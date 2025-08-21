Nuvilnijo Pakuonio krašto vasaros šventė, trukusi net tris dienas. Šventė prasidėjo Žolinės atlaidais Pakuonio Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, kur skambėjo ir Juozo Naujalio muzikos gimnazijos muzikantų koncertas „Po Motinos Dangiška skara“. Po koncerto vyko agapė.
Kitą dieną Pakuonio pagrindinės mokyklos sporto stadione vyko 3×3 krepšinio turnyras ,,Pakuonis-2025“. Pakuonio parapijos parke šurmuliavo prekybininkų mugė, o šalimais burzgė Dzūkijos Subaru klubo ir draugų įvairių automobilių motorai. Netrūko pramogų ir vaikams. Veikė nemokamas batutas, įvairias pramogas vaikams siūlė Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos darbuotojos.
Vakarinę renginio dalį pradėjo Pakuonio pagrindinės mokyklos mažieji auklėtiniai, kuriuos paruošė Rūtelė Kurapkienė ir Aurelija Račiskienė. Sveikinimus išsakė vicemerai Deividas Dargužis bei Laimutė Mickaitė-Jančiukienė, savo šokius parodė Prienų kultūros ir laisvalaikio centro liaudiškų šokių kolektyvas „Ringis“.
Renginių organizatorius Audrius Gelčys pagerbė dvasininkus kleboną Rimą Pilypaitį, nuo kurio šventė tradiciškai vyksta kartu su Žolinės atlaidais, bei dabartinį Pakuonio kleboną Vitalyj Volodkovič, kuris neprieštarauja ir mielai tęsia šią gražią tradiciją.
Pakuonio seniūnas Antanas Keturakis pasveikino senjorus, šventusius jubiliejus, naujagimius bei naujakurius. Pakuonio krašto bendruomenės pristatė savo „gyvus paveikslus“, sukurtus tik iš natūralių daiktų – augalų, akmenukų, sraigių, net širšių korių. Išrinkti geriausius buvo pasitelktas dirbtinis intelektas, kuris visus pralinksmino nuotaikinga daina apie Pakuonio kraštą. Už ryškiausią ir kūrybiškiausią spalvų derinį, naudojant skirtingų augalų atspalvius, tekstūras bei formas, nominuota „Gamtos spalvų simfonija“, kurią sukūrė jungtinė Pievų, Balsėnų bei Žaliosios gatvių bendruomenė. Už paveikslą, kuris ne tik estetiškas, bet ir perteikia stiprią aplinkosaugos žinutę, pabrėžiančią augalų svarbą gamtai, buvo nominuota Daukšiagirės bendruomenė. Už originaliausią augalų panaudojimą, įtraukiant netradicinius sprendimus, neįprastus augalus ir jų komponavimo būdus, nominacija „Botanikos inovacija“ atiteko Pašventupio kaimo bendruomenei. Už paveikslą, kuris geriausiai perteikė natūralų augalų grožį ir jų tarpusavio dermę, sukuriant subalansuotą ir estetišką kompoziciją, nominaciją „Žalioji harmonija“ pelnė Pakuonio miestelio Kranto gatvės bendruomenė. Už paveikslą, kuris geriausiai atspindėjo sezoniškumą, išryškindamas augalų kaitą ir jų grožį, nominacija „Sezonų šokis“ skirta Pakuonio miestelio Sodų gatvės atstovams. Nominacija „Gyvybės pulsas“ atiteko Naujakurių gatvės bendruomenei už paveikslą, kuris perteikė augalų gyvybingumą ir energiją, sukurdamas jausmą, kad kūrinys yra tarsi gyvas organizmas. Šis paveikslas pelnė ir „Žiūrovų simpatijos nominaciją“. Na, o geriausiu Dirbtinis intelektas išrinko Daukšiagirės bendruomenės paveikslą, nes buvo paliesta opi aplinkosaugos tema.
Koncertinę vakaro dalį pradėjo 2025 metų TV3 projekto LT Karaoke Suvalkijos regiono nugalėtoja bei projekto finalistė atlikėja Milena Ruseckaitė. Vakaro metu susirinkusiuosius pasveikino Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas. Meras įteikė padėką pakuonietei Dianai Kapočienei už darbštumą bei aktyvumą prisidedant prie kultūrinių renginių. Vėliau žiūrovus išjudino senieji scenos vilkai „Poliarizuoti stiklai“, abejingų nepaliko atlikėja Liepa. Sveikinimo žodžius tarė bei seniūnijai trispalvę padovanojo Seimo narė Jūratė Zailskienė. Po Seimo narės sveikinimų grupė „Black biceps“ privertė visus pakilti nuo suolų ir šokti pagal „užvedančias“ melodijas. Su paskutine jų daina dangų nušvietė šventinis fejerverkas, o vakarą vainikavo Dj dueto „Pop Angels“ pasirodymas.
Sekmadienį Pakuonio parapijos parke buvo žaidimų diena su Prienų sporto klubu „Stadionas“.
Organizatorių tekstas ir nuotraukos
