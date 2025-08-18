Edukacinis renginys „Debesėlių apsupty“ – rašytojai E. A. Puišytei paminėti

18 rugpjūčio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Rugpjūčio 6 dieną Birštono viešosios bibliotekos Nemajūnų padalinyje vyko kūrybinis-edukacinis užsiėmimas „Debesėlių apsupty“. Šis vasaros skaitymų susitikimas buvo skirtas poetės Almos Elenos Puišytės 95-osioms gimimo metinėms paminėti.
Renginio pradžioje vaikai kartu su bibliotekininke skaitė poetės A. E. Puišytės eilėraščius: „Žydras vakaras“, „Sraigė ir debesėlis“, „Vasaros darbeliai“, „Lietaus šaukimas“ ir kitus. Skaitymams ypatingą prasmę suteikė eilėraštis „Slėpiniai“, kuriame skamba prasmingi žodžiai: „Šis gražus pasaulis – slėpinys didžiulis“. Vaikai įdėmiai klausėsi ir aktyviai įsitraukė į diskusijas apie gamtą, metų laikus ir vasaros grožį.
Po skaitymų vyko edukacinės kūrybinės dirbtuvėlės, kuriose kiekvienas dalyvis turėjo progą susikurti savo debesėlį. Naudodami popierių, vatą, klijus ir dekoratyvines priemones, vaikai kūrė spalvingus, žaismingus debesėlius. Jie karpė, klijavo akytes, piešė veidukus, puošė debesėlius gėlytėmis ir kitais elementais – taip kiekvienas darbelis tapo unikalus, atspindintis vaiko vaizduotę ir nuotaiką.
Renginys ne tik supažindino mažuosius su poetės kūryba, bet ir skatino kūrybiškumą, saviraišką bei bendravimą. Džiugu, kad vaikai aktyviai dalyvavo veiklose, dalijosi mintimis, juokėsi ir džiaugėsi kartu praleistu laiku.
Birštono viešosios bibliotekos Nemajūnų padalinio informacija

