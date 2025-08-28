Artėja Mokslo ir žinių diena – Rugsėjo 1-oji

Kalendorinis ruduo mūsų šalyje prasideda kartu su naujais mokslo metais. Mokslo ir žinių diena mažiesiems, pirmąkart atveriantiems mokyklos duris, – jaudulys, nežinia, kartu smalsumas ir noras kuo skubiau susipažinti, sužinoti, išmokti, aprėpti daug dalykų, vyresniems moksleiviams – pakopa dar vienam didesniam savarankiškumo žingsniui, studentams – didėjanti atsakomybė gilinant profesines žinias, o jų tėvams ir artimiesiems – rūpestis, kad viskas sektųsi gerai.
Policijai, vykdančiai jai pavestas funkcijas ir uždavinius – asmens, visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimą, eismo automobilių keliais priežiūrą, naujų mokslo metų pradžia taip pat labai svarbi, siekiant tinkamai ir veiksmingai užtikrinti visų eismo dalyvių saugų dalyvavimą viešajame eisme.
Linkėdami saugių kelionių į mokyklą ir iš jos, primename, kad išleidžiant vaikus į mokyklą svarbu atsiminti, jog kiekvienas atsako už savo gyvybę ir jos saugumą. Suformuotas įgūdis išlieka visą gyvenimą, todėl būtina kuo anksčiau paaiškinti vaikui kaip jam saugiai elgtis išėjus iš namų. Pirmieji vaikų mokytojai yra tėvai, todėl pirmiausia jie turėtų prisiminti ir nuolat laikytis saugaus elgesio kelyje taisyklių, paaiškinti jas savo vaikui, padėti pasirinkti saugų maršrutą į mokyklą ir atgal iš jos. Net jeigu vaikui šie mokslo metai ir nėra pirmieji, patariama palydėti vaiką į mokyklą ir iš jos. Rekomenduojama pakeliui atkreipti dėmesį į visus pavojų keliančius objektus, paaiškinti, kaip vaikui elgtis.
Saugumą kelyje padės užtikrinti priemonės, padedančios būti matomam – patariama prie kuprinės ar rūbų pritvirtinti atšvaitą. Reiktų atsižvelgti ir į tai, kad eidamas į mokyklą ar iš jos kartu su draugais vaikas gali būti mažiau atidus, nes labiau susitelks į žaidimus ar pokalbius tarpusavyje. Būtina paaiškinti vaikui, kad eidamas kelyje kartu su draugais turi pamokyti saugaus elgesio ir juos.
Kita saugumą užtikrinanti priemonė – visuomet užsisegti saugos diržus transporto priemonėse ir to mokinti vaikus.
Vykstant į mokyklą dviračiu, paspirtuku, mopedu laikytis Kelių eismo taisyklių, jas priminti vaikams, nepamiršti saugos priemonių – šalmo bei užraktų transporto priemonių apsaugai.
O vairuotojų ir kitų eismo dalyvių taip pat prašome būti atidiems ir tolerantiškiems kelyje, kad visų kelionės būtų saugios.
Visą rugsėjo mėnesį bus vykdomos įvairios prevencinės priemonės.
Taip pat kviečiame aktyviai bendradarbiauti ir prisidėti prie prevencinių priemonių vykdymo švietimo įstaigų, kitų institucijų (įstaigų) atstovus, socialinius partnerius, policijos rėmėjus, jaunuosius policijos rėmėjus, dvasininkus, nepriekaištingą reputaciją turinčius pilietiškus visuomenės ir (ar) bendruomenės narius. Norintys dalyvauti veiklose kreipkitės į Birštono policijos bendruomenės pareigūnę Mildą Mardosienę, tel. Nr. 8-614-76170.