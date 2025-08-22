Pramogos Kaune nuo sūpynių iki vandens bangų

22 rugpjūčio, 2025

Rugpjūčio 13-oji Dienos centro lankytojams buvo kupina juoko, judesio ir naujų įspūdžių. Išsiruošėme į Kauną, pasinerti į smagią kelionę po vaikų žaidimų aikšteles.
Pirmasis mūsų sustojimas – nauja žaidimų aikštelė Kovo 11-osios parke. Ten vaikai su nekantrumu leidosi į nuotykius, čiuožė nuo čiuožyklų, suposi, lenktyniavo, kas greičiau įveiks kliūčių ruožą. Kiekvieną veidą puošė šypsena, o aikštelė skambėjo nuo skardaus juoko.
Po energingo žaidimų maratono mūsų kelias vedė prie Kauno marių. Čia laukė visai kitokia atmosfera – ramus vandenynas, švelnus vėjelis ir gamtos garsai. Vaikai stebėjo vandens bangeles, rinko akmenukus, džiaugėsi galimybe pabūti gamtos apsuptyje.
Visos kelionės metu mūsų jaunieji dalyviai buvo saugūs ir globojami socialinės darbuotojos I.Simanaitytės, kuri rūpinosi, kad kiekviena akimirka būtų smagi ir jauki. Ši diena liks prisiminimuose kaip dar vienas mažas vasaros nuotykis, sutvirtinęs mūsų draugystę ir bendrumo jausmą.
BĮ Nemajūnų dienos centro informacija

