Priartino profilaktiką: mobilūs tyrimai gelbsti gyvybes

Rizikos grupei priklausantys Prienų rajono gyventojai mobiliojoje laboratorijoje nemokamai išsityrė vėžio žymenis. Padidėję rodikliai nustatyti net dešimtims žmonių. Tokia ankstyva diagnostika gali išgelbėti gyvybę, o itin svarbų vaidmenį čia atlieka ir lokalūs projektai.
Tyrimai „atėjo“ pas žmones
Ligų prevencija yra ne prabanga, o būtinybė visiems žmonėms. Tai patvirtino šių metų birželį–rugpjūtį Prienų rajono savivaldybės administracijos įgyvendintas projektas „Sveikatos apsauga ir profilaktika po koronaviruso Lietuvoje ir Lenkijoje“, atvėręs galimybę nemokamai išsitirti dėl įvairių vėžinių ligų per 300 žmonių.
Šeimos gydytojai tyrimams atrinko priklausančius rizikos arba pažeidžiamųjų grupėms 235 moteris ir 78 vyrus nuo 25 iki 50 metų: gyventojus, kurių šeimose buvo ar yra sergančiųjų onkologinėms ligomis, neįgaliuosius, gyvenančiuosius atokiose vietovėse ir pan. Projektas įgyvendintas pagal Interreg VI-A Lietuva–Lenkija programą.
Šiuo atveju svarbūs kraujo tyrimai „atėjo“ pas gyventojus patogiai ir be papildomų rūpesčių – kiekvieną seniūniją aplankė „Medicina practica“ laboratorijų tinklo specialiai įrengtas autobusiukas.
Žmonės neslėpė džiaugsmo, kad galėjo išsitirti neišvykdami toli nuo namų. „Į polikliniką retai kada nuvyksti – vis darbai, rūpesčiai… O čia laboratorijos specialistai atvažiavo patys. Labai patogu ir ramu, kad sveikatą galima pasitikrinti taip paprastai“, – tvirtino viena Prienų rajono gyventoja.
Turi paskubėti
Pasak laboratorijos „Medicina practica“ vadovo pavaduotojos gydytojos Gitanos Skendelytės, buvo tiriami dažniausiai pasitaikančių onkologinių ligų rodikliai: „Projekto rezultatų analizė rodo tam tikras tendencijas: moterims dažniau pasitaikė padidėję ginekologiniai žymenys, susiję su krūtų ir kiaušidžių vėžiu, o vyrams – prostatos ir kepenų žymenys.“
Kiaušidžių vėžio žymens padidėję rodikliai nustatyti 19-kai, o krūties vėžio – 10-čiai moterų. Kelios gyventojos turi susirūpinti dėl kasos vėžio rizikos. Prostatos specifinio antigeno (PSA) padidėję rodikliai nustatyti 5 vyrams. Dar tiek pat jų reikia papildomai išsitirti dėl sėklidžių ar kepenų veiklos. Dėl plaučių reikia susirūpinti 5 moterims ir 3 vyrams.
„Svarbu pabrėžti, kad padidėję vėžio žymenų rodikliai nebūtinai reiškia onkologinę ligą – tai reiškia, kad reikia tolimesnių tyrimų. Padidėjimas gali rodyti ir kitas sveikatos problemas: uždegimus, prostatos ar ginekologinius sutrikimus. Taip pat įtakos turi paveldimumas, gyvenimo būdas, rūkymas, alkoholio vartojimas. Žmonės, kuriems nustatyti padidėję rodikliai, turi nedelsiant kreiptis į savo šeimos gydytojus, kad būtų paskirti tolimesni tyrimai“, – įspėjo G.Skendelytė.
Reikia ir palankių sąlygų
Medikė pabrėžė, kad tyrimų rezultatai nėra labai gąsdinantys, bet ir nedžiugina – tai aiškus signalas, kad gyventojai turi reguliariai tikrintis sveikatą, o tam būtina sudaryti kuo palankesnes sąlygas.
„Labai dažnai žmonės delsia profilaktiškai išsitirti, nes pamiršta, nejaučia simptomų ar tiesiog bijo blogų žinių. Be to, reikia užsiregistruoti pas šeimos gydytoją, nuvykti į polikliniką ir pan. Dar sudėtingesnė situacija, kai gydymo įstaigos yra toli nuo gyvenamosios vietos. Mūsų mobilioji laboratorija jau nuo 2011 metų lanko Lietuvos mažus miestelius ir atokesnes vietoves. Tokiu būdu žmonės gali patogiai ir laiku išsitirti. Tai leidžia profilaktikai tapti labiau prieinama ir praktiška.
Kaip žinoma, ankstyva diagnostika gali išgelbėti gyvybę. Džiaugiamės, kad savivaldybių vadovai skatina profilaktiką“, – kalbėjo specialistė.
G.Skendelytės pastebėjimu, vienas toks projektas negali parodyti bendros tendencijos visoje šalyje, tačiau panašūs profilaktiniai tyrimai ir kitose savivaldybėse tikrai turėtų didelę prasmę: jie didina bendruomenių sąmoningumą, skatina žmogų laiku rūpintis savo sveikata.
„Medicina practica“ laboratorijos informacija
Prienų rajono savivaldybės ir „Medicina practica“ nuotraukos