Refliuksas: ką dera žinoti?

Gastroezofaginiu refliuksu (GERL) ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse serga keli iš 10-ies gyventojų. Ką svarbu žinoti sergant šia liga, pasakoja Kauno miesto poliklinikos Centro padalinio gydytoja otorinolaringologė Reda Milašienė.
Ligos simptomatika
Lietuvoje dažnu rėmeniu skundžiasi apie 30 proc. šalies gyventojų. Ligą provokuoja stresas, antibiotikų ar tam tikrų vaistų kombinacijų vartojimas, neteisingos mitybos įpročiai, per didelis svoris ir kt.
Pasak gydytojos Redos Milašienės, GERL atveju gali perštėti ar skaudėti gerklę, mausti ausis ar prieausių zonas, jausti ausų užgulimą – lyg joje būtų svetimkūnis.
Daliai sergančių pacientų pasireiškia tipiniai ligos simptomai – rūgštus ar kartus skonis burnoje. Tačiau kai kuriuos ligonius dažniau vargina užkimęs balsas, kankinantis rytinis krenkštimas, įkyrus kosulys, gerklės perštėjimas, ryklėje – kąsnio pojūtis.
Šį susirgimą diagnozuoja gydytojas otorinolaringologas.
Ryšys su virškinamuoju traktu
„Vyresniame amžiuje pacientai skundžiasi, kad sunkiau valgio metu nuryti maistą ar vaistus. Šie dalykai taip pat siejami su refliuksu, – pastebi gydytoja. Gera naujiena ta, kad paskyrus tikslingus medikamentus, sureguliavus maisto bei gyvenimo režimą, pacientų sveikata pagerėja, o kartais simptomai ir visai išnyksta.“
Vengtini maisto produktai
R. Milašienės teigimu, tikslinga vengti putojančių gėrimų (kolos, vyno, alaus), citrusinių vaisių (apelsinų, mandarinų, greipfrutų) ir jų sulčių, riboti kavą, šokoladą, konditerijos gaminius su įdaru. Nevartoti skrudintų, keptų mėsos gaminių, konservų; keptų bulvių, traškučių. Derėtų vengti aštrių sūrių, česnakų, svogūnų, riebios grietinės, grietinėlės, taip pat raugintų, marinuotų daržovių. Minėti produktai dirgina skrandžio gleivinę, skatina didesnį skrandžio sulčių išsiskyrimą.
Rekomenduojamas maistas
Vartotini turintys baltymų produktai: šviežia virta mėsa, žuvis, kiaušiniai, grybai, pieno produktai, riešutai, žirniai, pupelės. Naudingi – kopūstai, moliūgai, cukinijos, brokoliai, salotos, morkos, saldžiosios paprikos, agurkai, alyvuogės, ridikėliai, petražolės. Minėtų daržovių salotos su šaukštu alyvuogių aliejaus.
„Mažinkite saldumynų vartojimą, geriau rinkitės obuolius, avietes, šilauoges džiovintas slyvas, abrikosus. Gerkite vandenį, žolelių (ramunėlių, kmynų, žalią) arbatas,“ – pataria gydytoja.
Naudingi gyvenimo įpročiai
• Valgykite mažesnes porcijas ir dažniau 5-7 kartus per dieną. Venkite persivalgymų.
• Nevartokite sunkiai virškinamų patiekalų likus kelioms valandoms iki miego.
• Pavalgius apie 2 valandas neužsiimkite aktyvia veikla.
• Po valgio nesilankstykite, būkite vertikalioje pozicijoje mažiausiai tris valandas.
• Miegokite ant kiek aukštesnės pagalvės.
• Valgio metu negerkite.
• Mažinkite viršsvorį, nerūkykite.
• Venkite aptemptų drabužių aplink juosmenį.
Veronika Pečkienė