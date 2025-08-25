Birštone vyko 22-asis pasaulio radijo orientavimosi čempionatas

Rugpjūčio 16–21 d. Birštone vyko 22-asis IARU pasaulio radijo orientavimosi čempionatas, subūręs 310 dalyvių iš 25 valstybių, tarp jų – sportininkus iš Australijos, JAV, Japonijos, Pietų Korėjos, Kanados ir kaimyninių Europos valstybių.
Lietuvos garbę gynė gausiausia istorijoje trisdešimties sportininkų rinktinė, tarp kurių – vyriausias varžybų dalyvis, 88 metų amžiaus Algimantas Dapkus, ilgametis radijo orientavimosi sporto entuziastas ir treneris.
Radijo orientavimasis (Amateur Radio Direction Finding, ARDF) – tai ypatinga sporto šaka, jungianti orientavimosi sporto įgūdžius su radijo technikos įrangos naudojimu. Specialiais davikliais nešini dalyviai ieško skirtingose miško vietose išdėstytų siųstuvų, kitaip vadinamų „lapėmis“. Radijo orientavimosi varžybose dalyviai, pradedant nuo vaikų iki garbaus amžiaus veteranų, patiria fizinės ištvermės, greičio ir strateginio mąstymo iššūkius.
Birštonas ir jį supanti gamtinė aplinka, miesto sporto infrastruktūra ne tik suteikė itin palankias sąlygas čempionato organizavimui, įdomias varžybas sportininkams, tačiau ir leido patirti ramią bei jaukią vasaros atostogų atmosferą šiame nuostabiame Lietuvos kurorte.
