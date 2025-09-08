Aldonos Ruseckaitės knygų „Vienatybė“ ir „Prie horizonto atsigręžk“ pristatymas

Maloniai kviečiame rugsėjo 11 d. (ketvirtadienį) 18.30 val. į susitikimą su rašytoja, muziejininke Aldona Ruseckaite ir jos knygos „Vienatybė“ – apie tarpukario prozininkės, neeilinės asmenybės Onos Pleirytės-Puidienės-Vaidilutės (1882–1936) gyvenimą ir kūrybą – pristatymą. Tai yra šeštoji A. Ruseckaitės biografinė knyga, kuri, kaip ir visos kitos, paremta archyvine medžiaga, taip pat O. Puidienės dienoraščiu.
Medžiaga rinkta ilgai ir kruopščiai Vilniaus universiteto bibliotekoje, pagrindiniame rašytojos Vaidilutės archyve, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių, Kauno technologijos universiteto bibliotekose, Maironio lietuvių literatūros muziejuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje ir kitur: „Rašydama šią knygą turėjau didelę paspirtį – Vytauto Kubiliaus studiją „Dviese literatūros sūpuoklėse. Kazys Puida ir Vaidilutė“ (2003), taip pat Vaidilutės kūrybą literatūros mokslininkės V. Daujotytė, R. Bleizgienė analizavo šalia kitų XX a. moterų kūrybos. Viską, kas yra apie O. Puidienę parašyta, stengiausi atidžiai perskaityti ir tuo remtis. Žinoma, kai tyrinėdama suradau archyvuose neskelbtos informacijos, įdomių faktų, jaučiausi lyg Onos draugė, norinti ją atvesti pas mus,“ – sako autorė.
Romane atpasakoti, interpretuoti, reflektuoti rašytojų gyvenimus yra labai sudėtingas ir atsakingas darbas, reikalaujantis gilaus įsiklausymo, įsijautimo, įsižiūrėjimo. Ir tikslumo. O. Puidienės gyvenimo ir sudėtingo likimo vingiai įtraukė „Vienatybės“ autorę ir į to meto literatūrinį bei kultūrinį kontekstą. Reikėjo grįžti 100 metų atgal, „kalbėtis“ su Vaidilute, klausti, pačiai atsakyti, spėti, įsivaizduoti, analizuoti. Būti XX a. epochoje, kartu su Vaidilute vaikščioti mistiniais keliais, pažindintis ir draugauti su Mikalojumi Konstantinu Čiurlioniu, Juozu Tumu-Vaižgantu, Antanu ir Sofija Smetonomis, Jonu Basanavičiumi, Petru Vileišiu, Gabrieliumi Žemkalniu-Landsbergiu, Sofija Kymantaite-Čiurlioniene, Jonu Biliūnu. Septynerius metus kartu praleisti Čeliabinske, globoti 1914 m. karo pabėgėlius lietuvius, kurti stovyklas, pilietinio karo metu blaškytis po Rusiją, 1920 m. grįžti į Kauną. Vaidilutė išleido tris knygas, svarbiausia jų – romanas „Tėviškė“, kurį kaip reikšmingą įvertino Maironis.
Renginyje bus pristatyta ir kita rašytojos knyga – eilėraščių rinktinė „Prie horizonto atsigręžk“ (2024). Joje A. Ruseckaitė jautriai tyrinėja atminties ir laiko temas, jungia praeities ir dabarties patirtis, pokalbiuose mintyse grįžta prie artimųjų, bičiulių, net lietuvių literatūros klasikų. Tai poezija, kurioje telpa svajonės, ilgesys, išsipildymai ir neišsipildymai, įamžinti subtiliomis gamtos bei buities detalėmis. Knyga apdovanota Dionizo Poškos literatūrine premija.
Visas A. Ruseckaitės darbas ir kūryba yra apie žmones. Kiekvienas rankraštėlis, čekis, popierėlis su keletu brūkštelėjimų muziejininkei byloja apie žmogaus charakterį, pomėgius, pasirinkimus, apgalvotus ir neapgalvotus sprendimus, egzistencijos prasmę tarp šiapus ir anapus ribos, tarp dangaus ir žemės. Jos sąmonė gilias šaknis įleidusi į Ingavangio kaimą, į gimtus laukus, tėvų ir protėvių seniai apgyvendintas žemes, į kurias ir mes keliaujame, palikdami didesnius ar mažesnius savo pėdų įspaudus.
Pabūkime vienatybėje drauge su rašytoja A. Ruseckaite, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla ir knygomis, kuriose atvirauja žmonės. Renginio metu bus galima įsigyti Lietuvos rašytojų sąjungos knygų.