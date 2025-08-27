Po liepomis – Stakliškių vasaros šventės džiaugsmas ir bendrystės medus

27 rugpjūčio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Rugpjūčio 23-iosios rytas Stakliškėse pabudo apniukęs – debesys slinko virš miestelio, bet šiluma tądien sklido ne iš dangaus, o iš žmonių širdžių. Vasaros šventė „Po liepa, brandinančia medų“ tapo gyvu įrodymu, kad bendrystė ir drauge kuriamos akimirkos šildo stipriau už saulę.
Šventė prasidėjo nuo pačių mažiausiųjų klegesio: jų laukė batutas, „Bubbledude“ burbulų fiesta, aitvarai.lt aitvarų dirbtuvės, kūrybinės palinkėjimų pynės ir Prienų J. Marcinkevičiaus bibliotekininkių šiltai suvaidinta pasaka „Trys paršiukai“. Vaikų juokas priminė, jog kiekviena šventė prasideda nuo mažų džiaugsmų.
Oficialioji atidarymo dalis į Stakliškes subūrė garbingus svečius. Sveikinimo žodžius tarė Prienų rajono vicemerai Deividas Dargužis ir Laimutė Jančiukienė, Seimo narė Jūratė Zailskienė, Prienų r. sav. tarybos nariai Airina Majauskaitė ir Eimantas Šalomskas, svečiai iš Jiezno seniūnijos ir Aukštadvario regioninio parko. Pakelta seniūnijos vėliava ir istorinį simbolį menantis aitvaras priminė, kad šventė yra daugiau nei pramoga – tai pagarba krašto istorijai ir žmonėms.
Šventės metu pristatyta „Stakliškių atminties knyga“ – gyvas mūsų krašto istorijų albumas. Knyga oficialiai perduota Stakliškių seniūnijai, kurioje ją papildyti ir su ja susipažinti galės visi norintys. Atversdami jos puslapius, pajusite, kad mes visi esame tos pačios istorijos veikėjai.
Įteikta daugybė nuoširdžių padėkų tiems, kurie kasdien kuria Stakliškių gyvenimą: seniūnaičiams, bendruomenių lyderiams, bibliotekininkėms, kultūros darbuotojams, rėmėjams ir partneriams.
Šventėje netrūko nei skonių, nei atminties akimirkų: ragautas Noreikiškių bendruomenės troškinys, o susikibus už rankų ir klausantis dainos Lietuvai pagerbtas Baltijos kelio atminimas.
Koncertines programas pristatė Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro meno mėgėjų kolektyvai – Moterų vokaliniai ansambliai „Svaja“ ir „Oktava“ (vadovė Ona Kamblevičienė), liaudiškos muzikos kapela „Korys“ (vadovas Jonas Aleškevičius), svečiai iš Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro – jaunatviška grupė „Kol kas“, o vakaro kulminacijoje – energingasis atlikėjas Radži!
Šventės vakaras užsivėrė paslaptingai – po liepomis pristatyta misterija „Sutemų vardo paslaptis“ ir nušvito įspūdingas ugnies šou (rež. Meida Mikučionienė), skirtas Stakliškių vardo 650-mečiui.
Šventė priminė, kad Stakliškės – tarsi gyvas avilys, kuriame skleidžiasi darbštumas, kūryba ir saldžios bendrystės akimirkos. Bitelės čia esame mes visi – nešantys ne tik kasdienį darbą, bet ir šventę. Todėl didžiulę padėką norime išreikšti šventės rėmėjams, kurių turėjome tikrai daug.
Šventė iš dalies finansuota Lietuvos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos fondo kaimo plėtrai lėšomis įgyvendinant Prienų rajono kaimo bendruomenės „STAKLIŠKĖS“ projektą „Kultūra per atmintį ir vietos identitetą“.
Visa šventė buvo organizuojama bendrystėje visų Stakliškių įstaigų, bendruomenių, atskirų atstovų ir draugų. Šventės akimirkos, lyg medus stiklainėlyje, dar ilgai išliks saldžios kiekvieno širdyje.
Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Meida Mikučionienė
Daugiau Ramūno Škirkos nuotraukų – www.facebook.com/laikrastisGyvenimas

Rubrikoje Seniūnijose. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *