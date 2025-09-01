Įdomi edukacija

Birštono viešojoje bibliotekoje viešėjo rašytoja, edukatorė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dėstytoja Rasa Bačiulienė. Ji vaikams ir jų tėveliams pristatė savo patarlių ir priežodžių knygą „Kiškio miegas“.
Renginio metu dalyviai ne tik susipažino su lietuvių kalbos lobynu – patarlėmis apie kiškius ir zuikius – bet ir išbandė virtualų žaidimą –viktoriną „Zuikio ašaros“, sukurtą pagal šią knygą.
Žaidėjus lydėjo gera nuotaika ir smalsumas. Vaikai mielai atsakinėjo į smagius klausimus apie kiškių išmintį: kada „kiškiams akys sprogsta“, kas slepiasi po posakiu „ne zuikio išspirtas iš kelmo“. Sužinojo, kas yra „zuikio ašaros“, koks yra „kiškio miegas“, kada sakoma „giria kaip zuikis pelėdos nagų švelnumą“.
Renginio dalyviai ne tik pasitikrino, bet ir pagilino savo žinias apie lietuviškas patarles bei priežodžius.
Ši edukacija buvo organizuojama įgyvendinant projektą „Zuikio ašaros“, kurį remia Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.
Dėkojame rašytojai, edukatorei Rasai Bačiulienei už smagią edukaciją, dovanotas knygas. Jos laukia skaitytojų bibliotekoje.
Birštono viešosios bibliotekos informacija
-
Durys – per 3 dienas! „Žmoniškomis kainomis“ Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193. Siūlome darbą miško sodintojams ir ugdytojams Skandinavijoje. Suteikiame darbo drabužius, įrankius, apgyvendinimą, automobilį.
Atlyginimas „į rankas“ nuo 2000 Eur.
Skubus išvykimas
UAB SKOGRAN +370 600 61 369 karjera@skogran.com
CE kategorijos sunkvežimių vairuotojai (m/f/d) su galiojančiu 95 kodu ieškomi!
Lang Spedition GmbH – šeimos valdoma transporto įmonė iš Vokietijos – siūlo saugias ir ilgalaikes darbo vietas su nuolat priskirtais automobiliais ir asmenine pagalba.
Mes siūlome:
. Patrauklų atlyginimą su premijomis
. Punktualų ir patikimą atlyginimų mokėjimą
. Neterminuotą darbo sutartį ir teisėtą pensijų kaupimą Vokietijoje
. Jokių nuolatinių transporto priemonių keitimų – nuolatinis vilkiko su priekaba priskyrimas
. Darbą tik Vokietijoje (pirmadieniais–penktadieniais)
. Pagalbą tvarkant dokumentus ir ieškant būsto
. Modernų, gerai prižiūrimą transporto parką
Jūsų profilis:
. CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas su galiojančiu 95 kodu
. Atsakingumas ir patikimumas
Kontaktai:
Lang Spedition GmbH
In den Herrenwiesen 11, 73453 Abtsgmünd
Tel.: +49 07975 40597-33
El. paštas: t.lang@lang-spedition-gmbh.de
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
Ieškau pirkti 1 arba 2 kambarių butą Jiezne. Mano telefonas +370 674 42 542. Nebrangiai parduoda geros būklės padangas su ratlankiais R13. Tel. 0 650 73 095. Reikalinga moteris prižiūrėti vaikščiojančią senolę, yra galimybė kartu gyventi. Galimi įvairūs variantai. (Birštono vienkiemyje). Tel. +370 604 83 823. Skubiai ieškome valytojų darbui Kaune. Vežame į/iš darbo. Daugiau informacijos tel. +370 650 77 312.
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
Ieškome darbuotojų – budinčių globotojų.
Padėkite vaikams, netekusiems tėvų globos, užaugti šeimoje. Šiais vaikais budintis globotojas rūpinsis iki tol, kol jie galės grįžti į šeimą arba jiems bus surasti nuolatiniai globėjai ar įvaikintojai.
Budinčio globotojo veikla- apmokamas darbas.
Susidomėjusius galimybe dirbti budinčiu globotoju kviečiame kreiptis Į PRIENŲ RAJONO JIEZNO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO GLOBOS CENTRĄ, Sodo g. 13, Jieznas, tel.: 8 640 82 665, 8 640 66 941, (8 319) 57 497.
_________________
-