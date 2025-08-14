„Stakliškės – žmonės ir jų keliai“

Rugpjūčio 8-ąją Stakliškių bendruomenė susirinko ypatingam dviejų filmų vakarui. Pirmiausia žiūrovams pristatytas pačių stakliškiečių sukurtas dokumentinis pasakojimas „Stakliškės – žmonės ir jų keliai“. Sukurtas Stakliškėms minint 650-ąsias vardo paminėjimo metines. Tai jautrus, autentiškas filmas, kuriame pasakojama apie mūsų krašto žmones, jų išgyvenimus, prisiminimus ir gyvenimo kelius. Tai ne tik vaizdo įrašas – tai gyvas liudijimas apie tapatybę, šaknis ir meilę gimtinei.
Padėkos žodžiai tą vakarą skambėjo visiems, kurie dalinosi savo istorijomis, filmavo, montavo ir prisidėjo prie šio jautraus kūrinio gimimo. Tai: projekto vadovė Rasa Noreikienė, idėjos autorė Meida Mikučionienė, interviu režisierė Rasuolė Andriukaitienė, operatorius ir montažo autorius Gratas Barauskas, pašnekovus kalbinusios Gabrielė Dubovikaitė ir Roberta Šidlaitė, pasakotojos Vida Beliukevičienė ir Palmyra Pugačiauskaitė. Jų dėka bendruomenės atmintis išsaugota ateities kartoms.
Antroji vakaro dalis – nuotaikinga kulinarinė komedija „Gardutė“ (rež. E. Vertelytė), kuri praskaidrino nuotaiką smagiais siužeto vingiais ir subtiliu humoru!
Šis vakaras – dar vienas įrodymas, kad būtent tokiose akimirkose gimsta tikras ryšys – tarp žmonių, kartų, istorijų ir ateities vizijų. Tai priminimas, kad mūsų stiprybė slypi ne skaičiuose, o vienybėje, atvirume ir noru kurti prasmingus dalykus savo kraštui
Šis vakaras įvyko įgyvendinant Prienų rajono kaimo bendruomenės STAKLIŠKĖS projektą „Kultūra per atmintį ir vietos identitetą“, Nr. PRIE-LEADER-09-1-3 (NMA Nr. 20VS-PV-24-2-05897-PR001).
