Švietimo bendruomenės piknike

Likus kelioms dienoms iki naujų mokslo metų Prienų rajono švietimo bendruomenės atstovai susirinko į tradicinį pikniką Prienų estradoje prie Nemuno.
Drauge pramogavo, mankštino smegenis, įsitraukdami į nuotaikingas, komandinio susitelkimo reikalaujančias muzikines užduotis bei judriuosius žaidimus, su kolegomis pasidalino vasaros įspūdžiais, aptarė būsimo darbo planus, grupėse išbandė įvairias Tūkstantmečio mokyklos veiklas, taip parodydami savo susitelkimą ir ryžtą su naujomis jėgomis vėl sugrįžti į mokyklų klases, darželių grupes, meno mokyklos auditorijas ir ugdyti jaunąją kartą pagal laikmečio keliamus reikalavimus.
Susirinkusius mokytojus, auklėtojus, trenerius, švietimo pagalbos specialistus pasveikino Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas bei vicemerai Deividas Dargužis ir Laimutė Jančiukienė. LR Seimo narės Jūratės Zailskienės palinkėjimus perskaitė jos patarėja Daiva Macijauskienė.
Prienų rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Rimvydo Zailsko teigimu, šis renginys yra viena iš paskutiniųjų vykdomos švietimo pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ veiklų. Šios programos lėšos per keletą metų nemažai prisidėjo prie rajono mokyklų vadovų bei pedagogų kompetencijų stiprinimo, mokyklų infrastruktūros atnaujinimo, veiklos tobulinimo, ugdymo kokybės gerinimo ir mokinių pasiekimų atotrūkio mažinimo. O tai, tikėtina, švietimo įstaigų bendruomenes įkvėps ateities iššūkiams ir padės juos įveikti.
R.Zailskas trumpai priminė, kas nuveikta ir planuojama mokymo bazių atnaujinimo srityje, apžvelgė artėjančių mokslo metų naujoves ir prioritetus, tarp kurių – ir skiriamas didesnis dėmesys įtraukiajam ugdymui bei pilietiškumo veikloms.
Kelių mokyklų bendruomenes šis rugsėjis pakvies eiti dar nepramintu keliu ir išbandyti naują veiklos modelį. Septynios reformuotos mokyklos nuo rugpjūčio 21 dienos tapo jungtinių mokyklų skyriais, todėl palinkėta sėkmės jų vadovams: laikinajam Užnemunės pagrindinės mokyklos direktoriui Ramūnui Makaveckui, Suvalkijos gimnazijos direktorei Audronei Raibužienei bei Dzūkijos gimnazijos direktorei Neringai Zujienei.
Meras Alvydas Vaicekauskas bei Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas su derama pagarba ir dėkingumu įteikė atsisveikinimo dovanas ilgamečiams, didelę patirtį sukaupusiems vadovams: buvusiam Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktoriui Stasiui Valančiui ir buvusiai Išlaužo pagrindinės mokyklos direktorei Rasai Žilinskienei, kurie nusprendė atsisveikinti su karjera ir pasitraukti į užtarnautą poilsį. Šiuos puikius pedagogus, kurie mokykloms atidavė po kelis dešimtmečius, kolegos pagerbė atsistodami ir palydėdami gausiais aplodismentais.
Pirmadienį rajono mokyklų bendruomenės rinksis į Rugsėjo 1-osios šventę. R.Zailskas perdavė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kvietimą pedagogams naujus mokslo metus pradėti pamoka, skirta iškiliausio Lietuvos menininko M. K. Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms paminėti.
Dalė Lazauskienė
Autorės nuotraukos. Daugiau nuotraukų iš švietimo bendruomenės pikniko: https://www.facebook.com/laikrastisgyvenimas