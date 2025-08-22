Žolinė Prienų globos namuose
Vasara gėlėta suknele
Jau nubėgo palei šilą, upę,
Priuogavus pilnas pintines,
Ji linksma sūpuoklėm pasisupo.
Vasara, vasara,
Tu graži kaip pasaka,
Vyšnių ir kvietkelių
Ir dainų šilelio.
(Prienų globos namų gyventoja Živilė)
Prienų globos namų bendruomenė susirinko į Žolinių šventę pasidžiaugti vasaros žydėjimu, atneštu jos derliumi. Globos namų gyventojų ansamblis sutiko visus susirinkusiuosius su skambia daina apie žolynus. Pirmą kartą nuskambėjo daina „Žolinė“, kurios žodžius sudėjo gyventoja Živilė, muzika – Valės Gustaitienės.
Žolinė – tai ypatinga šventė. Dėkojame vienas kitam, kad esame kartu, dėkojame už „derlingą“ ir nuoširdžią draugystę, bendrystę ir pagalbą. Mūsų Globos namuose surinktų gėlių, vaisių puokštę gyventojas Jonas įteikė Socialinio darbo skyriaus vadovei Angelei Gavelienei, atliekančiai ir direktoriaus funkcijas. Žolinių puokštė – tai bendrystės simbolis didelės mūsų bendruomenės. Visi kartu pasidžiaugėme nuveiktais darbais, bendradarbiavimu, pagalba vienas kitam, pripildančia kasdienį gyvenimą šviesa bei šypsenomis.
Šventėje skambėjo Globos namų gyventojų ansamblio dainos, savo muziką dovanojo svečiai Agnė Baliūnaitė ir Rokas Zdanavičius.
Gyventoja Jadvyga, dainavusi apie raskilą, dar kartą priminė, kokia graži mūsų namų aplinka, gėlynai. Globos namų administracija padėkojo visiems dalyvavusiems, įteikė dovanėles gyventojams, savo darbais prisidėjusiems prie žiedų gausos, kiemo tvarkos.
Susirinkę kartu pabuvome viena bendra šeima ir pakylėjome savo jausmus į ten aukštai, į Dangų, į šviesą, kaip kad ir atspindi Žolinės prasmė. Ne kiekvienas tai galime savo fizinėmis galimybėmis, bet savo vidumi – galime. Turėkime vilties, mylėkime, džiaukimės kiekviena diena.
Socialiniai darbuotojai Angelė Baliūnienė, Virginijus Stadalninkas,
užimtumo specialistė Valė Gustaitienė