Po liepomis – Stakliškių vasaros šventės džiaugsmas ir bendrystės medus

Rugpjūčio 23-iosios rytas Stakliškėse pabudo apniukęs – debesys slinko virš miestelio, bet šiluma tądien sklido ne iš dangaus, o iš žmonių širdžių. Vasaros šventė „Po liepa, brandinančia medų“ tapo gyvu įrodymu, kad bendrystė ir drauge kuriamos akimirkos šildo stipriau už saulę.
Šventė prasidėjo nuo pačių mažiausiųjų klegesio: jų laukė batutas, „Bubbledude“ burbulų fiesta, aitvarai.lt aitvarų dirbtuvės, kūrybinės palinkėjimų pynės ir Prienų J. Marcinkevičiaus bibliotekininkių šiltai suvaidinta pasaka „Trys paršiukai“. Vaikų juokas priminė, jog kiekviena šventė prasideda nuo mažų džiaugsmų.
Oficialioji atidarymo dalis į Stakliškes subūrė garbingus svečius. Sveikinimo žodžius tarė Prienų rajono vicemerai Deividas Dargužis ir Laimutė Jančiukienė, Seimo narė Jūratė Zailskienė, Prienų r. sav. tarybos nariai Airina Majauskaitė ir Eimantas Šalomskas, svečiai iš Jiezno seniūnijos ir Aukštadvario regioninio parko. Pakelta seniūnijos vėliava ir istorinį simbolį menantis aitvaras priminė, kad šventė yra daugiau nei pramoga – tai pagarba krašto istorijai ir žmonėms.
Šventės metu pristatyta „Stakliškių atminties knyga“ – gyvas mūsų krašto istorijų albumas. Knyga oficialiai perduota Stakliškių seniūnijai, kurioje ją papildyti ir su ja susipažinti galės visi norintys. Atversdami jos puslapius, pajusite, kad mes visi esame tos pačios istorijos veikėjai.
Įteikta daugybė nuoširdžių padėkų tiems, kurie kasdien kuria Stakliškių gyvenimą: seniūnaičiams, bendruomenių lyderiams, bibliotekininkėms, kultūros darbuotojams, rėmėjams ir partneriams.
Šventėje netrūko nei skonių, nei atminties akimirkų: ragautas Noreikiškių bendruomenės troškinys, o susikibus už rankų ir klausantis dainos Lietuvai pagerbtas Baltijos kelio atminimas.
Koncertines programas pristatė Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro meno mėgėjų kolektyvai – Moterų vokaliniai ansambliai „Svaja“ ir „Oktava“ (vadovė Ona Kamblevičienė), liaudiškos muzikos kapela „Korys“ (vadovas Jonas Aleškevičius), svečiai iš Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro – jaunatviška grupė „Kol kas“, o vakaro kulminacijoje – energingasis atlikėjas Radži!
Šventės vakaras užsivėrė paslaptingai – po liepomis pristatyta misterija „Sutemų vardo paslaptis“ ir nušvito įspūdingas ugnies šou (rež. Meida Mikučionienė), skirtas Stakliškių vardo 650-mečiui.
Šventė priminė, kad Stakliškės – tarsi gyvas avilys, kuriame skleidžiasi darbštumas, kūryba ir saldžios bendrystės akimirkos. Bitelės čia esame mes visi – nešantys ne tik kasdienį darbą, bet ir šventę. Todėl didžiulę padėką norime išreikšti šventės rėmėjams, kurių turėjome tikrai daug.
Šventė iš dalies finansuota Lietuvos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos fondo kaimo plėtrai lėšomis įgyvendinant Prienų rajono kaimo bendruomenės „STAKLIŠKĖS“ projektą „Kultūra per atmintį ir vietos identitetą“.
Visa šventė buvo organizuojama bendrystėje visų Stakliškių įstaigų, bendruomenių, atskirų atstovų ir draugų. Šventės akimirkos, lyg medus stiklainėlyje, dar ilgai išliks saldžios kiekvieno širdyje.
Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Meida Mikučionienė
Daugiau Ramūno Škirkos nuotraukų – www.facebook.com/laikrastisGyvenimas
-
Durys – per 3 dienas! „Žmoniškomis kainomis“ Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193. Siūlome darbą miško sodintojams ir ugdytojams Skandinavijoje. Suteikiame darbo drabužius, įrankius, apgyvendinimą, automobilį.
Atlyginimas „į rankas“ nuo 2000 Eur.
Skubus išvykimas
UAB SKOGRAN +370 600 61 369 karjera@skogran.com
CE kategorijos sunkvežimių vairuotojai (m/f/d) su galiojančiu 95 kodu ieškomi!
Lang Spedition GmbH – šeimos valdoma transporto įmonė iš Vokietijos – siūlo saugias ir ilgalaikes darbo vietas su nuolat priskirtais automobiliais ir asmenine pagalba.
Mes siūlome:
. Patrauklų atlyginimą su premijomis
. Punktualų ir patikimą atlyginimų mokėjimą
. Neterminuotą darbo sutartį ir teisėtą pensijų kaupimą Vokietijoje
. Jokių nuolatinių transporto priemonių keitimų – nuolatinis vilkiko su priekaba priskyrimas
. Darbą tik Vokietijoje (pirmadieniais–penktadieniais)
. Pagalbą tvarkant dokumentus ir ieškant būsto
. Modernų, gerai prižiūrimą transporto parką
Jūsų profilis:
. CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas su galiojančiu 95 kodu
. Atsakingumas ir patikimumas
Kontaktai:
Lang Spedition GmbH
In den Herrenwiesen 11, 73453 Abtsgmünd
Tel.: +49 07975 40597-33
El. paštas: t.lang@lang-spedition-gmbh.de
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
Ieškau pirkti 1 arba 2 kambarių butą Jiezne. Mano telefonas +370 674 42 542. Nebrangiai parduoda geros būklės padangas su ratlankiais R13. Tel. 0 650 73 095. Reikalinga moteris prižiūrėti vaikščiojančią senolę, yra galimybė kartu gyventi. Galimi įvairūs variantai. (Birštono vienkiemyje). Tel. +370 604 83 823. Skubiai ieškome valytojų darbui Kaune. Vežame į/iš darbo. Daugiau informacijos tel. +370 650 77 312.
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
Ieškome darbuotojų – budinčių globotojų.
Padėkite vaikams, netekusiems tėvų globos, užaugti šeimoje. Šiais vaikais budintis globotojas rūpinsis iki tol, kol jie galės grįžti į šeimą arba jiems bus surasti nuolatiniai globėjai ar įvaikintojai.
Budinčio globotojo veikla- apmokamas darbas.
Susidomėjusius galimybe dirbti budinčiu globotoju kviečiame kreiptis Į PRIENŲ RAJONO JIEZNO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO GLOBOS CENTRĄ, Sodo g. 13, Jieznas, tel.: 8 640 82 665, 8 640 66 941, (8 319) 57 497.
_________________
-