės, tačiau sėkmė nuolat keičia savo favoritą – vieną akimirką triumfuoja vienas, kitą – kitas. Kūrinys nagrinėja konkurencijos temą, gilinamasi į pralaimėjimo priėmimą, vilties išsaugojimą bei atkaklų tikslo siekimą. Tačiau tai ne tik kova dėl pirmosios vietos – čia taip pat ieškoma draugystės, susitaikymo ir tarpusavio palaikymo.
Spektaklio idėjos autorė ir režisierė Ieva Jackevičiūtė kūrinyje pasitelkia šokio ir sporto sintezę. Judesio kalba perteikiama skirtingų sporto šakų specifika, jų žaidimo principai bei taisyklės. Žiūrovai čia nėra 1, 2, 3, 6, 7, 81, 2, 3, 6, 7, 8tik stebėtojai – jie tampa aktyviais veiksmo dalyviais, galinčiais įsikūnyti į sirgalių, teisėjų ar net pačių žaidėjų vaidmenis, taip įsiliedami į dinamišką spektaklio pasaulį.
Į Stakliškių kultūros centrą susirinko gausus būrys vaikų, vos tilpusių salėje. Visi iš jos išėjo kupini gerų emocijų, įspūdžių ir patirčių, kurios teikia vilties, kad profesionali kultūra jų širdyse atras ypatingą vietą, pažadins smalsumą bei norą pamatyti dar daugiau įvairių meno formų.
Šios kultūrinės dovanos Stakliškes pasiekia bendradarbiaujant su tarptautiniu menų festivaliu „Transmisijos Balticum“. Praėjusiais metais Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centras prisijungė prie šio festivalio, vykstančio Vilniuje, Vilniaus rajone, Trakuose bei užsienyje. Žiūrovams buvo pristatyta Ukrainoje užfiksuotų vaizdų fotoparoda „Ukraina: realybės akimirka“ ir ukrainiečių atlikėjos Darijos Repalo su grupe koncertas.
„Transmisijos Balticum“ yra tarptautinio menų festivalio TRANS/MISIJOS dalis. Šio išskirtinio Europos kultūros reiškinio tikslas – kurti bendrą erdvę idėjų, vertybių ir bendro kultūrinio palikimo mainams, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą bei kultūrinius mainus tarp įvairių šalių profesionalių teatrų ir menininkų. Festivalis organizuojamas nuo 2018 m., kai pirmasis renginys įvyko Lenkijoje, Žešuve. Vėliau jį perėmė Slovakijos, Čekijos, Vengrijos, Ukrainos bei Lietuvos miestai.
Šiandien festivalio renginiuose kasmet pristatoma daugiau nei 20 skirtingų meno formų, o jo dėka ir regionų bendruomenės gali patirti profesionalaus meno įvairovę bei tarptautiškumą. Susipažinti su šių metų programa galite Transmisijos Balticum facebook paskyroje.
Dėkojame festivalio rėmėjams – Lenkijos Vyriausybės Fondui „J. Olszewskio vardo fondas pagalba lenkams rytuose“, Lenkijos Senatui, Vilniaus rajono ir Prienų rajono savivaldybėms bei pagrindiniams organizatoriams – Vilniaus lenkų teatrui „Studija“, Meno galerijai FOJĖ! Festivalį globoja Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevič.
Iki pasimatymo kituose kultūriniuose nuotykiuose!
Meida Mikučionienė
Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro direktorė
