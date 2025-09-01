Įdomi edukacija

1 rugsėjo, 2025

Birštono viešojoje bibliotekoje viešėjo rašytoja, edukatorė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dėstytoja Rasa Bačiulienė. Ji vaikams ir jų tėveliams pristatė savo patarlių ir priežodžių knygą „Kiškio miegas“.
Renginio metu dalyviai ne tik susipažino su lietuvių kalbos lobynu – patarlėmis apie kiškius ir zuikius – bet ir išbandė virtualų žaidimą –viktoriną „Zuikio ašaros“, sukurtą pagal šią knygą.
Žaidėjus lydėjo gera nuotaika ir smalsumas. Vaikai mielai atsakinėjo į smagius klausimus apie kiškių išmintį: kada „kiškiams akys sprogsta“, kas slepiasi po posakiu „ne zuikio išspirtas iš kelmo“. Sužinojo, kas yra „zuikio ašaros“, koks yra „kiškio miegas“, kada sakoma „giria kaip zuikis pelėdos nagų švelnumą“.
Renginio dalyviai ne tik pasitikrino, bet ir pagilino savo žinias apie lietuviškas patarles bei priežodžius.
Ši edukacija buvo organizuojama įgyvendinant projektą „Zuikio ašaros“, kurį remia Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.
Dėkojame rašytojai, edukatorei Rasai Bačiulienei už smagią edukaciją, dovanotas knygas. Jos laukia skaitytojų bibliotekoje.
Birštono viešosios bibliotekos informacija

